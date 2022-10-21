Президент Узбекистана прибыл в Ашхабад

В четверг (20 октября) вечером Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Сердара Бердымухамедова прибыл в Туркменистан с официальным визитом.

Сегодня в ходе переговоров на высшем уровне будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

По итогам саммита планируется подписание более десяти документов по приоритетным направлениям взаимодействия.

Важными пунктами программы визита станут также открытие парка “Ташкент” в городе Ашхабаде и запуск Зоны приграничной торговли “Хорезм – Дашогуз”.

О Торгово-экономических отношениях Туркменистана и Узбекистана

В соответствии с подписанным между Узбекистаном и Туркменистаном Соглашением «Об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества» (1996г.) между двумя странами установлен режим свободной торговли.

По данным Центра экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР), за период 2017-2021 годов объем товарооборота Узбекистана с Туркменистаном увеличился в 5 раз с $177,9 млн. до $902,0 млн., экспорт в 2,7 раза с $69,9 млн. до $191,9 млн., импорт в 6,6 раза с $108,0 млн. до $710,1 млн.

В 2021 году объём товарооборота Узбекистана с Туркменистаном вырос на 67,6% и составил $902,0 млн., экспорт увеличился на 52,2% до $191,9 млн., импорт на 72,3% до $710,1 млн.

За январь-август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем товарооборота Узбекистана с Туркменистаном вырос на 2,7% и составил $533,5 млн., из них экспорт – $146,5 млн., импорт – $387,0 млн.

На сегодняшний день, в Узбекистане осуществляют свою деятельность 168 предприятий, созданных с участием туркменского капитала, из них 17 предприятий было создано с начала текущего года.

По итогам официального визита президента Туркменистана в Узбекистан 14-15 июля 2022 года было подписано порядка 19 документов, направленных на дальнейшее развитие многопланового партнерства.

Важным итогом переговоров стало принятие решений по ряду перспективных направлений, реализации проектов промышленной кооперации, увеличению взаимного товарооборота, созданию зоны приграничной торговли, открытию совместного проектного офиса. Достигнуты договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества в автомобилестроении, химической, электротехнической, текстильной отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. В этих целях принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации.

Накануне визита в Бухаре был проведен первый Форум регионов двух стран, по его итогам подписан пакет контрактов и соглашений на сумму свыше $450 млн. ///nCa, 21 октября 2022 г.