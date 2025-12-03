Туркменистан усиливает лабораторный потенциал для мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам при поддержке ВОЗ

Ашхабад, Туркменистан – 24–26 ноября 2025 г. – Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗиМПТ) провел трёхдневный интенсивный обучающий курс по лабораторному надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Тренинг, прошедший в Центре общественного здоровья и питания в Ашхабаде, был направлен на укрепление национального потенциала в области выявления и мониторинга УПП — растущей глобальной угрозы, подрывающей эффективность основных лекарственных средств.

Обучение было организовано с целью повышения технических навыков лабораторных специалистов из г. Ашхабада и Аркадага и пяти велаятов: Ахал, Балкан, Дашогуз, Лебап и Мары. Занятия проводили два национальных тренера: д-р Б. Какабаева, заведующая лабораторией микробиологии Центра общественного здоровья и питания, и д-р Б. Оразова, заведующая отделом бактериологии Центральной лаборатории, что обеспечило передачу современных знаний и практического опыта.

Программа представляла собой комплексное сочетание теоретических и практических занятий, направленных на укрепление лабораторного потенциала в области надзора за УПП. Участники изучили методы мониторинга УПП, правила правильного сбора и обработки образцов, а также интерпретацию результатов определения чувствительности к противомикробным препаратам в соответствии со стандартами EUCAST. Практическая часть была посвящена методам диско-диффузии и серийных разведений, контролю качества с использованием инокуляционных штаммов ATCC, а также внешней оценке качества в рамках программы CAESAR. В программу также вошли национальные руководства, нормативная документация, процедуры отчётности и стратегии выбора соответствующих антимикробных препаратов для грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов.

Курс завершился обсуждением эффективности работы лабораторий, формулированием рекомендаций по улучшению и оценкой освоенных знаний. Эта инициатива является частью двухлетнего соглашения о сотрудничестве между ЕРБ/ВОЗ и МЗиМПТ, при поддержке Странового офиса ВОЗ в Туркменистане, и согласуется с глобальными усилиями сети CAESAR (Эпиднадзор за устойчивостью к противомикробным препаратам в Центральной Азии и Восточной Европе).

Укрепляя лабораторный потенциал, Туркменистан стремится улучшить выявление и мониторинг устойчивости к противомикробным препаратам на национальном уровне, поддерживать принятие решений, основанных на фактических данных об использовании антимикробных препаратов, и вносить вклад в глобальные усилия по эпиднадзору для снижения риска распространения лекарственно-устойчивых инфекций. ///nCa, 3 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)