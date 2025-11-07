В Ашхабад с победой вернулась сборная Туркменистана по робототехнике

Всемирная олимпиада по робототехнике First Global Challenge прошла в Панаме и собрала школьников более чем из 190 стран мира.

Туркменские старшеклассники взяли первое место в номинации “Skills Challenge”, второе место заняла Армения, третье — Китай.

На одном из этапов, роботы должны были собрать и забросить в корзину как можно больше мячей, а также как можно выше забраться по веревке. Именно безупречное выполнение этого задания принесло сборной Туркменистана победу.

Сбор большого количества мячей символизирует накопление и сортировку ресурсов, их забрасывание — имитирует доставку экологических материалов в труднодоступные зоны переработки, а быстрое восхождение по верёвке отражает способность технологий преодолевать природные препятствия при ликвидации последствий экологических вызовов.

Такое задание воплощает главную идею олимпиады, которая в этом году проходила под девизом «баланс между технологиями и природой».

Наставник туркменской команды по робототехнике Мура́т Сахетгулы́ев с 2022 года возглавляет национальную сборную Туркменистана. Под его руководством команда принимала участие в международных соревнованиях по робототехнике: в 2022 году — в Швейцарии, в 2023-м — в Сингапуре, в 2024-м — в Греции. Наибольшего успеха сборная достигла в 2025 году, когда завоевала первое место.

В состав команды вошли пятеро учащихся специализированной средней школы № 97 города Ашхабада в возрасте от 15 до 17 лет: Исмаил Чарыев, Эмирхан Гылычмухаммедов, Азнавур Чолуков, Ширмухаммет Гулов и Гурбангелди Оразгельдыев.

Ребята прошли отборочный этап, в результате которого из 15 участников, направленных на трехмесячные курсы, были отобраны 5 сильнейших. С этой пятеркой велась ежедневная многочасовая подготовка на протяжении последнего полугода. Перед турниром команда последние 3 месяца активно совершенствовала и дорабатывала своего робота согласно техническому регламенту олимпиады.

Мурат Сахетгулыев – (наставник туркменской команды по робототехнике «Огузробот») – Подобные конкурсы играют большую роль для молодых ребят. Сильнейшая мотивация для них – возможность поступления в престижные вузы мира по смежным направлениям. Также они учатся работать в команде, понимать друг друга с полуслова, справляться со стрессом, искать всегда новые решения и включать фантазию.

Преимущество нашего робота в его четком броске, он может забросить мяч в корзину высотой в 2 метра. Самым сложным испытанием было справиться с карабканьем на канат в последние 30 секунд игры, с этим мы также справились блестяще и заработали дополнительные очки!

Исмаил Чарыев – (инженер-механик команды «Огузробот») – Путь к победе у нас был эмоционально насыщенным. Было не мало внештатных ситуаций, с которыми приходилось справляться буквально на ходу. После того как мы вышли с первой игры, я понимаю, что наш робот начал замыкать. Визуально осматриваю, вроде всё в порядке. Но моторы глючат, их нужно заменить. До следующей игры 45 минут! Я понимаю, что надо разобраться, всё детально обследую и обнаруживаю, что сломалась мельчайшая деталь внутри мотора. Бежим в госпиталь роботов, долго объясняем зачем нам нужна такая деталь, ведь просто так именно такие запчасти там никому не выдают. За 15 минут до игры мы её всё же получили. И я сейчас даже не понимаю, как я тогда всего за 10 минут заменил 2 мотора и был на поле игры за 5 минут до начала, как и положено. Но все эти эмоции стояли того – мы стали первыми в своей номинации!

На протяжении 12 игр я чётко понял одно: как бы ни был твой робот силён, если ты не умеешь правильно взаимодействовать с людьми, о победе и речи быть не может. Самая интересная игра была у нас с командой с братской страны Республики Казахстан, ребята очень сильные, мы с ними смогли наладить нужное взаимодействие.

Эмирхан Гылычмухаммедов – (капитан команды «Огузробот») –Мне запомнились эмоции с церемонии открытия, когда мы с нашим зелёным стягом вышли как представители Туркменистана, это было волнительно. Во время соревнований у нас было много внештатных ситуаций, что мы уже начали сомневаться в своей победе. Но мы вовремя собрались и стали первыми в номинации «Скилс Челлэндж», хотя конкуренты были очень сильными! ///nCa, 7 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в России)