Вновь назначенный посол Катара вручил Президенту Туркменистана верительные грамоты

18 ноября 2025 г, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Государства Катар в Туркменистане Нассера бин Ахмед Аль Тахера, который вручил главе государства верительные грамоты, сообщает TDH.

В ходе встречи дипломат подчерк­нул, что Катар высоко ценит дружественные отношения с Туркменистаном. Пользуясь случаем, Посол передал Президенту ­Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру Гурбангулы Бердымухамедову приветствия от имени Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.

Посол также поздравил главу Туркменистана с награждением в ходе недавнего государственного визита в Узбекистан высшей государственной наградой страны – орденом «Oliý Darajali Dustlik».

Президент передал ответные пожелания Эмиру Шейху Тамиму бин Хамад Аль Тани и подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение укреплению и расширению многопланового сотрудничества с Катаром.

Как отмечалось, в настоящее время традиционно дружественные и братские двусторонние отношения отличаются высоким уровнем взаимопонимания и тесного партнёрства. Туркменистан нацелен на дальнейшее укрепление межгосударственного взаимодействия на долгосрочной основе и его вывод на новый уровень.

С момента установления дипломатических отношений сотрудничество между двумя странами последовательно развивается и расширяется в различных сферах. Взаимные визиты на высшем уровне способствуют продвижению продуктивного партнёрства.

Успешно развивается взаимодействие на площадке международных организаций: Катар в числе первых поддерживает инициативы Туркменистана в ООН.

Большой потенциал имеется для развития торгово-экономических отношений, в частности, в топливно-энергетическом комплексе, инвестиционной сфере, транспортно-коммуникационном секторе, химической промышленности, текстильной и сельскохозяйственной отраслях, здравоохранении и в сфере высоких технологий.

В контексте более эффективной реализации потенциала парт­нёрства в данных областях был сделан акцент на необходимости активизации деятельности совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии.

В этой связи глава государства также отметил, что имеются большие возможности для взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, в частности, для изучения богатейшего историко-культурного наследия туркменского и катарского народов.

В завершение встречи, Посол Нассер бин Ахмед Аль Тахер заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами.///nCa, 19 ноября 2025 г.