Продвижение позитивного родительства: Педагоги Туркменистана завершили пилотную программу поддержки родителей

На прошлой неделе Министерство образования Туркменистана и Национальный институт образования при поддержке ЮНИСЕФ завершенили пилотную программу поддержки родителей. Торжественная церемония вручения сертификатов состоялась в Национальном институте образования.

Десятинедельная пилотная программа была реализована в 24 дошкольных учреждениях по всей стране, где 24 воспитателя детских садов провели еженедельные занятия, охватив около 250 родителей. Каждое занятие знакомило родителей с практическими подходами к поддержке раннего развития детей — от понимания возрастных особенностей и поощрения позитивного общения до использования игры как инструмента обучения, формирования полезных ежедневных привычек и подготовки детей к школе.

Для повышения качества проведения занятий для участвующих педагогов регулярно организовывались супервизии под руководством международного эксперта ЮНИСЕФ. Педагоги делились своим опытом, обсуждали сложности и получали индивидуальную поддержку, что помогло им укрепить уверенность и повысить навыки взаимодействия с семьями.

«Эта программа показала, насколько важным может быть партнерство между педагогами и родителями для развития маленьких детей», — отметила Майке Бейкер, заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане (и.о.). «Обеспечивая родителей практическими инструментами и рекомендациями, мы способствовали созданию более поддерживающей домашней среды, где каждый ребенок может расти, учиться и успешно развиваться».

Во время церемонии педагоги поделились наблюдениями о позитивных изменениях в вовлеченности родителей, а родители рассказали, как программа помогла им лучше понимать своих детей, эффективнее общаться и применять новые позитивные методы воспитания дома.

Всем участвующим педагогам были вручены сертификаты в знак признания их вклада и преданности делу продвижения позитивного родительства в своих сообществах.

Министерство образования, Национальный институт образования и ЮНИСЕФ подтвердили свою приверженность расширению программ поддержки родителей и укреплению систем раннего развития детей, чтобы каждый ребенок в Туркменистане получил наилучший старт в жизни. ///nCa, 26 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)