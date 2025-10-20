РЦПДЦА и UNOCT провели Пятую региональную конференцию по Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии

Баку, Азербайджан – 13-16 октября РЦПДЦА и Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) при поддержке Китайской Народной Республики через Целевой фонд Организации Объединенных Наций для мира и развития (UNPDF) организовали пятую региональную конференцию, посвященную Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии. Сеть раннего предупреждения создана для укрепления обмена информацией, а также для координации усилий различных национальных и региональных структур в Центральной Азии, которые занимаются вопросами, связанными с экстремизмом и терроризмом, в том числе связанными с Афганистаном.

Открывая региональную конференцию, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и глава РЦПДЦА Каха Имнадзе подчеркнул большой интерес государств – членов ООН к этой инициативе, что нашло отражение в его выступлениях в Совете Безопасности и в ходе двусторонних консультаций в столицах Центральной Азии.

В рамках сетевого механизма раннего предупреждения представители стран Центральной Азии обменялись обновленной информацией об усилиях своих стран по борьбе с терроризмом. В центре обсуждения также была ситуация в Афганистане, которая признана важным фактором, влияющим на региональную стабильность. Кроме того, участники внесли предложения о том, как улучшить функционирование этого механизма с учетом новых реалий на местах.

За конференцией последовал тренинг, посвященный интеллектуальному онлайн-поиску, онлайн-мониторингу, управлению данными, кибербезопасности систем раннего предупреждения и другим смежным темам. Особое внимание было уделено таким ключевым компонентам, как OSINT (Open-Source Intelligence) и RSS (Really Simply Syndication), которые позволяют пользователям и приложениям получать доступ к обновлениям веб-сайтов в стандартизированном и удобочитаемом для компьютера формате. Участники также изучили возможности использования ИИ (искусственного интеллекта) в рамках Сети раннего предупреждения.

Среди более чем 50 участников были представители государственных учреждений и организаций гражданского общества всех пяти государств Центральной Азии, а также независимые эксперты. Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Антитеррористический центр Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ), Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии (СВМДА) и Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ) также поделились своим опытом и взглядами на противодействие угрозам экстремизма и терроризма в регионе. /// РЦПДЦА, 17 октября 2025 г.