Доклад nCa

В среду, 12 мая, в Ашхабаде стартовало флагманское мероприятие нефтегазовой отрасли Туркменистана – “Международный Инвестиционный Форум – Нефть и Газ Туркменистана 2021”.

Конференция, проводимая в гибридном, физическом и онлайн-формате, была организована совместно Министерством финансов и экономики Туркменистана, Государственными Концернами “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, Государственной корпорацией “Туркменгеология”, и компанией TurkmenForum.

В нем принимают участие около 500 делегатов из более чем 200 компаний, организаций, банковских и финансовых учреждений, а также региональных и глобальных организаций.

Ниже приведена основная информация, озвученная в ходе сессий первого дня форума:

Темпы роста ВВП Туркменистана в 2024-2025 годах ожидаются на уровне более 8%

Темпы роста валового внутреннего продукта Туркменистана в 2024-2025 годах ожидаются на уровне более 8%. Об этом заявил министр экономики и финансов Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, выступая на международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в туркменский нефтегазовый сектор.

Министр отметил, что Туркменистан направляет наиболее крупные инвестиции на развитие приоритетных добывающих и перерабатывающих производств в нефтегазовом секторе. По его словам, в отдельные годы уровень вложений инвестиций достигал 45-48% ВВП, что позволило создать стабильно развивающуюся и устойчивую экономику страны. Так, по итогам 2020 года и первого квартала 2021 годы, темпы роста ВВП составили 5,9%.

«Даже в условиях мирового экономического кризиса, отразившегося на экономическом развитии многих развитых государств мира, экономика Туркменистана стабильна и устойчива», – подчеркнул Мухамметгельды Сердаров.

Он также заявил, что в настоящее время высокой, на уровне 22-25% ВВП, остается доля инвестиций в экономику страны, и ежегодно свыше 10 миллиардов долларов США направляются на реализацию крупномасштабных проектов. Среди таких проектов министр назвал строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и строительство энергетической линии Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

По его словам, принятые меры экономического развития позволят обеспечить темпы роста ВВП Туркменистана в 2024-2025 годы на уровне более 8%.

Совместная турмено-азербайджанская разработка месторождения Достлук на Каспии

Заместитель председателя государственного концерна “Туркменгаз” Гуванч Агаджанов заявил, что разработка Туркменистаном и Азербайджаном месторождения Достлук (Дружба) в Каспийском море позволит экспортировать природный газ на запад. Это стало возможным благодаря подписанию в начале этого года Меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана. Этот документ регламентировал основные моменты, касающиеся разведки, разработки и освоения месторождения Достлук.

Азербайджан предлагает Туркменистану доступ к Южному газовому коридору

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев, находящийся в Ашхабаде на форуме, заявил, что ГНКАР готова предоставить Туркменистану Южный газовый коридор для транспортировки туркменских энергоресурсов на международные рынки.

“Отличным примером сотрудничества в ближайшем будущем станет совместная разработка месторождения Достлук, проект, над которым уже успешно работают представители Азербайджана и Туркменистана”, – сказал Абдуллаев.

Китай импортировал из Туркменистана около 300 млрд кубометров газа

Посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн подчеркнул, что сотрудничество между Китаем и Туркменистаном в области природного газа является ярким проявлением взаимовыгодного характера двусторонних отношений. В этой связи он отметил, что Китай импортировал около 300 миллиардов кубометров туркменского природного газа по газопроводу Туркменистан-Китай с момента его ввода в эксплуатацию в 2009 году.

Кроме того, согласно сообщениям в китайской прессе, импорт туркменского газа в Китай может увеличится в связи с сокращением импорта газа из Австралии

Компания Edison Technologies намерена запустить инвестиционный проект в Туркменистане

Сегодня на международном инвестиционном форуме, который проходит в Ашхабаде, Эдисон Касапоглу – президент компании Edison Technologies, выступая в онлайн режиме заявил, что намерен реализовать инвестиционный проект по строительству установки осушки, очистки и охлаждения газа на газопроводе «Корпедже – Чалоюк» с использованием инновационной технологии.

В частности, он отметил, что его компания Edison Technologies совместно с компаниями Silica Verfahrenstechnics GmbH, BASF SE и Honeywell спроектирует и построит данную установку для государственного концерна «Туркменнебит», вложив собственные средства.

Как было отмечено, переговоры по данному проекту уже начались в октябре 2020 года и стороны пришли к обоюдному мнению реализовать инвестиционный проект. Дело в том, что на месторождении «Корпедже» есть эксплуатационные нефтяные скважины, где параллельно с нефтью выходит попутный газ. С помощью данной установки, этот газ будет проходить очистку и осушку и далее в виде товарного природного газа будет транспортироваться на экспорт.

Проектируемая установка позволит улучшить качество товарного газа и экспортный потенциал страны в данной области, а также повысит надёжность поставок «голубого топлива» в туркмено-иранском газопроводе, проходящем через ГИС «Чалоюк».

«В данном проекте мы предусматриваем полный комплекс взаимосвязанных работ, включая полный инжиниринг, изготовление и поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала», – отметил Эдисон Касапоглу.

