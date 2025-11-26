Тарик Саиди

12 декабря, когда весь мир соберется в Ашхабаде, чтобы отметить 30-ю годовщину постоянного нейтралитета Туркменистана, это время не только для размышлений, но и для того, чтобы увидеть более смелые горизонты.

Эта веха подчеркивает, что нейтралитет — это не просто позиция воздержания, это стратегический выбор, который способствует миру, стабильности и беспрепятственному сотрудничеству во все более поляризованном глобальном ландшафте.

Туркменистан, обладающий признанным ООН нейтральным статусом, является маяком в Центральной Азии, где такие соседи, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, также де-факто придерживаются нейтралитета, проводя сбалансированную многовекторную внешнюю политику, которая позволяет избежать вовлечения в крупные силовые блоки.

Этот общий дух открывает двери для партнерства с государствами-единомышленниками в других странах, особенно в Африке, где несколько стран придерживаются схожих принципов неприсоединения. Изучая эти африканские государства и их потенциальное взаимодействие с Центральной Азией, мы можем увидеть, как нейтралитет может стать катализатором прочных, взаимовыгодных связей в экономике, науке, образовании, исследованиях и за их пределами.

Внешнеполитический ландшафт Африки разнообразен и определяется колониальным наследием, региональной динамикой и ключевой ролью континента в Движении неприсоединения, членами которого являются почти все его страны.

Тем не менее, на этом фоне ряд стран выделяется своей приверженностью нейтралитету, избегая официальных военных союзов или блоков, которые могли бы поставить под угрозу их суверенитет. К ним относятся Южная Африка, которая твердо объявила себя неприсоединившейся страной, о чем свидетельствует ее сбалансированный подход к глобальным конфликтам, таким как война между Россией и Украиной; Алжир, основополагающий принцип неприсоединения, внешняя политика которого основана на независимости от крупных держав; Эфиопия, которая придерживается прагматичного нейтралитета, чтобы сосредоточиться на внутреннем развитии и региональном посредничестве; Танзания, наследница дальновидного идеала неприсоединения Джулиуса Ньерере; Ботсвана, известная своей стабильной, нейтральной дипломатией, которая ставит экономический рост выше военных конфликтов во главу угла; и Намибия, которая вышла из борьбы за освобождение с конституцией, подчеркивающей мирные международные отношения.

Эти страны не являются частью таких организаций, как Альянс государств Сахеля, или крупных программ союзников, не входящих в НАТО, что позволяет им гибко ориентироваться в мировых делах и полагаться на собственные силы.

Что делает эти африканские страны привлекательными партнерами для Центральной Азии, так это полная совместимость их траекторий развития и ресурсов. Возьмем экономическую сферу: оба региона богаты природными ресурсами, но сталкиваются с проблемами диверсификации.

Огромные запасы природного газа в Алжире отражают энергетическое доминирование Туркменистана, создавая возможности для создания совместных предприятий в области устойчивых технологий добычи, трубопроводной инфраструктуры и перехода на экологически чистую энергетику, включая совместные проекты в рамках таких инициатив, как “Один пояс, один путь” или двусторонние торговые соглашения, которые позволяют обойти геополитическую напряженность.

Аналогичным образом, развитый горнодобывающий сектор Южной Африки, обладающий опытом в области добычи золота, платины и редкоземельных элементов, органично сочетается с урановыми и минеральными богатствами Казахстана, что потенциально может привести к совместным инвестициям в перерабатывающие предприятия с добавленной стоимостью, снижающие зависимость от экспорта сырья.

Растущая сельскохозяйственная экономика Эфиопии, поддерживаемая грандиозной плотиной “Эфиопский Ренессанс”, могла бы сотрудничать с ноу-хау Узбекистана в области хлопка и ирригации для повышения продовольственной безопасности за счет передачи технологий в области засухоустойчивых культур и систем управления водными ресурсами.

Помимо ресурсов, наука и исследования открывают благодатную почву для партнерства. Засушливый климат Центральной Азии и разнообразные экосистемы Африки сталкиваются с общими угрозами, связанными с изменением климата, опустыниванием и утратой биоразнообразия. Ботсвана и Намибия, с их успехами в области охраны дикой природы, могли бы сотрудничать с Кыргызстаном и Таджикистаном в реализации совместных исследовательских инициатив в области науки об окружающей среде, возможно, посредством совместных лабораторий или финансирования со стороны международных организаций, таких как Программа ООН по окружающей среде.

Представьте себе межрегиональные исследования по устойчивому землепользованию, которые опираются на опыт Намибии в области охраны природы на уровне общин и опыт Таджикистана в области горной экологии, что привело бы к инновациям в экотуризме, стимулирующим местную экономику.

Образование также открывает огромные перспективы: программы студенческого обмена между университетами Танзании и Узбекистана могли бы способствовать развитию навыков в области STEM, в то время как стипендии от более состоятельных партнеров, таких как Казахстан, могут поддержать алжирских исследователей в таких областях, как возобновляемая энергетика. Эти связи носили бы не только академический характер — они укрепляют человеческий капитал, а сети выпускников создают долгосрочные инновационные центры.

Конечно, партнерские отношения не ограничиваются только нейтральными странами. Даже страны, состоящие в военных союзах, могут продуктивно взаимодействовать с нейтральными государствами, что подтверждается широким дипломатическим охватом Туркменистана. Но общий нейтралитет обеспечивает уникальную и прочную основу: он сводит к минимуму риски того, что внешнее давление может подорвать сотрудничество, гарантируя, что экономические сделки или исследовательские проекты не станут заложниками меняющихся альянсов.

В мире, где соперничество великих держав часто затмевает цели развития, эта общая основа позволяет поддерживать прочные партнерские отношения, основанные на доверии и аполитичности. Например, в то время как воинственно настроенная африканская страна может колебаться в вопросе обмена важными технологиями из-за обязательств перед блоком, нейтральные страны, такие как Эфиопия и Казахстан, могут беспрепятственно сотрудничать в аэрокосмической или цифровой инфраструктуре, не сталкиваясь с подобными ограничениями.

По мере приближения юбилейной конференции в Туркменистане пришло время перейти от слов к делу. Объединяя нейтральный авангард Африки с прагматичным принципом неприсоединения Центральной Азии, мы можем создавать альянсы не на основе оружия, а на основе устремлений, в которых процветание ставится во главу угла, а не силовой игры.

Результат? Многополярный мир, в котором нейтралитет – это не изоляция, а основной связующий элемент. /// nCa, 26 ноября 2025 г.