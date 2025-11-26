Государственный визит Президента Туркменистана в Казахстан: новая страница стратегического партнёрства

24-25 ноября 2025 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершил государственный визит в Республику Казахстан. Переговоры на высшем уровне прошли в Акорде 25 ноября сначала в узком, затем в расширенном формате с участием официальных делегаций.

Оба лидера подчеркнули особую близость казахского и туркменского народов, объединённых общей историей, языком, культурой и духовными ценностями. Касым-Жомарт Токаев назвал Туркменистан «стратегическим партнёром и братским государством», а Сердар Бердымухамедов подтвердил, что отношения двух стран развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства, охватывая широкий спектр направлений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление. В целом, в ходе визита было подписано 15 документов. Пакет документов включает такие сферы, как культура и гуманитарное сотрудничество, миграционная политика, социальная защита, сельское хозяйство, транспорт и логистика, здравоохранение и медицинская промышленность, межрегиональное приграничное сотрудничество, наука, СМИ.

Кроме того, Токаев и Бердымухамедов выступили перед представителями СМИ, дав оценку состоявшимся переговорам.

Переговоры в расширенном составе

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления двустороннего сотрудничества. В частности, были рассмотрены вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, транспортно-логистического взаимодействия. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, IT, образования и медицины.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между двумя странами налажены активные и продуктивные контакты на всех уровнях. Ведется работа между правительствами, укрепляются межведомственные связи. Оба государства также результативно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. По словам Токаева, Астану и Ашхабад объединяют общее видение и схожие подходы к развитию ситуации по многим вопросам региональной и международной повестки.

Особое внимание в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев уделил торгово-экономическому взаимодействию. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился более чем в четыре раза и превысил полмиллиарда долларов.

По мнению Президента Казахстана, важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала, успешно работающих в Казахстане. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 млн долларов.

Токаев отметил поступательное расширение культурно-гуманитарных связей. Президент напомнил о проведении перекрестных Дней культуры Казахстана и Туркменистана, а также открытии памятников выдающимся деятелям, внесшим значимый вклад в духовно-культурное наследие двух народов.

Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии.

«Наши государства соединяют общность исторических корней, духовная близость культурных ценностей, а также традиции и обычаи, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. В политико-дипломатической сфере Туркменистан и Казахстан осуществляют конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной повестки по обеспечению мира, безопасности, укреплению энергетической стабильности, развитию транспортной взаимосвязанности, достижению целей устойчивого развития и противодействию изменению климата», – сказал он.

Президент подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению партнёрства в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, форматов «ЦА+» и других механизмов региональной кооперации.

Особый акцент был сделан на важности включения Азербайджана в формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника, что укрепит роль регионального формата и будет содействовать повышению взаи­мосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, в экологической сфере следует укреплять сотрудничество по проектам переработки отходов, «зелёному» строительству, защите экосистем Аральского и Каспийского морей.

Говоря о партнёрстве в торгово-экономической сфере, глава Туркменистана подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Казахстаном в энергетической сфере, открытость для обмена опытом по повышению эффективности добычи и экологической безо­пасности углеводородного сырья.

Акцент также был сделан на важности расширения партнёрства в электроэнергетике, химической промышленности, металлургии, машиностроении, текстильной отрасли, нефтехимии, газопереработке и градострои­тельстве.

В ряду стратегических направлений партнёрства были названы транспорт и логистика.

В настоящее время предпринимаются усилия по улучшению связуемости между двумя странами. Так, в начале ноября введён в эксплуатацию автомобильный мост через залив Гарабогаз кёл и продолжается строительство автомобильной дороги от города Турк­менбаши до туркмено-казахстанской Государственной границы.

Цифровая экономика и инновации также являются важным направлением двустороннего взаи­модействия, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В числе ключевых сфер кооперации остаётся агропромышленный комплекс.

В ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня было названо рацио­нальное использование водных ресурсов.

Важной составляющей двустороннего сотрудничества выступает культурно-гуманитарная сфера, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, констатировав наличие широких возможностей для развития отношений в таких направлениях, как наука, образование, здравоохранение, физкультура и спорт.

Награждение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран» (Золотой Орел) за выдающийся личный вклад в укрепление дружбы и стратегического партнёрства между двумя странами.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил за высокую награду, подчеркнув, что рассматривает её «как знак высокого уважения к народу Туркменистана, свидетельство крепкой дружбы и добрососедства, объединяющих наши народы на протяжении многих веков».

Подписанные документы

По итогам переговоров Президенты подписали Совместное заявление.

