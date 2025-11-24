ПРООН и ЮНФПА в Туркменистане провели молодежную сессию по вопросам гендерного насилия

Сегодня ПРООН и ЮНФПА в Туркменистане объединили усилия для поддержки молодого поколения, проведя информационно-образовательную сессию для молодежи в здании ООН в рамках кампании «16 дней активных действий против гендерно-обусловленного насилия (GBV)».

Мероприятие собрало студентов и преподавателей Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана.

На сессии обсуждалась актуальная проблема гендерного насилия во всём мире, с акцентом на цифровую безопасность и проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, особенно женщины и девочки, в интернете. Было отмечено, что онлайн и цифровое пространство должно расширять возможности женщин и девушек. Однако сегодня цифровые технологии всё чаще используются для преследования, домогательств и насилия в отношении женщин и девушек, превращая интернет в опасное пространство, полное угроз, насилия и контроля для миллионов женщин и девушек. Благодаря интерактивным занятиям и выступлениям экспертов студенты узнали, как распознавать, предотвращать и реагировать на гендерное насилие в своих сообществах и в цифровом пространстве.

Студенты также изучили инициативу «Академия будущих навыков», поддерживаемую правительством Японии, и узнали, как образование и развитие навыков могут помочь снизить уязвимость к гендерному насилию и содействовать гендерному равенству.

На мероприятии была подчеркнута важность активного участия в создании безопасных, инклюзивных и равных сообществ, а также повышения осведомленности о гендерном насилии и усиления поддержки пострадавших.

Эта инициатива, реализуемая совместно с Министерством образования, подчеркивает приверженность агентств ООН продвижению гендерного равенства, предотвращению гендерного насилия и расширению прав и возможностей молодежи как проводников перемен для более безопасного и инклюзивного будущего.

***

Темой кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия» (GBV) в 2025 году является «Объединимся, чтобы положить конец цифровому насилию в отношении всех женщин и девушек». По данным UN Women, насилие в отношении женщин и девушек затрагивает каждую третью женщину в мире. Это кризис в области прав человека, который необходимо остановить.

В этом году мир отмечает 30-летие Пекинской декларации и Платформы действий — одного из самых прогрессивных международных соглашений по правам женщин на сегодняшний день. Кампания UNiTE 2025, инициированная Генеральным секретарем ООН, сосредоточена на одной из самых быстрорастущих форм насилия: цифровом насилии в отношении женщин и девушек. Эта кампания также подчеркивает, что цифровая безопасность является ключевым элементом достижения гендерного равенства. ///nCa, 24 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)