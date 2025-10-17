В Ташкенте прошла конференция, посвящённая философии Махтумкули Фраги

Ташкент, 16 октября 2025 г. — В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека состоялась конференция на тему «Махтумкули – мыслитель мира и важность его философии в наши дни», организованная Посольством Туркменистана в Республике Узбекистан совместно с университетом.

Мероприятие было приурочено к Международному году мира и доверия, провозглашённому по инициативе Туркменистана. В конференции приняли участие представители учёные, преподаватели, студенты, а также эксперты в области литературоведения и межкультурного диалога.

В центре внимания участников оказалась фигура великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, чьё гуманистическое наследие имеет особую значимость для современного мира. Особое внимание было уделено книге Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира», в которой раскрываются актуальные идеи поэта о мире, справедливости и взаимоуважении.

Докладчики отметили, что творчество Махтумкули представляет собой ценное духовное наследие всего тюркского мира, а его философия способствует укреплению межнационального понимания и культурного сотрудничества. Также были подчёркнуты исторические и духовные связи между народами Туркменистана и Узбекистана, включая общую ценность литературных традиций — от Махтумкули до Алишера Навои.

Конференция стала площадкой для научного диалога, обмена мнениями и исследования роли гуманистических ценностей в условиях современных глобальных вызовов. ///nCa, 17 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Узбекистане)

Несколько фотографий с мероприятия: