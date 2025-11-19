News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Вновь назначенный посол Катара вручил Президенту Туркменистана верительные грамоты

Вновь назначенный посол Катара вручил Президенту Туркменистана верительные грамоты

By

18 ноября 2025 г, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Государства Катар в Туркменистане Нассера бин Ахмед Аль Тахера, который вручил главе государства верительные грамоты, сообщает TDH.

В ходе встречи дипломат подчерк­нул, что Катар высоко ценит дружественные отношения с Туркменистаном. Пользуясь случаем, Посол передал Президенту ­Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру Гурбангулы Бердымухамедову приветствия от имени Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.

Посол также поздравил главу Туркменистана с награждением в ходе недавнего государственного визита в Узбекистан высшей государственной наградой страны – орденом «Oliý Darajali Dustlik».

Президент передал ответные пожелания Эмиру Шейху Тамиму бин Хамад Аль Тани и подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение укреплению и расширению многопланового сотрудничества с Катаром.

Как отмечалось, в настоящее время традиционно дружественные и братские двусторонние отношения отличаются высоким уровнем взаимопонимания и тесного партнёрства. Туркменистан нацелен на дальнейшее укрепление межгосударственного взаимодействия на долгосрочной основе и его вывод на новый уровень.

С момента установления дипломатических отношений сотрудничество между двумя странами последовательно развивается и расширяется в различных сферах. Взаимные визиты на высшем уровне способствуют продвижению продуктивного партнёрства.

Успешно развивается взаимодействие на площадке международных организаций: Катар в числе первых поддерживает инициативы Туркменистана в ООН.

Большой потенциал имеется для развития торгово-экономических отношений, в частности, в топливно-энергетическом комплексе, инвестиционной сфере, транспортно-коммуникационном секторе, химической промышленности, текстильной и сельскохозяйственной отраслях, здравоохранении и в сфере высоких технологий.

В контексте более эффективной реализации потенциала парт­нёрства в данных областях был сделан акцент на необходимости активизации деятельности совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии.

В этой связи глава государства также отметил, что имеются большие возможности для взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, в частности, для изучения богатейшего историко-культурного наследия туркменского и катарского народов.

В завершение встречи, Посол Нассер бин Ахмед Аль Тахер заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами.///nCa, 19 ноября 2025 г. 

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan