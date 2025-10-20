Gap İnşaat и Auguste — Золотые спонсоры XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025)

Ашхабад, Туркменистан — Организационный комитет XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025) с гордостью объявляет, что компании Gap İnşaat и Auguste присоединились к мероприятию в качестве Золотых спонсоров, которое пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября 2025 года. Их участие подчеркивает стратегическое значение Туркменистана как ключевого региона в энергетической отрасли, а также демонстрирует приверженность компаний развитию международного сотрудничества, внедрению инновационных технологий и поддержке устойчивого развития энергетического сектора страны.

Gap İnşaat: Основанная в 1996 году, компания Gap İnşaat является одним из ведущих международных строительных подрядчиков в Туркменистане, специализирующимся на проектах в сферах здравоохранения, инфраструктуры, надстроек и промышленного строительства. Компания известна как партнёр, предлагающий инновационные и экологически безопасные решения, и придерживается принципа максимального использования современных технологий. Среди недавних достижений — завершение строительства под ключ завода по производству карбамида в Гарабогазе совместно с Mitsubishi Corp. и Туркменбаши Международным морским портом. В настоящее время Gap İnşaat реализует несколько крупных проектов, включая строительство Ашхабадской многопрофильной больницы, научно-клинических онкологических центров, педиатрических центров, стоматологического центра, реконструкцию Ахалтекинского конного комплекса в Ашхабаде, а также комплекса по производству мочевины в районе Туркменбаши, провинция Балкан.

Auguste, основанная в 2015 году, является ведущим поставщиком оборудования и услуг для энергетического и нефтегазового секторов Туркменистана. Компания зарекомендовала себя как надежный партнёр государственных и частных предприятий, поставив более 100 000 единиц промышленного оборудования, включая турбины, реакторы, генераторы и фильтрационные системы. Auguste предоставляет полный спектр услуг — от проектирования и поставки до монтажа, обслуживания и модернизации, уделяя особое внимание европейским стандартам для обеспечения долговечности и надежности оборудования.

В 2025 году компания активно реализовала крупные проекты в Туркменистане, включая поставку и обслуживание фильтрационных систем на ключевых газовых месторождениях Галкыныш, Малай, Наип, Довлетабад и Багтыярлык для Государственного Концерна «Туркменгаз». Также были проведены инспекции и ремонт газотурбинного оборудования, организованы команды экспертов для оптимизации систем переработки газа, что позволило повысить эффективность работы и снизить эксплуатационные расходы.

Участие Gap İnşaat и Auguste в качестве Золотых спонсоров OGT-2025 подтверждает их приверженность развитию энергетического сектора Туркменистана и формированию международного делового сотрудничества. Компании привнесут на конференцию свой опыт, профессиональные компетенции и стратегическое видение, способствуя продуктивной дискуссии по вопросам устойчивого развития, технологических инноваций и повышения энергетической безопасности. Организационный комитет выражает благодарность Gap İnşaat и Auguste за поддержку конференции и рассчитывает на дальнейшее успешное сотрудничество, которое будет способствовать укреплению международных связей и реализации амбициозных энергетических и инфраструктурных проектов в Туркменистане.

На сегодняшний день более 1400 делегатов из свыше 70 стран уже зарегистрировались для участия в конференции OGT 2025, а более 100 компаний-экспонентов представят свои технологии и инновационные решения на OGT EXPO — крупнейшей и наиболее значимой энергетической выставке Туркменистана. Подробная информация о спонсорах и программе конференции доступна на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com