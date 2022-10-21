Иран заинтересован в открытии пограничного перехода между провинцией Северный Хорасан и Туркменистаном

Создание пограничного перехода с Туркменистаном крайне важно для иранской провинции Северный Хорасан, имеющей 300-километровую общую границу с соседней страной, заявил губернатор Северного Хорасана Мохаммад Реза Хоссейннеджад на переговорах с хякимом Ахалского региона во вторник, 18 февраля, сообщает IRNA.

По словам иранского чиновника, открытие нового погранперехода будет способствовать взаимному расширению связей и торговли в будущем.

По словам чиновника, семь процентов миллионного населения провинции Северный Хорасан составляют этнические туркмены, связанные культурную общностью с народом соседнего Туркменистана. Данный факт служит основой для наращивания культурных и экономических отношений между двумя сторонами.

Помимо того, Хосейннеджад предложил создать совместный комитет для контроля за выполнением договоренностей, заключенных между лидерами Ирана и Туркменистана.

Он также подчеркнул наличие перспектив сотрудничества с Туркменистаном в таких областях, как переработка лекарственных растений, предоставление медицинских услуг и медицинский туризм для туркменских граждан, разведение шелкопрядов, проведение специализированных выставок, посвященных туркменским скакунам, ковровому искусству, ремеслам.

В эти дни в Ашхабаде находится представительная делегация провинции Северный Хорасан. В ее состав вошли сотрудники государственных органов, парламентеры, и около 30 инвесторов, представляющих такие отрасли, как сельское хозяйство, пищевая промышленность и внешняя торговля. Главной целью визита является изучение перспектив развития торгово-экономических и гуманитарных отношений между провинцией и Ахалским велаятом.

В ходе визита иранская делегация посетила мечеть и музей в Геокдепе. Гости также побывали на стекольном предприятии «Türkmen Aýna Önümleri» в Овадандепе и текстильном комплексе в Бабадайхане. ///nCa, 21 октября 2022 г.

Университеты Северного Хорасана готовы принять туркменских студентов

Университеты иранской провинции Северный Хорасан готовы принять на обучение иностранных студентов и сотрудничать с вузами Туркменистана в этой области. Об этом заявил губернатор провинции Мохаммад Реза Хоссейннеджад во время встречи в Ашхабаде с ректором Туркменского национального института мировых языков имени Азади Марал Кулиевой.

Среда изучения персидского языка в Северном Хорасане хорошо подготовлена к приему туркменских студентов, и университеты провинции готовы принять студентов в этой области, сообщает IRNA со ссылкой на главу провинции.

В данном контексте Хоссейннеджад упомянул такие университеты, как Государственный университет Бойнорд, Университет Каусар, Исламский университет Азад и Специализированный сельскохозяйственный университет, которые имеет опыт приема иностранных студентов.

Принимая во внимание, что 7% из миллионного населения Северного Хорасана составляют туркменоязычные граждане, мы надеемся, что подписание документа о сотрудничестве между Государственным университетом Бойнорд и Институтом мировых языков имени Азади позволит наладить студенческие обмены между двумя странами, добавил он. ///nCa, 21 октября 2022 года (источник фото – IRNA)