Страновой офис ВОЗ в Туркменистане провёл семинар по совместной оценке риска зоонозных заболеваний

Ашхабад, Туркменистан, 25–28 ноября 2025 г. — Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане провёл семинар по совместной оценке риска зоонозных заболеваний в рамках инициативы «Единое здоровье».

Семинар, прошедший в Центре общественного здравоохранения и питания, был посвящён обучению национальных экспертов практическим навыкам применения стандартизированных инструментов и методологий ВОЗ для совместной оценки риска зоонозных заболеваний. Объединив специалистов из сфер здравоохранения, ветеринарии и охраны окружающей среды, семинар способствовал комплексному и межсекторальному подходу к управлению возникающими угрозами для здоровья.

Обучение было организовано в рамках проекта Фонда по борьбе с пандемиями «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы “Единое здоровье” в Центральной Азии», что подчёркивает приверженность Туркменистана укреплению глобальной безопасности в области здравоохранения. В ходе семинара были представлены основы подхода «Единое здоровье» и его применение для управления рисками зоонозных заболеваний, а также пошаговые рекомендации по внедрению инструмента по проведению СОР на национальном и субнациональном уровнях.

Семинар также содействовал созданию руководящей группы, ответственной за выявление приоритетных зоонозных заболеваний и организацию совместной деятельности по оценке рисков. Участники ознакомились с передовым международным опытом и ресурсами, которые могут повысить эффективность мероприятий по готовности и реагированию.

В составе технической консультативной миссии были ведущие специалисты в данной области: Питер Соуза-Хойсков, технический специалист по вопросам безопасности пищевых продуктов и зоонозам ЕРБ/ВОЗ, и д-р Рустам Икрамов, эксперт ЕРБ/ВОЗ и национальный координатор по ММСП в Узбекистане. На протяжении всего обучения эксперты поддерживали участников в проведении интерактивных сессий, практических занятий и совместного планирования, направленных на укрепление потенциала Туркменистана в области комплексной оценки риска.

Семинар завершился формированием подготовленной национальной команды, способной проводить совместную оценку риска зоонозных заболеваний в Туркменистане. Он также стал платформой для укрепления координации между секторами здравоохранения, ветеринарии и охраны окружающей среды, содействуя повышению готовности и устойчивости к пандемиям.///nCa, 3 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)