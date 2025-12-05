ОБСЕ оказывает содействие в проведении судебной реформы в Туркменистане

Около 45 судей и сотрудников Верховного суда и других судов Туркменистана ознакомились с передовым опытом стран региона ОБСЕ по созданию специализированных судов в ходе семинара, организованного ОБСЕ 4-5 декабря 2025 года в Ашхабаде.

В рамках семинара, организованного Верховным Судом Туркменистана, обсуждались возможности повышения эффективности и улучшения функционирования специализированных судов по семейным делам. Семинар был направлен на укрепление потенциала судей и сотрудников судов в области прав человека и законодательства, касающегося семьи, а также на содействие совершенствованию механизмов сотрудничества между соответствующими национальными заинтересованными сторонами.

«Семейные суды выполняют уникальную функцию в системе правосудия, – сказал Рюне Кастберг, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Эти специализированные суды призваны рассматривать семейные дела более оперативно и профессионально, чем традиционные суды, и я твердо убежден, что этот семинар будет способствовать продолжающимся усилиям Туркменистана, направленным на повышение качества и доступности правосудия в отношении семейных дел».

Эксперты из Турции представили структуру и функционирование семейных судов в Турции, требования к назначению судей семейных судов и категории дел, рассматриваемых этими судами. Участники рассмотрели меры, которые должны принимать судьи семейных судов в ходе судебных разбирательств, и ознакомились с особенностями ведения дел и принятия судебных решений в вопросах защиты прав детей и опеки над ними.

Эксперты поделились инновационными практиками в области защиты детей в законодательстве Турции и конституционными принципами, которые должны быть приняты для защиты наилучших интересов ребенка. ///nCa, 5 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с Центром ОБСЕ в Ашхабаде)