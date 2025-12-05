Айсолтан Аннамамедова: Молодой талант Туркменистана в области цифровых технологий

Всегда увлечённая технологиями и инновациями, Айсолтан Аннамамедова, студентка четвёртого курса Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана, недавно сделала смелый шаг в будущее, приняв участие в международной образовательной инициативе Future Skills Sprint в Стамбуле, Турция. Эта интенсивная программа направлена на развитие цифровых навыков, инновационного мышления и профессиональных компетенций среди талантливой молодежи.

Инициатива, организованная Технологическим центром MEXT в партнерстве с Региональным центром ПРООН в Стамбуле (UNDP IRH), ПРООН Турции и турецкой технологической компанией Hepsiburada, собрала молодых профессионалов со всего мира с 20 по 22 ноября 2025 года для изучения перспектив искусственного интеллекта, цифровой экономики и глобальных тенденций на рынке труда.

Айсолтан заслужила право участвовать в очной программе после прохождения шестинедельных онлайн-курсов, предлагаемых UNDP IRH. В ходе этих подготовительных занятий международные эксперты познакомили участников с темами автоматизации, ИИ, устойчивого развития, цепочек поставок и глобальных технологических трендов. Курсы укрепили её навыки сотрудничества и решения проблем, а также вдохновили её на освоение новых возможностей в сфере цифровых инноваций.

«Future Skills Sprint открыл для меня мир новых возможностей, – говорит Айсолтан. – Он дал мне уверенность продолжать двигаться вперёд, учиться и формировать своё будущее».

В течение трёхдневного курса в Стамбуле Айсолтан получила уникальный практический опыт работы с передовыми технологиями. Среди ключевых моментов программы были экскурсия на Цифровую фабрику, демонстрирующую технологии Industry 4.0, лекции по EU ETS и CBAM, а также мастер-классы, связывающие технологические решения с Целями устойчивого развития (ЦУР). Занятия не только углубили её технические знания, но и развили креативность, критическое мышление и навыки работы в команде – всё это важно в быстро меняющемся цифровом мире.

Развитие технических навыков с Future Work Academy

Участие Айсолтан в Future Skills Sprint является частью более широкого регионального проекта Future of Work Academy, который реализует Региональный центр ПРООН в Стамбуле. Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить молодёжь в Европе и Центральной Азии навыками, необходимыми для успешного участия в зелёном и цифровом переходе. Sprint служит интенсивным очным модулем Академии, предлагая практический опыт работы с искусственным интеллектом, технологиями Industry 4.0, устойчивым развитием и будущими компетенциями.

Пройдя шестинедельные онлайн-курсы и приняв участие в очной образовательной инициативе Future Skills Sprint в Стамбуле, Айсолтан стала частью этого регионального экосистемного подхода, получая практические и перспективные навыки. Программа укрепила её способность успешно развиваться на постоянно меняющемся рынке труда и вдохновила на более амбициозные проекты.

Взаимодействие с коллегами из Турции, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана расширило её профессиональные горизонты. Обмен идеями и сотрудничество с молодыми специалистами из разных стран обогатили её опыт.

«Данная инициатива дала мне уверенность продолжать учиться, экспериментировать и использовать возможности, – делится Айсолтан. – Каждый новый навык открывает дверь к инновациям и формирует мой профессиональный путь».

Обучение и развитие с Future Skills Academy

Помимо участия в Стамбуле, Айсолтан продолжает развивать свои компетенции через Future Skills Academy ПРООН. Эта динамичная инициатива, запущенная в августе 2025 года в рамках Странового компонента по Туркменистану регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», финансируемого правительством Японии и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана, предоставляет молодёжи по всей стране доступ к качественным онлайн-курсам на платформе Coursera, ориентированным на востребованные навыки для современного рынка труда. Айсолтан в настоящее время проходит курс IBM AI Engineering, а также программы по цифровой грамотности, программированию и профессиональному развитию.

Айсолтан, проходя этот комплексный образовательный путь, не только совершенствует свои цифровые навыки и развивает креативное мышление, но и готовится стать высококвалифицированным веб-разработчиком, способным возглавлять команды и реализовывать важные проекты. В рамках опыта Future Skills Academy и Future Skills Sprint она изучает кибер-физические системы с фокусом на биомедицинскую электронику и проходит курс IBM AI Engineering, что поддерживает её долгосрочную цель – реализацию крупных проектов и карьерный рост в быстро меняющемся цифровом пространстве.

Первая программа Future Skills Academy уже показала свою эффективность: более 1000 молодых людей и женщин завершили первый набор. Второй этап продолжает поддерживать таких молодых участников, как Айсолтан, повышая их востребованность на рынке труда, устойчивость и активное участие в жизни общества. Преданность Айсолтан своим целям отражает не только личные амбиции, но и демонстрирует потенциал молодежи Туркменистана в развитии технологических инноваций и внесении вклада в социальный прогресс.

«Каждый новый навык даёт мне больше уверенности пробовать новое. Я готова принимать вызовы, исследовать идеи и использовать свои знания для реальных изменений».

Путь Айсолтан подчёркивает преобразующую силу молодежных инициатив в сфере инноваций. Через такие программы, как Future Skills Sprint и Future Skills Academy, ПРООН помогает молодым людям по всему миру преодолевать цифровой разрыв, осваивать востребованные навыки и вносить вклад в устойчивое и инклюзивное развитие. Её история свидетельствует о том, что инвестиции в молодежь сегодня создадут лидеров, новаторов и профессионалов, способных находить решения сложных задач будущего. ///nCa, 5 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)