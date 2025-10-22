OGT 2025: «Туркменнебит» делает ставку на нефтехимию и искусственный интеллект для устойчивого роста

Гуванч Агаджанов, Председатель Государственного концерна «Туркменнебит», выступил на сессии «Сырьевые Ресурсы как Основа Энергетического Перехода: Новые Горизонты для Инвестиций» в рамках Международной конференции OGT 2025, заявив о готовности Туркменистана к расширению международного партнерства и привлечению инвесторов для освоения богатых углеводородных ресурсов Каспийского шельфа.

Подчеркивая, что запасы углеводородов Туркменистана составляют более 71 млрд. тонн нефтяного эквивалента, Агаджанов назвал ключевым направлением для инвестиций освоение лицензированных блоков в туркменском секторе Каспийского моря.

Туркменистан открыт для глобальных инвесторов

Председатель «Туркменнебит» напомнил, что в мае 2025 года было подписано новое Соглашение о разделе продукции (СРП) по Блоку 1 между ГК «Туркменнебит», Petronas Carigali и ADNOC (XRG). Это соглашение стало новым этапом сотрудничества на шельфе и подтвердило открытость страны для глобальных инвесторов, обладающих передовыми технологиями.

«Сегодня Туркменистан приглашает новых партнеров присоединиться к разработке ресурсов на шельфе», – отметил Агаджанов. В числе привлекательных условий для иностранных инвесторов выступающий назвал:

Обновленные геолого-геофизические данные по приоритетным блокам.

Прозрачная законодательная и контрактная база.

Упрощенные фискальные и таможенные условия для долгосрочных инвестиций.

Нефтехимия и Диверсификация

Глава «Туркменнебит» подчеркнул, что углеводороды и нефтехимическое сырье играть совершенно незаменимую роль, обеспечивая промышленную трансформацию, а также внедрение более экологичных технологий.

Туркменистан проводит активную модернизацию нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, стремясь к диверсификации и производству продукции с высокой добавленной стоимостью:

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов прошел масштабную модернизацию, что позволило производить широкий ассортимент топлива, смазочных материалов, полипропилена и битума для внутреннего и экспортного рынка.

Рассматриваются планы под строительство нового интегрированного нефтехимического комплекса, который расширит производство полимеров, химического сырья, что является важнейшим компонентом в глобальной цепочке поставок чистой энергии.

«Эти проекты отражают приверженность Туркменистана принципам устойчивого промышленного развития и снижения углеродной интенсивности на всех этапах производственной цепочки», – подчеркнул Агаджанов.

Цифровизация и ИИ

Для повышения операционной эффективности «Туркменнебит» активно интегрирует элементы цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ).

ИИ становится ключевым инструментом для повышения безопасности, снижения операционных расходов и минимизации простоев.

Внедряются интеллектуальные скважины, системы прогнозной аналитики, цифрового моделирования, что многократно повышает эффективность геологоразведки, бурения и эксплуатации месторождений.

В русле обязательств по Глобальной Инициативе по сокращению выбросов метана ГК «Туркменнебит» реализует практические меры по мониторингу и сокращению выбросов, расширяет использование попутного нефтяного газа и внедряет цифровые технологии для повышения энергоэффективности.

«Будущее углеводородной энергетики должно быть не только продуктивным, но и ответственным, обеспечивая более чистое умное и устойчивое производство», — подытожил председатель концерна «Туркменнебит», подтвердив, что Туркменистан открыт к сотрудничеству с международными инвесторами, технологическими компаниями и финансовыми институтами в сфере шельфовых проектов, нефтехимии и чистой энергетики. ///nCa, 22 октября 2025 г.