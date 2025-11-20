Тарик Саиди

Любой, кто судит, прежде чем выслушать, считается глупцом. Это известно. Человек, выбирающий сторону, не разобравшись в позиции обеих, — обедняет себя. С этим мы тоже согласны.

Но когда так поступают целые государства, мы называем это внешней политикой.

Парадокс?

Ребенок рождается без предрассудков. Понаблюдайте за ним на игровой площадке. Он не интересуется ни цветом руки, протягивающей ему игрушку, ни акцентом голоса, зовущего его поиграть. Справедливость происходит сама по себе. Беспристрастность – это инстинкт. Это не усвоенное поведение, а стандартная установка в человеческой модели поведения.

Затем следует образование — формальное или иное. Некоторых детей учат делить мир на “нас” и “их”. Других воспитывают так, чтобы они видели только соседей, близких и далеких. Разница заключается во всем. Разница — колоссальна. Это разница между искалеченной душой и развитой.

“Я никогда не путешествую без дневника”, – сказала Гвендолин Уайльд. “В поезде всегда нужно иметь под рукой что-нибудь сенсационное для чтения”. Но что, если в дневнике записаны не сплетни, а наблюдения? Что, если бы это включало в себя ежедневную практику ясного видения, взвешивания фактов, отказа от легкого комфорта племенного мышления? Это было бы поистине сенсационно.

Развитый человек — а такие встречаются невсегда — обладает целым комплексом качеств, которые ярче всего проявляются в сочетании. Справедливость без холодности. Беспристрастность без безразличия. Способность оставаться в стороне от схватки, оставаясь при этом глубоко заинтересованным в ее исходе. Они вовлечены, но не запутаны. Они присутствуют, но не одержимы. Они выслушивают все стороны, потому что понимают, что истину редко можно найти в одном голосе.

Это тяжелая работа. Она требует того, чего у развитого человека в избытке: способности мыслить глубоко и независимо. Не поддаваться зову толпы. Говорить “нет”, когда все остальные говорят “да”, или “да”, когда модным ответом является “нет”. Это требует морального мужества, которое многие считают изнурительным.

На уровне страны такое сочетания качеств может быть обозначено одним словом. Мы называем это нейтралитетом. Но нейтралитет, пожалуй, наиболее неправильно понимаемое понятие в международных отношениях. Это не изоляция. Это не трусость. Это не безразличие, выраженное дипломатическим языком.

Истинный нейтралитет является геополитическим выражением эволюционного прогресса — нации, которая вышла за рамки примитивной потребности решать любую проблему силой, отвечать агрессией на каждый вопрос, делить мир на друзей и врагов, как если бы международные отношения были школьным спором.

Нейтральная страна – это высокоразвитая страна. Она усвоила то, что известно развитому человеку: справедливость – это сила, а не слабость. Беспристрастность – это участие, а не отстраненность. Отказ принимать чью-либо сторону в конфликтах, которые не угрожают ее существованию, – это не предательство, а мудрость.

Возьмем, к примеру, Туркменистан. В течение тридцати лет он шел по этому пути, культивируя нейтралитет, как садовник выращивает редкие цветы — с терпением, самоотверженностью и пониманием того, что некоторые вещи нельзя делать поспешно. 12 декабря 2025 года, когда лидеры соберутся в Ашхабаде, чтобы отметить эту годовщину, они станут свидетелями не просто дипломатической вехи, но и свидетелями эволюционного выбора.

Скептик спросит: это идеализм? Могут ли все страны стать нейтральными?

Ответ заключается не в единообразии, а в понимании. Путь каждого человека к развитому мышлению уникален. Сын фермера и дочь банкира приходят к справедливости разными путями. То же самое происходит и с нациями. Нейтралитет Швейцарии – это не нейтралитет Швеции. Нейтралитет Австрии – это не нейтралитет Туркменистана. У каждой из этих стран своя география, своя история, свои причины выбрать этот сложный путь.

Но цели схожие. Нейтралитет – это территория, где предвзятость и дискриминация уступают место равновесию и здравому смыслу. Где первым побуждением является не хвататься за оружие, а протянуть руку. Где сила измеряется не количеством врагов, которых можно сокрушить, а конфликтами, которые можно предотвратить.

Эволюция – это не выбор, это направление. Река течет под уклон. Ребенок становится взрослым. Дикарь становится цивилизованным. И цивилизация, если она продолжит развиваться, движется к нейтралитету по мере того, как вода стремится к своему уровню.

Еще не все народы достигли этого. Некоторым еще предстоят столетия пути. Другие, возможно, никогда не достигнут, уничтоженные собственной неспособностью преодолеть устаревшее мышление. Но направление ясно, всегда было ясным и останется ясным для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть его.

В этот Международный год мира и доверия мы могли бы спросить себя: что такое мир, как не практическое применение принципов справедливости? Что такое доверие, как не признание того, что беспристрастность служит интересам каждого лучше, чем пристрастность – интересам кого бы то ни было?

Развитому человеку эти истины известны. Нейтральная нация воплощает их в себе. И мир медленно, мучительно, по одной стране за раз, учится этому.

Это и есть эволюция. Это и есть путешествие. Это и есть нейтралитет — не как достижение цели, а как выбор направления, день за днем, год за годом, пока не пройдет тридцать лет и весь мир не постучится в вашу дверь, чтобы посмотреть, как вы этого добились.

Ответ прост, хотя его трудно реализовать: вы относились ко всем справедливо. Вы оставались беспристрастным, но не отстраненным. Вы смотрели на все и справлялись со всем без предвзятости или дискриминации. — Вы эволюционировали. /// nCa, 20 ноября 2025 г.