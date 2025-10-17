Центральная Азия – Отчет по рису

nCa Report

Ключевые моменты по рису в Центральной Азии

• Исследования показывают, что потребление риса в Центральной Азии составляет около 1 миллиона метрических тонн в год, при этом лидирует Узбекистан (около 500 000 тонн), за которым следует Казахстан (350 000 тонн); тенденции показывают умеренный рост, обусловленный ростом населения, но потребление на душу населения остается низким (например, 7-10 кг в год в Кыргызстане) по сравнению с Восточной Азией.

• Общий объем производства составляет около 1 миллиона тонн, в основном в Узбекистане (341 000 тонн) и Казахстане (431 000 тонн), поскольку изменение климата и нехватка воды создают риски для будущих урожаев.

• Важное значение имеет импорт, общий объем которого составляет около 180 000 тонн, в основном из Пакистана, Индии, Таиланда и таких соседей по региону, как Казахстан; это подчеркивает зависимость от торговли в плане продовольственной безопасности на фоне дискуссий о самообеспеченности.

• Среди сортов есть местные, такие как Озгон в Кыргызстане и Сыр Сулу в Казахстане, а также импортные басмати и жасмин; для приготовления таких блюд, как плов, предпочтение отдается длиннозернистым.

• Тенденции указывают на устойчивый рост потребления на 1-2% в год в течение последнего десятилетия, а прогнозы предполагают аналогичный рост до 2035 года, хотя проблемы с водой могут сдерживать производство.

• Популярные блюда из риса подчеркивают общие культурные традиции, а плов является одним из основных блюд в разных странах, отражая как единство, так и местные различия.

• Рис играет дополнительную роль в обеспечении продовольственной безопасности, расширяя разнообразие рациона питания, но при этом уязвим перед импортными ценами и экологическими факторами; сочувствие фермерам, сталкивающимся с проблемами водоснабжения, подчеркивает необходимость сбалансированной политики.

Ежегодное потребление

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что общее региональное потребление в последние годы составило около 1 миллиона тонн, а оценки по странам основаны на данных о численности населения и расчете на душу населения. Например, потребление риса в Кыргызстане составляет около 50 000 тонн (статистика: потребление риса в СНГ по странам), что отражает меньшую зависимость от риса по сравнению с пшеницей.

Обзор производства

Производство риса сосредоточено в Узбекистане и Казахстане, его общий объем составляет около 1 миллиона тонн, хотя урожайность варьируется из-за ограничений в орошении (Википедия: Список стран по производству риса).

Импорт и источники

Импорт восполняет пробелы: Узбекистан импортировал 108 000 тонн риса, в основном из Пакистана и Казахстана (OEC: Импорт риса из Узбекистана).

Разновидности и объемы

В производстве преобладают местные сорта, в то время как импорт, например риса басмати, дополняет их; приблизительное распределение потребления в странах-производителях составляет 60-70% местного производства (PMC: Потребление риса в Кыргызстане).

Тенденции и прогнозы

Потребление риса постепенно растет, и прогнозы указывают на продолжение умеренного роста в условиях экологической неопределенности (Университет Арканзаса: Международный обзор рынка риса на 2020-2030 годы).

Популярные блюда

Плов занимает первое место по популярности в регионе, за ним следуют манты и лагман (Дегустационный стол: Продукты Центральной Азии).

Роль в обеспечении продовольственной безопасности

Рис способствует разнообразию пищевых продуктов, но сталкивается с рисками, связанными с климатом и торговлей; представляется вероятным, что более эффективная политика может повысить устойчивость (ФАО: Отчет о продовольственной безопасности).

Подробный отчет о рисе в Центральной Азии

Рис занимает важное, но в то же время вспомогательное место в сельскохозяйственном ландшафте Центральной Азии, где пшеница часто доминирует в качестве основного продукта питания.

В настоящем отчете обобщены данные о потреблении, производстве, импорте, сортах, тенденциях, блюдах и продовольственной безопасности в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Для повышения полезности дополнительные разделы посвящены проблемам производства (например, нехватке воды и изменению климата), политике правительства, экономическим последствиям и аспектам питания.

Все цифры являются приблизительными и основаны на последних доступных данных (2022-2024 гг.). Итоговые данные по Центральной Азии рассчитаны в виде сумм по пяти странам.

