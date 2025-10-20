ТАПИ идет по плану: Национальный Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оценил прогресс на афганском участке газопровода, встретился с вице-премьером Барадаром Ахундом

20 октября 2025 года Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в сопровождении высокопоставленной делегации встретился с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Встреча состоялась на площадке проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Инлия (ТАПИ) на территории Афганистана, сообщает офис Барадар.

Вице-премьер выразил благодарность Национальному Лидеру Туркменистана за визит в Афганистан с целью оценки практического прогресса проекта ТАПИ и дальнейшего укрепления координации в этом направлении.

Барадар подчеркнул, что ТАПИ является ключевой инициативой для продвижения регионального сотрудничества, экономической интеграции и общего процветания, отметив, что на данный момент в Афганистане выполнено 14 километров работ по газопроводу.

Заместитель премьер-министра также заявил, что видение Афганистана не ограничивается проектом ТАПИ: страна стремится к расширению экономического коридора между Афганистаном и Туркменистаном. Этот коридор включает проект линии электропередачи TAП-500, строительство железных дорог, автомобильных дорог, логистических центров и других экономических инициатив, для реализации которых Афганистан полностью привержен обеспечению безопасности и устойчивости.

Кроме того, Барадар призвал Туркменистан и всех международных партнеров воспользоваться существующими инвестиционными возможностями в Афганистане и вложить средства в экономику страны.

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении охарактеризовал отношения между Кабулом и Ашхабадом как прочные и развивающиеся. Он выразил благодарность Афганистану за полное содействие в реализации этого значимого регионального проекта. Проект ТАПИ входит в число приоритетов правительства Туркменистана и будет играть конструктивную роль в обеспечении экономической стабильности региона, отметил Бердымухамедов.

Гурбангулы Бердымухамедов добавил, что текущие условия являются наиболее благоприятными для реализации проекта ТАПИ, который остается единственным региональным проектом, пользующимся широкой международной поддержкой.

Национальный Лидер подтвердил, что Туркменистан привержен завершению строительства своего участка газовой магистрали в установленные сроки, что, как ожидается, принесет в бюджет Афганистана около одного миллиарда долларов США ежегодного дохода.

***

Заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу с представителями Государственного концерна «Туркменгаз», который реализует на афганской территории проект транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия).

Во время переговоров представители «Туркменгаза» проинформировали афганскую сторону о текущем ходе работ. По их данным, строительство газопровода на территории Афганистана продвинулось на 14 километров, а еще 70 километров трассы уже подготовлены для укладки труб. Кроме того, трубы для участка длиной 30 километров изготовлены и будут проложены в течение следующего месяца.

Представители компании отметили, что работы на афганском участке проекта проходят гладко и в соответствии с графиком. Афганская сторона, по их словам, оказывает полное содействие в реализации проекта. Также было подчеркнуто, что завершение строительства ТАПИ в пределах Афганистана планируется в следующем году.

Заместитель премьер-министра Абдул Гани Барадар Ахунд выразил удовлетворение достигнутыми результатами и отметил значимость проекта ТАПИ для укрепления экономического сотрудничества в регионе. Он подчеркнул необходимость сохранения высокого качества работ на всех этапах реализации проекта.

///nCa, 20 октября 2025 г.