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

Соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана; Соглашение о сотрудничестве в области миграции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана; Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Туркменистана; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана по сотрудничеству в области ветеринарии; Меморандум о взаимопонимании между Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Научно-исследовательским институтом зерновых культур Министерства сельского хозяйства Туркменистана; План совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2026-2027 годы; План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы; Меморандум между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и хякимликом Балканского велаята Туркменистана о взаимопонимании в области развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества; Меморандум о сотрудничестве в области науки между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Академий наук Туркменистана; Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Кроме того, по итогам встреч, проведенных туркменской делегацией с казахстанскими коллегами на полях визита были подписаны следующие документы:

Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом физкультуры и спорта и НАО «Казахская академия спорта и туризма»;

Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом культуры и Некоммерческим акционерным обществом «Международный университет туризма и гостеприимства»;

Меморандум о сотрудничестве между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Нацио­нальным музеем Республики Казахстан Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

Меморандум между Компанией электросвязи «Türkmentelekom» и Товариществом с Ограниченной Ответственностью «TNS-Plus» о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке магистральных сетей электросвязи на границе Туркменистан–Республика Казахстан.

В фокусе переговоров: экономика, энергетика, транспорт

Как стало очевидно из заявлений Токаева и Бердымухамедова на совместном пресс-брифинге, торгово-экономическое взаимодействие между Туркменистаном и Казахстаном развивается динамично и носит стратегический характер. Страны выразили полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества.

«Для Туркменистана Республика Казахстан – братская страна, добрый сосед и надёжный стратегический партнёр. У наших государств есть общее понимание и глубокая убеждённость в том, что всестороннее и многоплановое сотрудничество служит на благо наших народов, отвечает их коренным интересам, а также способствует укреплению стабильности и позитивному развитию региональных и международных процессов, – сказал глава Туркменистана на пресс-брифинге.

Развитие торгово-экономического взаимодействия сосредоточено на нескольких ключевых направлениях и характеризуется следующими показателями:

За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился более чем в четыре раза. Товарооборот между странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Стороны условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов.

Для достижения этой цели Казахстан предложил принять План работы по увеличению товарооборота.

Принято решение о создании на взаимной основе торговых домов для поддержки бизнесменов двух стран.

Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 млн долларов.

Важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала, которые успешно работают в Казахстане.

В ходе переговоров обсуждались вопросы активизации инвестиционной политики для реализации совместных масштабных проектов в сфере промышленной кооперации.

Подробно рассмотрены перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Как заявил на итоговом пресс-брифинге Токаев, также имеются резервы для увеличения экспорта из Казахстана растительных масел, макаронных изделий и мясомолочной продукции.

Кроме того, стороны затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе.

Транзитно-транспортная сфера приобрела стратегическое значение в современных реалиях и является стратегическим компонентом взаимодействия.

«В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток – Запад и Север – Юг», – заявил Сердар Бердымухамедов.

При этом железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран рассматривается как важное звено транспортного коридора Север – Юг.

Как отметил Токаев, за 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим маршрутам составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%.

Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска.

Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

«Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок», – подчеркнул Токаев.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.

По итогам переговоров, был подписан План совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта на 2026-2027 годы.

По словам Президента Токаева, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транспортировке туркменского природного газа в Китай.

По итогам переговоров в Астане стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли, подписанного в 2024 году.

Сотрудничество между Туркменистаном и Казахстаном может быть расширенно за счет новых сфер

Торгово-экономическое взаимодействие может значительно расширится за счет включения новых секторов.

Как было заявлено Бердымухамедовым, Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнерства в сфере электроэнергетики и химической промышленности

Казахстан пригласил туркменскую сторону к реализации совместных проектов в цифровизации государственных услуг и внедрении IT-технологий.

В области сельского хозяйства, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии и в области научно-исследовательской работы в сфере зерновых культур.

В области транспорта, стороны договорились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран.

В гуманитарном и научно-образовательном направлении, Казахстан предложил открыть филиал одного из своих ведущих вузов в Туркменистане.

Посещение Центра ИИ

Президент Бердымухамедов посетил Международный центр искусственного интеллекта «Alem.AI» в Астане, который был создан в целях развития технологий, знаний и инноваций в области искусственного интеллекта. Центр является одним из стратегических проектов, направленных на вывод Казахстана на передовые позиции в сфере высоких технологий.

Его основными задачами выс­тупают поддержка новых технологических и экономических разработок, формирование комплексной среды для научных исследований, стартапов и внедрения передовых решений в области искусственного интеллекта, подготовка специа­листов и экспорт решений в области искусственного интеллекта.

Государственный визит в Казахстан завершился

В этот же день Президент Сердар Бердымухамедов, завершив визит в Казахстан, вернулся в Ашхабад.