Огулджахан Атабаева и Валентина Матвиенко обсудили развитие туркмено-российских отношений

Россия с большим вниманием следят за достижениями Туркменистана, его успехами на международной арене, заявила Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Огулджахан Атабаевой, вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на полях 4-го Форума «Содружество Моды».

Матвиенко передала искренний привет и самые добрые пожелания Национальному Лидеру Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Она подчеркнула, что отношения России и Туркменистана динамично развиваются в духе дружбы и взаимопонимания благодаря личному активному участию и взаимодействию руководителей двух стран.

Председатель СФ также отметила важность и социальную значимость работы, которую проводит Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Аналогичную работу проводит российский Фонд «Круг добра», рассказала она.

Говоря о мероприятиях форума «Содружество моды», Валентина Матвиенко обратила внимание, что Туркменистан демонстрирует в этом году в Санкт-Петербурге одну из самых представительных экспозиций. Туркменистан имеет богатые традиции в лёгкой промышленности и креативных индустриях.

Спикер СФ подчеркнула, что форум «Содружество моды», в котором принимают участие представители более 30 стран, уже стал серьезным интеграционным инструментом, на его площадке происходит обмен опытом, сохранение и популяризация традиций в сфере моды и дизайна, взаимообогащение культур, живой диалог. Помимо задачи поддержки лёгкой промышленности, форум помогает продвижению продукции в странах СНГ, раскрытию талантов молодых дизайнеров. «Он стал настоящим трамплином для производителей российских регионов для выхода на рынки Содружества».

Огулджахан Атабаева отметила, что мероприятия форума впечатляют. Она рассказала о работе Благотворительного Фонда. «Мы тесно сотрудничаем с местными организациями и ведомствами, работаем сообща над совершенствованием условий для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Не менее важно их духовно-нравственное воспитание и приверженность традиционным ценностям».

«Российская Федерация обладает колоссальным опытом в указанных сферах. Отрадно, что между профильными ведомствами Туркменистана и России продолжается активное взаимодействие. Конечно, хотелось бы усилить данное сотрудничество во благо детей», – добавила Атабаева.

Она также выразила уверенность, что обмен знаниями и профессиональными наработками позволит усовершенствовать подходы к работе с детьми, и внедрить новые методики, разработанные российскими специалистами.

***

После завершения встречи Валентина Матвиенко и Огулджахан Атабаева вместе осмотрели экспозиции Туркменистана и других стран на площадке форума.

«То, что представлено, вдохновляет. Страны СНГ сохраняют традиции и показывают новые разработки. Востребованность площадки форума растёт с каждым годом. Подписаны новые договоры, соглашения, контракты. Мы намерены и дальше развивать, укреплять наше сотрудничество», — сказала спикер СФ. ///nCa, 20 ноября 2025 г. (фото – официальный сайт Совета Федерации)