В проектную команду входят лидеры в своих отраслях. Так, например, компания Silica Verfahrenstechnics GmbH является европейским лидером по строительству таких установок. Используя последние разработки в технологиях, компания построила более 20 таких установок по всему миру, большая из которых сооружены в Европе. Немецкий концерн BASF SE является мировым лидером в области производства необходимых катализаторов для таких установок. Продукция этой компании пользуется большим спросом на мировом нефтегазовом рынке. Компания Honeywell является одним из лидеров в области производства и установки автоматики и программного обеспечения.

Как заявил Эдисон, данный проект будет реализован прямыми 100% инвестициями. [Turkmen Portal]

Афганистан готов построить ТАПИ в 2021 году

Исполняющий обязанности главы Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади во время своего видеообращения на Международном инвестиционном форуме заявил, что Афганистан готов начать строительство ТАПИ на своей территории уже в 2021 году.

А. Ахмади подчеркнул, что Афганистан уже проделал значительную работу по обеспечению безопасности строительства газопровода, что должно способствовать ускорению реализации трансграничного трубопровода. [Turkmen Portal]

АБР высоко оценивает проект ТАПИ

Финансовый эксперт Азиатского банка развития для региона Западной и Центральной Азии Р. Падет в рамках своего выступления отметил, что газопровод ТАПИ будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе и росту уровня социально-экономического развития государств-членов. [Turkmen Portal]

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Выдержки из сообщения TDH:

Особый акцент в прозвучавших докладах был сделан на необходимости восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и перехода к экологически чистому развитию, с учётом глобального потепления, ставшего серьёзным вызовом человечеству.

Согласно прогнозам, спрос на энергоносители будет постепенно расти вместе с мировой экономикой и населением. При этом самым востребованным из углеводородных ресурсов будет природный газ, так как он является экономически и энергетически эффективным, дешёвым и экологически чистым видом топлива.

Наибольший рост спроса на газ обеспечат электроэнергетика и индустриальный сектор – прежде всего, нефтехимическая и газоперерабатывающая отрасли, продукция которых служит сырьём для производства широкого спектра бытовых и промышленных товаров, минеральных удобрений и т.д. Наряду с этим, увеличится потребление природного газа в жилищно-коммунальном и транспортном секторах.

Вместе с тем, учитывая обеспокоенность международного сообщества проблемами, связанными с изменением климата, дальнейшее развитие получат возобновляемые источники энергии, прежде всего, ветровая и солнечная энергетика, инновации в сфере водородных и энергосберегающих технологий, цифровизация топливно-энергетического комплекса.

Географически, самые высокие темпы роста потребления энергии ожидаются в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Как известно, занимая первое место в Центральной Азии и четвёртое место в мире по запасам природного газа, наша страна входит в число самых крупных производителей экологически чистого топлива в Евразии, большой объём которого экспортируется в КНР.

Среди давних партнёров – компания «Petronas Charigali (Turkmenistan)» (Малайзия), которая осуществляет разведку и добычу углеводородов на контрактной территории «Блок – I». Здесь уже добыто более 2,5 миллиона тонн нефти и 9,5 миллиона тонн конденсата, а также около 27 миллиардов кубометров природного газа. Инвестиции компании на начало апреля 2021 года составляют около 11 миллиардов долларов США.

В свою очередь, компания «Dragon oil (Turkmenistan) Ltd», дочерняя структура «Dragon oil» (ОАЭ) разрабатывает месторождения «Джейтун» и «Джыгалыбек», входящие в состав договорной территории «Челекен». Здесь также выполнен большой объём работ по модернизации и развитию морской нефтегазовой инфраструктуры. В общей сложности на эти цели направлено около 7,5 миллиарда долларов США.

Кроме того, имеются Соглашения о разделе продукции по ряду морских блоков с компаниями «Buried Hill» (Кипр), «АРЕТИ» (с головным офисом в Женеве, Швейцария). В течение многих лет работает в Каспийском регионе итальянская компания «Eni», деятельность которой распространяется на контрактную территорию «Небитдаг». Основные запасы углеводородов здесь сосредоточены на месторождении Бурун. Плодотворное взаимодействие налажено с компанией «Mitro International» (Британские Виргинские острова), вместе с туркменскими партнёрами участвующей в разработке месторождения Восточный Челекен в составе консорциума «Хазар».

Новые перспективы для реализации энергетического потенциала региона открыло подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Dostluk» в Каспийском море.

В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года, предусматривается строительство второй очереди завода по производству синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте, блока производства изобутана на полимерном заводе в Киянлы, новых газохимических комплексов по выпуску каучука, полистирола, поливинилацетата, метанола и др. Наряду с этим, приоритетное внимание уделяется наращиванию производственных мощностей Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, где также намечено ввести в строй ряд новых установок.

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Повестка форума

День Первый

Пленарное заседание — Глобальные тенденции на энергетических рынках и перспективы взаимовыгодного сотрудничества

Сессия 1 панельная дискуссия — Роль финансовых учреждений в поддержке глобальной энергетической повестки дня

Сессия 2 панельная дискуссия — Трубопроводные проекты как движущая сила перехода к низкоуглеродному будущему

Сессия 3 — Шельфовые месторождения Каспийского моря: опыт освоения и новые инвестиционные возможности

Сессия 4 — инвестиционные проекты в монетизации углеводородов – взгляд в будущее

/// nCa, 13 мая 2021 г.