1. Общее годовое потребление риса в Центральной Азии в разбивке по странам

Потребление риса в биомедицинских целях в Центральной Азии оценивается примерно в 1 миллион метрических тонн в год, что отражает скромное потребление риса на душу населения (обычно 7-15 кг в год) по сравнению с уровнем в Восточной Азии.

Это обусловлено культурными предпочтениями в отношении продуктов на основе пшеницы, но рис обеспечивает существенное диетическое разнообразие. Данные по странам на 2023/2024 год приведены ниже на основе оценок ФАО и Statista, скорректированных с учетом численности населения и торговли:

Страна Годовое потребление (метрические тонны) На душу населения (кг/год) Казахстан 350,000 17.5 Кыргызстан 50,000 7.7 Таджикистан 150,000 15.0 Туркменистан 100,000 15.4 Узбекистан 350,000 10.0 Всего 1,000,000 ~12.8 (среднее по региону)

Эти данные получены из перекрестных источников, в том числе (Статистика: Потребление риса в СНГ по странам) с поправкой на последние тенденции и (PMC: Структура потребления риса в Кыргызстане).

Более высокий показатель на душу населения в Казахстане отражает спрос в городах, в то время как более низкий показатель в Кыргызстане соответствует преобладанию пшеницы.

2. Общий объем производства риса в регионе и в каждой стране

В Центральной Азии ежегодно производится около 980 000 метрических тонн риса-сырца, причем производство сосредоточено в орошаемых речных долинах, таких как бассейны Сырдарьи и Амударьи.

Производство зависит от наличия воды, но новые сорта направлены на повышение эффективности. Данные ФАО за 2022 год (последние всеобъемлющие) показывают:

Страна Годовое производство (метрические тонны, рис-сырец) Казахстан 431,000 Кыргызстан 13,000 Таджикистан 110,000 Туркменистан 83,000 Узбекистан 341,000 Всего 978,000

Лидируют Узбекистан и Казахстан, а Туркменистан, по некоторым данным, демонстрирует рост до более чем 100 000 тонн благодаря расширению посевов в Дашогузской и Лебапской областях (The Times of Central Asia: Производство риса в Туркменистане растет). Кыргызстан и Таджикистан имеют меньшие масштабы, часто ограниченные территорией (Википедия: Список стран по производству риса).

3. Общий объем импорта риса в регионе и по странам, источники импорта риса

Общий объем импорта составляет около 180 000 метрических тонн в год, что позволяет сократить объем производства и удовлетворить спрос на сорта премиум-класса. Данные Всемирного банка за 2023 год показывают следующее:

Страна Годовой импорт (метрические тонны) Основные источники (главные экспортеры) Казахстан 29,000 Россия, Индия, Пакистан Кыргызстан 11,000 Казахстан, Россия, Индия, Пакистан Таджикистан 32,000 Казахстан, Пакистан, Индия Туркменистан ~10,000 (оценка) Казахстан, Пакистан Узбекистан 109,000 Пакистан (40%), Казахстан (37%), Таиланд (12%), Турция (6%), Индия (3%) Всего 191,000 Пакистан (доминирует), Казахстан (региональный экспортер), Таиланд, Индия

Источники делают акцент на внутрирегиональной торговле (например, Казахстан экспортирует рис соседним странам) и азиатских поставщиках продуктов (данные Всемирного банка о торговле рисом). Импорт Узбекистана вырос из-за дефицита на внутреннем рынке (OEC: Обзор торговли рисом в Узбекистане).

4. Различные сорта риса, потребляемые в регионе, и приблизительные объемы урожая и импорта

На местных рынкам можно встретить местные и импортные сорта, причем предпочтение отдается сортам с длинными зернами, которые отличаются твердостью при приготовлении. Годовое потребление в разбивке по сортам является приблизительным, исходя из доли рынка (всего ~1 миллион тонн):

Тип сорта Приблизительное годовое потребление (метрические тонны) Выращивается ли сорт в регионе? Импортируется ли в регион? Озген (напр., Чемпион, Баткен, Какыр) 200,000 Да (Кыргызстан, Узбекистан) Нет Сыр Сулу 150,000 Да (Казахстан) Нет Басмати/Пакистанский 300,000 Нет Да (Пакистан, Индия) Жасмин/Таиланд 150,000 Нет Да (Таиланд) Прочие (напр., Элита из России, Капчигай) 200,000 Частично (Казахстан) Да (Россия)

Местные сорта составляют 50-60% потребления в странах-производителях и ценятся за вкусовые качества таких блюд, как плов, в то время как импорт (40-50%) обеспечивает разнообразие (PMC: Сорта риса и потребление в Центральной Азии).

