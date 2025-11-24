В Ашхабаде прошло 10-е заседание туркмено-татарстанской рабочей группы: стороны наметили новые точки роста сотрудничества

20-21 ноября в Ашхабаде состоялось 10-е заседание Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Делегацию Республики Татарстан возглавил заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

Открывая встречу, сопредседатели отметили высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и обоюдной выгоде, и подтвердили готовность максимально использовать имеющийся потенциал для реализации совместных проектов.

Ключевыми темами стали практическая реализация ранее достигнутых договорённостей и поиск новых перспективных направлений. Стороны особо выделили:

торгово-экономическое сотрудничество,

нефтегазовую и энергетическую отрасли,

промышленность, транспорт, связь и ИТ,

текстильную промышленность, сельское хозяйство и охрану окружающей среды,

науку, образование, здравоохранение и фармацевтику,

культуру, спорт и молодёжную политику.

Туркменистан заинтересован в опыте Татарстана в авиа- и судостроении

Заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Перхат Ягшиев заявил, что страна видит большие резервы для роста экономического взаимодействия, особенно в авиастроении, вертолётостроении и судостроении.

«Татарстан является одним из наиболее развитых регионов России, особенно в сфере промышленного производства. Для нас интересен ваш опыт экономического развития в таких отраслях, как авиационное производство, вертолетостроение, судостроение», – подчеркнул Ягшиев.

Он также напомнил, что Туркменистан ежегодно производит более 20 млн тонн нефтепродуктов и обладает широким ассортиментом химической, строительной, текстильной и сельскохозяйственной продукции, что создаёт основу для углубления кооперации.

Татарстан откроет торговый дом в Туркменистане

Коробченко заявил о планах открыть в Туркменистане торговый дом Республики Татарстан.

«В ходе двусторонней встречи наш представитель Торгового дома Татарстана высказал свое решение о том, чтобы открыть здесь торговый дом Татарстана для того, чтобы увеличить наши обороты», – отметил он.

По словам министра, в 2024 году товарооборот между Туркменистаном и Татарстаном составил около 35 млн долларов США, а по итогам 2025 года стороны рассчитывают довести его до 50 млн долларов.

Участники заседания подчеркнули, что благоприятный инвестиционный климат Туркменистана и растущий международный авторитет страны как надёжного партнёра создают прочную основу для реализации новых совместных проектов.

В центре внимания – образование

В ходе заседания было обсуждено сотрудничество в области культуры, спорта и молодежной политики.

«Большое количество студентов из Туркменистана обучается в Казани, их потенциал нам нужно воплотить в совместных проектах, предприятиях, которые принесут экономикам Туркменистана, России и Татарстана большой прирост», – отметил в интервью туркменским журналистам Олег Коробченко.

Студенты из Туркменистана занимают первое место по численности в Татарстане – более 9 тыс. человек.///nCa, 24 ноября 2025 г.