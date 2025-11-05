Mitsubishi Heavy Industries укрепляет стратегическое партнёрство с Туркменистаном в качестве Платинового спонсора CIET 2025

Организационный комитет Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» 2025 с гордостью сообщает, что компания Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. выступит Платиновым спонсором предстоящего форума, который пройдёт 3–4 ноября 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза».

Основанная 7 июля 1884 года в Японии, Mitsubishi Heavy Industries является одним из мировых лидеров в области промышленного инжиниринга, машиностроения и строительства инфраструктурных объектов. Группа MHI объединяет технологии и опыт в сегментах энергетики, инфраструктуры, машиностроения, судостроения и многих других.

Сотрудничество Mitsubishi Heavy Industries с Туркменистаном приобретает новые масштабы. В 2025 году компания, совместно с турецкой компанией GAP Insaat Yatirim ve Dis Ticaret Anonim Sirketi, была уполномочена заключить контракт с ГК «Туркменхимия» на проектирование и строительство индустриального комплекса по производству 1 155 000 тонн мочевины в год на территории этрапа Туркменбашы, Балканского велаят. Кроме того, Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte. Ltd., дочерняя компания группы, подписала трёхлетний сервисный контракт с ГК «Туркменхимия»на обслуживание крупнейшего у Туркменистана завода по производству удобрений (Garabogazkarbamid Fertiliser Plant). Эти достижения отражают долгосрочное и устойчивое участие MHI в развитии газохимической и промышленной базы Туркменистана.

В качестве Платинового спонсора CIET 2025 Mitsubishi Heavy Industries подтверждает своё стремление к углублению стратегического партнёрства и поддержке устойчивого промышленного и инфраструктурного роста Туркменистана. В рамках форума компания представит передовые технологические решения, поделится опытом и обсудит новые направления сотрудничества с государственными структурами, частными инвесторами и международными партнёрами.

Организационный комитет выражает глубокую благодарность Mitsubishi Heavy Industries за ценный вклад и активное участие в программе развития туркменского промышленного сектора.

На конференции CIET 2025 приняли участие около 1 080 делегатов из 55 стран мира, представляющих ведущие компании, правительственные органы и экспертное сообщество. Для получения подробной информации о программе, спикерах и участии приглашаем посетить официальный сайт мероприятия: ciet-turkmenistan.com ///nCa, 5 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)