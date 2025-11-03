Пресс-релиз: В Авазе состоялось открытие Международной Выставки и Конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана»

Аваза, Туркменистан — 3 ноября 2025 года

Международная конференция и выставка

Сегодня в современном Спортивном комплексе Национальной туристической зоны«Аваза» состоялось торжественное открытие международной выставки и конференции Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана»— CIET 2025, объединившей представителей государственных ведомств, международных корпораций, деловых кругов и экспертов из различных стран.

Мероприятие направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций и развитие устойчивых технологий в сферах строительства, промышленности, химии и энергетики Туркменистана.

Организаторы:

Государственный концерн «Туркменхимия»,

Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана,

Министерство энергетики Туркменистана,

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана,

Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог,

и Хякимлик города Ашхабада.

Соорганизатор: Turkmen Energy Forum.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

Церемония открытия прошла в торжественной атмосфере. После приветственных слов официальных лиц состоялся обход выставочной экспозиции, в ходе которого делегации и гости форума ознакомились с достижениями отечественных предприятий и передовыми технологиями зарубежных компаний.

Экспозиция CIET 2025 охватывает ключевые отрасли экономики: строительство, энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, химию и производство строительных материалов. Особое внимание уделено вопросам модернизации производственных мощностей, внедрению цифровых решений и «зеленых» технологий.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Затем состоялось пленарное заседание, модератором которого выступил Нор Ишам Абдулла Главный операционный директор компании«PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» Тема заседания:

Перспективы устойчивых инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества в строительной, промышленной, химической и энергетической отраслях Туркменистана

Ключевые спикеры:

Baymyrat Annamammedov — Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана

Toyguly Nurov — Министр промышленности и строительного производства Туркменистана

Ahmet Chalık — Председатель Совета директоров, Çalık Holding

Vladimir Petruk — Управляющий директор, Interbudmontazh

Erman Ilicak — Председатель, Rönesans Holding

Eisaku Ito — Президент и CEO, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Xue Danfeng — Вице-президент, China Energy International Group Co. Ltd.

Выступления подчеркнули динамичное развитие национальной промышленности, роль международных инвестиций в реализации инфраструктурных проектов и растущее значение Туркменистана как центра промышленного и энергетического сотрудничества региона.

СЕССИЯ 1: Важность перехода к зелёной энергетике и новые направления развития химической промышленности

Первая тематическая сессия прошла под модерацией Ella Mukerji, Руководитель Направления «Аммиак и азот» в Fertecon.

Тема сессии: Важность перехода к зелёной энергетике и новые направления развития химической промышленности

Основные спикеры:

Annageldi Saparov — Министр энергетики Туркменистана

Tanryguly Atayev — И.о. председателя Государственного концерна “Turkmenhimiya”

Charyyar Chetiev — Министр сельского хозяйства Туркменистана

Önder Filiz — Генеральный директор, ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.

Tomohiro Takashina — Директор представительства, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Sergey Lobanov — Генеральный директор, Sumitomo Corporation Central Eurasia LLC

Dmitriy Konstantinov — Генеральный директор представительства Госкорпорации “Росатом” в Кыргызстане и Туркменистане

Binny Sabharwal — Старший аналитик по рынку минеральных удобрений, S&P Global Platts

В ходе обсуждений были затронуты ключевые темы развития «зеленой» энергетики, внедрения экологически чистых технологий и расширения международного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития.

B2G ВСТРЕЧИ

В рамках первого дня форума также прошли встречи формата B2G (Business-to-Government), на которых представители ведущих международных компаний провели переговоры с руководителями государственных ведомств и отраслевых структур Туркменистана.

Обсуждались перспективы совместных проектов в областях энергетики, промышленного строительства, транспортной инфраструктуры и химического производства, а также возможные механизмы финансирования и внедрения инновационных решений.

CIET 2025 продолжит свою работу 4 ноября, включая тематические сессии, двусторонние переговоры и презентации новых промышленных и инфраструктурных проектов. ///nCa, 3 ноября 2025 г. (пресс-релиз предоставлен организаторами CIET 2025)