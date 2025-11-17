Тарик Саиди

Когда мир в декабре 2025 года обратит свои взоры на Ашхабад, где состоится грандиозная международная конференция, посвящённая 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, трудно не ощутить проблеск оптимизма среди привычного хаоса глобальных событий.

Главы государств и правительств со всего мира соберутся в столице Туркменистана не только для того, чтобы отпраздновать дипломатическое достижение, но и чтобы задуматься о том, что на самом деле означает нейтралитет в разделённом мире.

Туркменистан — эта загадочная страна Центральной Азии с её бескрайними пустынями и богатым культурным наследием — провозгласил нейтралитет ещё в 1995 году, статус, признанный Организацией Объединённых Наций и поддерживаемый с тех пор. Это обязательство оставаться вне военных союзов, избегать конфликтов и продвигать диалог вместо разделения.

Поговорим о человеческом измерении нейтралитета.

Я не могу не видеть нейтралитет не только как политическую позицию, но и как нечто глубоко человеческое — отражение наших лучших инстинктов перед лицом слишком частых человеческих слабостей.

Подумайте сами: нейтралитет — это тихая сила справедливости в повседневной жизни. Мы все сталкивались с ситуациями, когда эмоции зашкаливают, когда стремление занять сторону кажется почти первобытным, вызванным лояльностью, страхом или скрытыми предубеждениями, которые мы перенимаем из окружения. Но есть нечто глубоко восхитительное в том, чтобы сделать шаг назад, дать пространство для справедливости.

Это родитель, который посредничает между ссорящимися детьми, не отдавая предпочтения никому, или друг, который выслушивает без осуждения, когда вы изливаете душу по поводу конфликта.

Нейтралитет требует, чтобы мы преодолевали эти базовые импульсы — инстинкт атаковать или встать на сторону привычного — и вместо этого культивировали беспристрастность. Это про то, чтобы осознавать свои предубеждения, невидимые фильтры, сформированные воспитанием, СМИ или личными обидами, и сознательно откладывать их в сторону.

У человека эта черта формирует доверие; она превращает потенциальных врагов в союзников или, по крайней мере, в людей, способных сидеть за одним столом без опасений. Нейтралитет Туркменистана воплощает это на национальном уровне — страна выбирает роль стабильного посредника в регионе, часто полном напряжённости, доказывая, что сдержанность — это не слабость, а форма тихой силы.

И разве именно этого нам не нужно больше в международных отношениях?

В мире, где сверхдержавы борются за влияние, где прокси-войны кипят, а союзы меняются, как песчаные дюны, нейтралитет выступает маяком устойчивой дипломатии. Он незаменим, потому что за каждым переговорным столом сидят люди — с их слабостями, эмоциями, способные как на великий вред, так и на глубокую эмпатию.

Без нейтральной площадки, буквально и образно, конфликты перерастают в бесконечные циклы мести. Но стоит ввести нейтралитет, как появляется пространство для диалога, для преодоления кажущихся непреодолимыми разрывов.

Вспомним, как нейтральные государства, такие как Швейцария или Австрия, исторически выступали площадкой для мирных переговоров, предоставляя безопасное пространство, где враждующие стороны могли на время опустить оборону и услышать друг друга. Туркменистан выполняет схожую роль, продвигая энергетическое сотрудничество и культурный обмен, не вовлекаясь в геополитические игры.

Такой подход не только предотвращает войны; он формирует прочные партнёрства, укрепляет экономические связи и взаимное уважение, которые переживают мимолётные союзы.

Конечно, принятие нейтралитета непросто — это требует преодолеть иллюзию безопасности в предвзятости, уют в эхо-камере, где все соглашаются с вами. Но плоды велики: более стабильный мир, где справедливость — это не игра с нулевой суммой, а общая цель.

Когда в следующем месяце лидеры соберутся в Ашхабаде, будем надеяться, что они унесут с собой человеческую суть нейтралитета. В конце концов, на большой сцене международных отношений выживают не самые громкие голоса, а беспристрастные, прокладывающие путь к истинному прогрессу.

30 лет нейтралитета Туркменистана напоминают нам: мир — это не случайность; это выбор, который начинается с простого, человеческого действия — быть справедливым. /// nCa, 17 ноября 2025 г.