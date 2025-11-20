«Ничего о нас без нас»: в Ашхабаде прошёл семинар по разработке стратегии прав лиц с инвалидностью

Ашхабад, 13 ноября 2025 г. — в партнерстве с ЮНИСЕФ и национальными партнерами, Управление ООН по правам человека для Центральной Азии (УВКПЧ) организовало технический семинар «От рекомендаций к действиям: разработка стратегии по правам лиц с инвалидностью в Туркменистане».

Семинар стал частью реализации проекта УВКПЧ Добровольного Фонда ООН по реализации рекомендаций Универсального Периодического Обзора (УПО), и направлен на содействие разработке комплексной Национальной стратегии по защите прав лиц с инвалидностью в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

В работе семинара приняли участие более 25 представителей министерств и ведомств, включая депутатов Парламента, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Института государства, права и демократии, национального общества Красного Полумесяца, а также общественных организаций людей с инвалидностью таких как, Центр специальной олимпиады, Общество слепых и глухих Туркменистана, Центральный физкультурный клуб инвалидов, Центр поддержки инвалидов и «Йенме».

Г-жа Янина Арсеньева, международного эксперта по вопросам инвалидности, и г-н Павло Бялика, Регионального советника УВКПЧ по вопросам УПО, выступили в качестве фасилитаторов мероприятия, на котором были рассмотрены международные практики по продвижению прав людей с инвалидностью в сферах социальной защиты, занятости, инклюзивного образования, здравоохранения, а также был представлен опыт Латвии в формировании стратегий на основе социальной модели инвалидности.

«Во время семинара мы стремились не просто обсудить законодательные механизмы, но и задействовать активную роль людей с инвалидностью в разработке стратегии. Это и есть настоящий подход «Ничего о нас без нас»», — подчеркнула г-жа Янина Арсеньева.

По итогам семинара сформированы предложения по основным направлениям национальной стратегии, включая меры по развитию инклюзивного образования, повышению занятости и социальной защиты, а также обеспечению доступа к качественным медицинским услугам и ассистивным технологиям. Следующим этапом станет подготовка проекта стратегии с участием всех заинтересованных сторон.

Туркменистан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов 4 сентября 2008 года и Факультативный протокол к Конвенции 25 сентября 2010 года.

Узнать больше о Конвенции: https://www.ohchr.org/ru/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities

Узнать больше о четвертом цикле обзора УПО по Туркменистану: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/tm-index///ООН в Туркменистане, 18 ноября 2025 г.