Объёмы производства для местных жителей, таких сортов как Озгон, выше в Кыргызстане (выращивается около 20 000 тонн), тогда как импорт заполняет сегмент премиальной продукции. (Источник: The Times of Central Asia — «Казахстанский водоэффективный сорт риса»)

5. Тенденции общего потребления в регионе и по странам за последние 10 лет и прогнозы

С 2014 по 2024 год потребление росло на 1-2% в год, что обусловлено увеличением численности населения (численность населения в регионе с ~65 млн до 78 млн человек), урбанизацией и изменениями в рационе питания, хотя показатель на душу населения остается стабильным или слегка снижается из-за предпочтения пшеницы. Исторические данные (тонны, измельченные):

Диапазон лет Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан Всего Среднее 2014-2018 300,000 40,000 120,000 80,000 300,000 840,000 Среднее 2019-2023 340,000 48,000 140,000 95,000 340,000 963,000 Тенденция Рост (1.5%) Рост (1%) Рост (1.5%) Рост (2%) Рост (1.5%) Рост (1.4%)

Прогнозы на 2025-2035 годы предполагают ежегодный рост на 1,2-1,5% до ~ 1,2 млн тонн в регионе, при условии стабильного импорта, но дефицит воды может снизить этот показатель (Университет Арканзаса: Международный прогноз производства риса на 2020-2030 годы). Об этом свидетельствуют общеазиатские тенденции, а в Центральной Азии наблюдается замедление роста (ResearchGate: Тенденции в потреблении риса).

6. Роль риса в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны в целом

Рис способствует продовольственной безопасности, обеспечивая разнообразие калорийности (в некоторых районах его потребление достигает 10-20%) и обеспечивая средства к существованию примерно для 1 миллиона фермеров, но он второстепенен по сравнению с пшеницей. На региональном уровне зависимость от импорта (20% поставок) повышает уязвимость перед мировыми ценами, в то время как производство способствует самообеспечению Казахстана и Узбекистана.

В Кыргызстане и Таджикистане рис улучшает питание, но риски, связанные с водой, угрожают доступности (ФАО: Обзор региональной продовольственной безопасности). В целом, рис повышает устойчивость, а политика направлена на снижение зависимости от импорта (Блоги АБР: Повышение продовольственной безопасности в Центральной Азии).

7. Проблемы в производстве риса

Нехватка воды затрагивает 80% посевов, что усугубляется изменением климата. Повышение температуры и истощение запасов Амударьи приводят к миграции фермеров в Узбекистане (ScienceDirect: Влияние климата на рис в Центральной Азии), (Global Voices: Рисоводы в Узбекистане сталкиваются с нехваткой воды).

8. Государственная политика в отношении риса

Политика включает субсидии на семена/водосберегающие сорта (например, казахстанский Сыр Сулу), импортные пошлины и инвестиции в ирригацию. Узбекистан сотрудничает с IRRI в области исследований, в то время как региональное сотрудничество в рамках ЦАРЭС направлено на торговлю (Тейлор и Фрэнсис: Политика адаптации к изменению климата), (IRRI: Сотрудничество в области исследований риса в Центральной Азии).

9. Экономическое влияние рисового сектора

Только в Узбекистане в этом секторе занято более 500 000 человек. Экспорт из Казахстана (около 100 000 тонн) способствует росту торговли, но издержки, связанные с неэффективным использованием водных ресурсов, усугубляют ситуацию (IndexBox: Отчет о рынке риса в Казахстане).

10. Аспекты питания

Рис обеспечивает 20-30% калорий в рационе, богат углеводами, но содержит мало питательных микроэлементов; усилия по биофортификации направлены на устранение дефицита, что соответствует региональным показателям недоедания (15-20%) (MDPI: Питание риса в сельском хозяйстве).

В этом отчете подчеркивается растущая роль риса в условиях воздействия окружающей среды, а также возможности для устойчивых инноваций. ///nCa, 17 октября 2025 г.

Ключевые цитаты