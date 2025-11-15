Концерт “Болеро” к 150-летию Мориса Равеля в Ашхабаде

Место проведения: Национальный Музыкально-драматический Театр Туркменистана имени Махтумкули

По случаю 150-летия со дня рождения французского композитора Мориса Равеля в Ашхабаде состоится уникальный концерт, который соберёт ценителей музыки вокруг самых знаковых произведений этого мастера музыкального импрессионизма.

Государственный симфонический оркестр Туркменистана под руководством заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева, при участии заслуженного артиста Туркменистана пианиста Владимира Мкртумова, представит концерт, посвящённый богатству и утончённости творчества Равеля.

Мероприятие проводится при поддержке компании «Bouygues Turkmen», являющейся надёжным партнёром культурных инициатив, способствующих художественному диалогу между Францией и Туркменистаном.

Морис Равель: точность и поэзия в музыке

Родившийся в 1875 году в Себюре, во французской части Страны Басков, Морис Равель остаётся одной из самых значимых фигур музыки XX века. Получив образование в Парижской консерватории, он создал уникальный музыкальный язык, отличающийся ясностью и изяществом, сочетая классическую строгость с гармонической современностью.

Будучи композитором исключительной требовательности к себе, Равель оставил сравнительно небольшое, но поразительно совершенное наследие, отражающее его стремление к элегантности, выразительности и точности.

Его стиль, часто относимый к импрессионизму — хотя сам Равель всегда этому противился — выделяется стремлением к светлой оркестровке и сдержанной выразительности, где каждая нюансировка тщательно продумана. Среди его самых известных произведений — Болеро, настоящий шедевр оркестрового крещендо, ставший всемирно известным, а также Дафнис и Хлоя, Моя матушка-Гусыня, Испанская рапсодия и Концерт для фортепиано соль мажор.

***

Благодаря этому концерту туркменская публика получит возможность заново открыть для себя наследие композитора, который своей утончённой манерой письма и непревзойдённым чувством звуковой палитры продолжает вдохновлять музыкантов и ценителей искусства по всему миру.

Контакты для прессы:

Тимур Шахиров

Ассистент по вопросам культуры французского Института в Туркменистане

Тел.: +993 63 13 85 31

Email : Ift.culture@gmail.com

/// nCa, 15 ноября 2025 г. (совместно с французским Институтом в Туркменистане)