Казахстан: Фонд ОПЕК вложил значительные средства в Центральную Азию

Фонд международного развития ОПЕК, многосторонний кредитор, принадлежащий государствам – членам ОПЕК, за последние 20 лет направил более 1,4 миллиарда долларов на проекты развития в Центральной Азии, сообщил законодателям на этой неделе первый заместитель министра национальной экономики Казахстана Азамат Амрин.

Эта цифра была озвучена в ходе парламентских дебатов по ратификации рамочного соглашения, подписанного в августе 2024 года, которое впервые позволит Фонду ОПЕК финансировать проекты частного сектора в Казахстане без суверенных гарантий.

Нижняя палата парламента, Мажилис, одобрила соглашение во вторник, открывая двери для получения кредитов по льготным ставкам от 2,5 до 5 процентов, наряду с налоговыми льготами и защитой при конвертации валюты для инвесторов.

Фонд ОПЕК, основанный в 1976 году странами-экспортерами нефти для поддержки развития стран Глобального Юга, с момента своего создания выделил более 30 миллиардов долларов по всему миру, направив эти средства на проекты общей стоимостью более 200 миллиардов долларов в более чем 125 странах. Только в 2024 году организация приняла рекордные новые обязательства на сумму 2,3 миллиарда долларов, что на 35 процентов больше, чем в предыдущем году.

Хотя фонд публично не раскрывает совокупные региональные показатели, цифра в 1,4 миллиарда долларов для Центральной Азии, обнародованная правительством Казахстана, согласуется с резко возросшей активностью фонда в регионе в последние годы.

С 2024 года Фонд ОПЕК подписал новые рамочные соглашения или дорожные карты сотрудничества с каждой страной Центральной Азии, перейдя от кредитования почти исключительно государственного сектора к модели, которая также включает прямые операции частного сектора и негосударственных организаций.

Недавние мероприятия Фонда ОПЕК в Центральной Азии

Страна Ключевое Событие/Развитие Год/Период Казахстан Рамочное соглашение об операциях с частным сектором (ратифицировано) Подписано авг. 2024, ратифицировано дек. 2025 Кыргызская Республика Рамочное партнерское соглашение со страной на 2025–2028 гг. + новые займы на ирригацию и модернизацию водного сектора 2025–2028 Таджикистан Новое суверенное кредитное соглашение 2024 Туркменистан Дорожная карта сотрудничества 2024 Узбекистан Рамочное соглашение (первое в стране) 2024

Новые соглашения отражают стратегическое стремление базирующегося в Вене фонда к углублению связей с богатыми ресурсами, но нуждающимися в инфраструктуре государствами Центральной Азии в то время, когда традиционные многосторонние кредиторы сталкиваются с бюджетными ограничениями, а частный капитал сохраняет осторожность.

Проекты, утвержденные в регионе, сосредоточены на устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, транспортной связности и энергетике – приоритетах, которые соответствуют как национальным планам развития стран, так и растущему вниманию фонда к “зеленому переходу” и продовольственной безопасности.

Официальные лица Казахстана заявили, что ожидают, что в ближайшие годы частный сектор привлечет сотни миллионов долларов, особенно в проекты по возобновляемой энергетике, агробизнесу и транспортной логистике.

Аналогичные несуверенные соглашения, недавно заключенные с Узбекистаном, и планируемое расширение в Кыргызской Республике предполагают, что ежегодные обязательства Фонда ОПЕК в Центральной Азии могут значительно вырасти по сравнению с текущими уровнями во второй половине десятилетия.

Ускоренное участие подчеркивает, что страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами используют фонд для наведения экономических мостов с бывшими советскими республиками в период смены глобальных альянсов и усиления конкуренции за влияние в Евразии. /// nCa, 5 декабря 2025 г.