Согласно исследованию GIZ, Туркменистан лидирует в Центральной Азии по самым быстрым срокам таможенного транзита

Согласно новому исследованию, проведенному Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ) в период с августа по октябрь 2025 года, в Туркменистане осуществлялось самое быстрое таможенное оформление транзитных грузов в Центральной Азии, при этом среднее время оформления составляет всего 37 минут.

Государственная таможенная служба Туркменистана опубликовала 4 декабря результаты, подчеркнув, что страна по-прежнему лидирует по эффективности прохождения границы среди пяти центральноазиатских республик.

Среднее время оформления таможенного транзита (август–октябрь 2025 года):

• Туркменистан – 37 минут

• Узбекистан – 1 час 10 минут

• Казахстан – 1 час 30 минут

• Таджикистан – 1 час 40 минут

• Кыргызстан – 1 час 44 минуты

В ходе исследования также было измерено время ожидания в очереди перед оформлением, и Туркменистан вновь показал лучшие показатели в регионе.

Среднее время ожидания в очереди на таможенных пунктах пропуска:

• Туркменистан – не более 35 минут

• Кыргызстан – 40 минут

• Таджикистан – 1 час 15 минут

• Узбекистан – 12 часов 20 минут

• Казахстан – более 2 дней

Исследование было проведено в рамках региональной программы GIZ “Содействие торговле в Центральной Азии” по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Полученные результаты свидетельствуют о постоянном совершенствовании Туркменистаном цифровых таможенных процедур, контроля с учетом рисков и модернизации инфраструктуры на ключевых пограничных пунктах в последние годы.

С конца 2024 года Туркменистан занимает первое место во всех опросах GIZ по мониторингу границ, при этом время обработки данных неуклонно сокращается с примерно 50 минут до текущего регионального показателя в 37 минут.

Государственная таможенная служба заявила, что это достижение отражает продолжающиеся усилия страны по модернизации и непосредственно способствует ускорению торговых потоков, снижению транспортных издержек и повышению привлекательности транзитных коридоров, соединяющих Европу, Китай, Южную Азию и Ближний Восток. /// nCa, 6 декабря 2025 г.