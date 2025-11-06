Туркменистан окажет гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшем от землетрясений

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова направит гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от Разрушительных землетрясений. Соответствующее предложение было озвучено на заседании Фонда в среду, 5 ноября, его исполнительным директором – вице-президентом по лечебной деятельности Фонда Огулджахан Атабаевой.

«Во все времена туркменский народ жил дружно со своими соседями, разделял с ними как радость, так и печаль. В трудную минуту наш народ всегда протягивал руку помощи соседям, что является свидетельством уважительного к ним отношения и приверженности гуманистическим традициям», – отметил Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, поручив оказать помощь афганскому народу.

В качестве гуманитарной помощи будут отправлены лекарства, продовольствие, а также одежда и другие предметы первой необходимости для нуждающихся детей.

В ночь на понедельник (3 ноября) север Афганистана сотрясли мощные подземные толчки магнитудой 6,3. Как сообщает ООН, по предварительным данным, погибли как минимум 20 человек, сотни получили ранения. Стихийное бедствие обрушилось на эту страну всего через два месяца после разрушительного землетрясения в восточных районах страны. ///nCa, 6 ноября 2025 г. (фото – AFP)