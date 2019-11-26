2020 год может быть поворотным для Туркменистана – Часть 2

Тарик Саиди

Текстильная отрасль была упомянута в первой части этой серии, поскольку этот сектор готов к впечатляющему взлету в следующем году. Однако есть много других отраслей, которых также ожидает рост.

Например, есть производство цемента.

В Туркменистане функционирует четыре цементных завода общей годовой мощностью 4 млн. тонн:

Цементный завод в Бахердене (Ахалский велаят) – 1 млн тонн

Келятинский (Ахалский велаят) цементный завод – 1 млн тонн

Лебапский цементный завод – 1 млн тонн

Цементный завод в Джебеле (Балканский завод) – 1 млн тонн

Однако, как отметил президент Бердымухамедов 20 ноября 2019 года, Келятинский завод работает всего на 8,1% своей мощности, Лебапский завод – на 88% мощности, Бахерденский завод – на 64% мощности, Балканский завод – чуть более чем на 40% мощности.

Это означает, что средний объем текущего производства составляет около 50% от проектной мощности, т. е. около 2 млн. тонн.

Производство снижено по нескольким причинам:

Первая волна строительного бума закончилась, и второй строительный бум, с перестроенным фокусом, возможно, начнется в следующем году или через год. В настоящее время спрос в Туркменистане на цемент не очень высок. Некоторые заводы намеренно сдерживают производство из-за необходимости модернизации технологий, главным образом, по причине соответствия экологическим требованиям. Некоторые заводы оценили местный и экспортный рынки и хотят перейти на производство специализированных сортов цемента.

Несмотря на дефицит в производстве, цемента на экспорт хватает. Например, Лебапский завод в первом полугодии 2019 года экспортировал в Узбекистан и Афганистан 240000 тонн цемента.

Сокращая производство, заводы уже экспериментируют с улучшением качества цемента. Лебапский завод выпускал пробные партии цемента с использованием базальта вместо обычной железной руды. Это привело к увеличению долговечности, плотности и морозостойкости стройматериала, а также снижению затрат и положительному финансовому эффекту. Замена импортного гематита железистой породой местного производства вдвойне полезна: с одной стороны, это снижает себестоимость производства, а с другой – улучшает качество.

Строительные материалы, при производстве которых используется цемент в качестве основного сырья, также находят экспортные рынки.

В данном случае речь идет о частном предприятии Ukyply Kärdeşler. В 2019 году компания экспортировала 8621,4 тонны газобетонных блоков в Узбекистан и 3517,2 тонны в Казахстан.

Помимо газобетонных блоков, эта компания производит автоклавный газобетон, который также поставляется на экспорт.

На предприятии также производятся клей для тонкослойной кладки газобетонных блоков и панелей, а также керамических плит, грунтовочные и чистовые шпатлевки для отделки фасадов и внутренних поверхностей зданий.

Словом, растут мощности по целевому экспорту цемента и цементной продукции.

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Президент Бердымухамедов на специальном совещании с руководством промышленно-коммуникационного комплекса заявил, что в стране должны быть построены еще три цементных завода.

Вполне возможно, что после проведения тендера и проверки эти контракты могут быть заключены в следующем году.

Здесь возникает очевидный вопрос: зачем Туркменистану наращивать производство цемента, когда уже есть избыток цемента на экспорт?

Во-первых, Туркменистан находится на пороге второй волны строительного бума. На этот раз бум возглавят местные строительные компании, и в основном, активно будет вестись строительство жилья и социальных объектов.

Во-вторых, туркменские компании, накопив определенный опыт в реализации проектов в Афганистане, Узбекистане, России и Молдове, готовятся к выходу на зарубежные рынки.

Некоторые местные компании, такие как Buysanchly Toprak, Turkmen Enjam, Keletdag, Arassa Senagat, Nurana, Arassa-Maidan, Ed Yer, Ussat Engineer, Khudayar, Gural, и т. д. добились впечатляющих рекордов по количеству завершенных проектов.

Ожидается, что при конкуренции за проекты, особенно в соседних странах, туркменские компании будут основывать свои расчеты на том, что цемент и строительные материалы, произведены в Туркменистане.

Кроме того, гибкость туркменских производителей в удовлетворении требований покупателей также может обеспечить хороший экспортный спрос.

Посольства Туркменистана и представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) в следующем году ускорят свою маркетинговую кампанию, чтобы туркменские строительные компании могли уверенно конкурировать за проекты, которые находятся в их компетенции. /// nCa, 26 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .