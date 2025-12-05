Казахстан: Фонд ОПЕК вложил значительные средства в Центральную Азию

Фонд международного развития ОПЕК, многосторонний кредитор, принадлежащий государствам – членам ОПЕК, за последние 20 лет направил более 1,4 миллиарда долларов на проекты развития в Центральной Азии, сообщил законодателям на этой неделе первый заместитель министра национальной экономики Казахстана Азамат Амрин.
Эта цифра была озвучена в ходе парламентских дебатов по ратификации рамочного соглашения, подписанного в августе 2024 года, которое впервые позволит Фонду ОПЕК финансировать проекты частного сектора в Казахстане без суверенных гарантий.
Нижняя палата парламента, Мажилис, одобрила соглашение во вторник, открывая двери для получения кредитов по льготным ставкам от 2,5 до 5 процентов, наряду с налоговыми льготами и защитой при конвертации валюты для инвесторов.
Фонд ОПЕК, основанный в 1976 году странами-экспортерами нефти для поддержки развития стран Глобального Юга, с момента своего создания выделил более 30 миллиардов долларов по всему миру, направив эти средства на проекты общей стоимостью более 200 миллиардов долларов в более чем 125 странах. Только в 2024 году организация приняла рекордные новые обязательства на сумму 2,3 миллиарда долларов, что на 35 процентов больше, чем в предыдущем году.
Хотя фонд публично не раскрывает совокупные региональные показатели, цифра в 1,4 миллиарда долларов для Центральной Азии, обнародованная правительством Казахстана, согласуется с резко возросшей активностью фонда в регионе в последние годы.
С 2024 года Фонд ОПЕК подписал новые рамочные соглашения или дорожные карты сотрудничества с каждой страной Центральной Азии, перейдя от кредитования почти исключительно государственного сектора к модели, которая также включает прямые операции частного сектора и негосударственных организаций.
Недавние мероприятия Фонда ОПЕК в Центральной Азии
|Страна
|Ключевое Событие/Развитие
|Год/Период
|Казахстан
|Рамочное соглашение об операциях с частным сектором (ратифицировано)
|Подписано авг. 2024, ратифицировано дек. 2025
|Кыргызская Республика
|Рамочное партнерское соглашение со страной на 2025–2028 гг. + новые займы на ирригацию и модернизацию водного сектора
|2025–2028
|Таджикистан
|Новое суверенное кредитное соглашение
|2024
|Туркменистан
|Дорожная карта сотрудничества
|2024
|Узбекистан
|Рамочное соглашение (первое в стране)
|2024
Новые соглашения отражают стратегическое стремление базирующегося в Вене фонда к углублению связей с богатыми ресурсами, но нуждающимися в инфраструктуре государствами Центральной Азии в то время, когда традиционные многосторонние кредиторы сталкиваются с бюджетными ограничениями, а частный капитал сохраняет осторожность.
Проекты, утвержденные в регионе, сосредоточены на устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, транспортной связности и энергетике – приоритетах, которые соответствуют как национальным планам развития стран, так и растущему вниманию фонда к “зеленому переходу” и продовольственной безопасности.
Официальные лица Казахстана заявили, что ожидают, что в ближайшие годы частный сектор привлечет сотни миллионов долларов, особенно в проекты по возобновляемой энергетике, агробизнесу и транспортной логистике.
Аналогичные несуверенные соглашения, недавно заключенные с Узбекистаном, и планируемое расширение в Кыргызской Республике предполагают, что ежегодные обязательства Фонда ОПЕК в Центральной Азии могут значительно вырасти по сравнению с текущими уровнями во второй половине десятилетия.
Ускоренное участие подчеркивает, что страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами используют фонд для наведения экономических мостов с бывшими советскими республиками в период смены глобальных альянсов и усиления конкуренции за влияние в Евразии. /// nCa, 5 декабря 2025 г.