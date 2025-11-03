Пресс-релиз: В Авазе состоялось открытие Международной Выставки и Конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана»

Аваза, Туркменистан — 3 ноября 2025 года
Международная конференция и выставка
Сегодня в современном Спортивном комплексе Национальной туристической зоны«Аваза» состоялось торжественное открытие международной выставки и конференции Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана»— CIET 2025, объединившей представителей государственных ведомств, международных корпораций, деловых кругов и экспертов из различных стран.
Мероприятие направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций и развитие устойчивых технологий в сферах строительства, промышленности, химии и энергетики Туркменистана.
Организаторы:
Государственный концерн «Туркменхимия»,
Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана,
Министерство энергетики Туркменистана,
Министерство строительства и архитектуры Туркменистана,
Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог,
и Хякимлик города Ашхабада.
Соорганизатор: Turkmen Energy Forum.
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
Церемония открытия прошла в торжественной атмосфере. После приветственных слов официальных лиц состоялся обход выставочной экспозиции, в ходе которого делегации и гости форума ознакомились с достижениями отечественных предприятий и передовыми технологиями зарубежных компаний.
Экспозиция CIET 2025 охватывает ключевые отрасли экономики: строительство, энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, химию и производство строительных материалов. Особое внимание уделено вопросам модернизации производственных мощностей, внедрению цифровых решений и «зеленых» технологий.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Затем состоялось пленарное заседание, модератором которого выступил Нор Ишам Абдулла Главный операционный директор компании«PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» Тема заседания:
Перспективы устойчивых инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества в строительной, промышленной, химической и энергетической отраслях Туркменистана
Ключевые спикеры:
- Baymyrat Annamammedov — Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана
- Toyguly Nurov — Министр промышленности и строительного производства Туркменистана
- Ahmet Chalık — Председатель Совета директоров, Çalık Holding
- Vladimir Petruk — Управляющий директор, Interbudmontazh
- Erman Ilicak — Председатель, Rönesans Holding
- Eisaku Ito — Президент и CEO, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- Xue Danfeng — Вице-президент, China Energy International Group Co. Ltd.
Выступления подчеркнули динамичное развитие национальной промышленности, роль международных инвестиций в реализации инфраструктурных проектов и растущее значение Туркменистана как центра промышленного и энергетического сотрудничества региона.
СЕССИЯ 1: Важность перехода к зелёной энергетике и новые направления развития химической промышленности
Первая тематическая сессия прошла под модерацией Ella Mukerji, Руководитель Направления «Аммиак и азот» в Fertecon.
Тема сессии: Важность перехода к зелёной энергетике и новые направления развития химической промышленности
Основные спикеры:
- Annageldi Saparov — Министр энергетики Туркменистана
- Tanryguly Atayev — И.о. председателя Государственного концерна “Turkmenhimiya”
- Charyyar Chetiev — Министр сельского хозяйства Туркменистана
- Önder Filiz — Генеральный директор, ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
- Tomohiro Takashina — Директор представительства, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- Sergey Lobanov — Генеральный директор, Sumitomo Corporation Central Eurasia LLC
- Dmitriy Konstantinov — Генеральный директор представительства Госкорпорации “Росатом” в Кыргызстане и Туркменистане
- Binny Sabharwal — Старший аналитик по рынку минеральных удобрений, S&P Global Platts
В ходе обсуждений были затронуты ключевые темы развития «зеленой» энергетики, внедрения экологически чистых технологий и расширения международного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития.
B2G ВСТРЕЧИ
В рамках первого дня форума также прошли встречи формата B2G (Business-to-Government), на которых представители ведущих международных компаний провели переговоры с руководителями государственных ведомств и отраслевых структур Туркменистана.
Обсуждались перспективы совместных проектов в областях энергетики, промышленного строительства, транспортной инфраструктуры и химического производства, а также возможные механизмы финансирования и внедрения инновационных решений.
CIET 2025 продолжит свою работу 4 ноября, включая тематические сессии, двусторонние переговоры и презентации новых промышленных и инфраструктурных проектов. ///nCa, 3 ноября 2025 г. (пресс-релиз предоставлен организаторами CIET 2025)