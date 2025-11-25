Продовольственная безопасность и совместные исследования — в центре диалога сельхозведомств Казахстана и Туркменистана

24 ноября 2025 года в Астане состоялась встреча министра сельского хозяйства Туркменистана Чарыяра Четиева с министром сельского хозяйства Казахстана Айдарбеком Сапаровым.

Как сообщает минсельхоз РК, стороны обсудили текущее состояние двустороннего взаимодействия, а также перспективы его расширения по ключевым направлениям агропромышленного комплекса.

«Казахстан и Туркменистан исторически являются надежными партнерами, а сельское хозяйство занимает особое место в структуре сотрудничества. Туркменский рынок — один из приоритетных для экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции», — отметил Айдарбек Сапаров.

За 9 месяцев текущего года товарооборот продукции АПК между странами составил 103 млн долларов (+37,5%). Экспорт агропродукции вырос до 70 млн долларов (+70%).

Существенный рост обеспечили поставки зерновых: экспорт высококачественной пшеницы увеличился в 1,5 раза, экспорт муки — в 4 раза, возобновлены поставки подсолнечного масла.

Казахстанская сторона выразила готовность обеспечивать стабильные и долгосрочные поставки зерна и муки, в том числе через механизмы форвардного финансирования и создание совместных предприятий на территории РК.

Стороны также рассмотрели дальнейшее взаимодействие в области ветеринарии, вопросы биобезопасности и расширения торговли животноводческой продукцией.

Отдельно подчеркнута важность взаимодействия научных институтов двух стран, включая обмен опытом, проведение совместных исследований и подготовку кадров.

В свою очередь Чарыяр Четиев подчеркнул готовность Туркменистана к активной реализации совместных проектов, увеличению товарооборота и укреплению продовольственной безопасности двух стран. ///nCa, 25 ноября 2025 г.