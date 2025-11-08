OGT 2025: Туркменистан отметил партнёрство и инновации на крупнейшем энергетическом форуме региона

Юбилейный форум «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025» завершился с рекордным участием — более 1 400 делегатов из 70 стран, свыше 100 экспонентов и 80 докладчиков. Форум подтвердил статус Ашхабада как регионального центра диалога, технологий и инвестиций, объединяющего лидеров энергетики Евразии.

В течение трёх дней обсуждались ключевые темы — энергетический переход, снижение выбросов метана, развитие шельфовых проектов и инвестиционное сотрудничество. Выставка OGT EXPO представила новейшие разработки международных и национальных компаний, подчеркнув роль Туркменистана как «входных ворот» к энергетическим рынкам Каспия и Центральной Азии.

Церемония награждения OGT Awards 2025

Организационный комитет форума отметил компании за высокий уровень профессионализма, инновации и вклад в развитие партнёрства:

Лучший стенд (международная компания): ADNOC — за современный интерактивный дизайн и отражение духа инноваций и сотрудничества.

— за современный интерактивный дизайн и отражение духа инноваций и сотрудничества. Лучший стенд (туркменская компания): SGM — за содержательную и яркую национальную экспозицию.

— за содержательную и яркую национальную экспозицию. Лучшая технологическая инновация: PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd — за внедрение передовых низкоуглеродных решений и цифровых технологий.

— за внедрение передовых низкоуглеродных решений и цифровых технологий. Специальная премия за 25 лет стратегического партнёрства: Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd — за четверть века успешного сотрудничества в развитии шельфовых проектов и инвестиции в нефтегазовый сектор Туркменистана.

— за четверть века успешного сотрудничества в развитии шельфовых проектов и инвестиции в нефтегазовый сектор Туркменистана. Специальная премия за 30 лет стратегического партнёрства: PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd — за три десятилетия технологического взаимодействия и подготовку национальных кадров.

— за три десятилетия технологического взаимодействия и подготовку национальных кадров. Награда за надёжное партнёрство: CNPC — за многолетнее и плодотворное сотрудничество в реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов в Туркменистане.

— за многолетнее и плодотворное сотрудничество в реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов в Туркменистане. Награда за надёжного поставщика услуг: Auguste — за предоставление высококачественных услуг и долговременное сотрудничество в энергетической отрасли Туркменистана.

Награды подчеркнули значение партнёрства и международного сотрудничества как основы успеха энергетической стратегии Туркменистана и важность форума OGT как авторитетной региональной площадки.

OGT – платформа сотрудничества и инвестиций

OGT 2025 вновь подтвердил свою роль ведущей платформы для B2B и B2G-взаимодействия, собрав представителей национальных нефтегазовых компаний, инвесторов и ведущих поставщиков услуг. Международные издания — Energy Intelligence, Euronews, Interfax, Trend News Agency, NewsBase — отметили высокий уровень организации и вклад Туркменистана в укрепление региональной энергетической интеграции.

OGT 2025 – Энергия. Инновации. Развитие.

Организатор – Туркмен Энергия Форум при поддержке профильных министерств и государственных концернов Туркменистана. ///nCa, 8 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами OGT 2025)