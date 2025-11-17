Туркменский гроссмейстер – триумфатор международного турнира в Турции

С 9 по 15 ноября в турецком городе Мерсин состоялся IX Международный шахматный турнир муниципалитета Мерсина. В соревновании, проходившем по швейцарской системе, приняли участие 360 шахматистов из 19 стран.

Соревнования проходили в четырёх категориях, где в высшей категории «А» блестящую победу одержал наш соотечественник международный гроссмейстер Мейлис Аннабердиев (рейтинг FIDE – 2407). Он уверенно набрал 7 очков из 9, продемонстрировав высокую спортивную форму. Мейлис одержал 5 побед и 4 партии с соперниками из первой пятерки сеяных свел вничью.

Призеры категории А:

Мейлис Аннабердиев (Туркменистан) Международный мастер Араш Тахбаз (Иран, 2468) – 7 очков из 9 Международный гроссмейстер Ариан Голами (Иран, 2468) – 6,5 очка из 9

Отметим, что судьбу первого места пришлось определять по дополнительному коэффициенту, который у Мейлиса оказался лучше.

Сеяный под первым номером гроссмейстер из Азербайджана Вугар Расулов (2525) финишировал на 5-м месте.

Подробную информацию о турнире можно найти по ссылке: https://s1.chess-results.com/tnr1247175.aspx?lan=1&art=9&fed=TKM&turdet=YES&flag=30&snr=6&SNode=S0 ///Федерация Шахмат Туркменистана