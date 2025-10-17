Центральная Азия – Отчет по рису

nCa Report
Ключевые моменты по рису в Центральной Азии
• Исследования показывают, что потребление риса в Центральной Азии составляет около 1 миллиона метрических тонн в год, при этом лидирует Узбекистан (около 500 000 тонн), за которым следует Казахстан (350 000 тонн); тенденции показывают умеренный рост, обусловленный ростом населения, но потребление на душу населения остается низким (например, 7-10 кг в год в Кыргызстане) по сравнению с Восточной Азией.
• Общий объем производства составляет около 1 миллиона тонн, в основном в Узбекистане (341 000 тонн) и Казахстане (431 000 тонн), поскольку изменение климата и нехватка воды создают риски для будущих урожаев.
• Важное значение имеет импорт, общий объем которого составляет около 180 000 тонн, в основном из Пакистана, Индии, Таиланда и таких соседей по региону, как Казахстан; это подчеркивает зависимость от торговли в плане продовольственной безопасности на фоне дискуссий о самообеспеченности.
• Среди сортов есть местные, такие как Озгон в Кыргызстане и Сыр Сулу в Казахстане, а также импортные басмати и жасмин; для приготовления таких блюд, как плов, предпочтение отдается длиннозернистым.
• Тенденции указывают на устойчивый рост потребления на 1-2% в год в течение последнего десятилетия, а прогнозы предполагают аналогичный рост до 2035 года, хотя проблемы с водой могут сдерживать производство.
• Популярные блюда из риса подчеркивают общие культурные традиции, а плов является одним из основных блюд в разных странах, отражая как единство, так и местные различия.
• Рис играет дополнительную роль в обеспечении продовольственной безопасности, расширяя разнообразие рациона питания, но при этом уязвим перед импортными ценами и экологическими факторами; сочувствие фермерам, сталкивающимся с проблемами водоснабжения, подчеркивает необходимость сбалансированной политики.
Ежегодное потребление
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что общее региональное потребление в последние годы составило около 1 миллиона тонн, а оценки по странам основаны на данных о численности населения и расчете на душу населения. Например, потребление риса в Кыргызстане составляет около 50 000 тонн (статистика: потребление риса в СНГ по странам), что отражает меньшую зависимость от риса по сравнению с пшеницей.
Обзор производства
Производство риса сосредоточено в Узбекистане и Казахстане, его общий объем составляет около 1 миллиона тонн, хотя урожайность варьируется из-за ограничений в орошении (Википедия: Список стран по производству риса).
Импорт и источники
Импорт восполняет пробелы: Узбекистан импортировал 108 000 тонн риса, в основном из Пакистана и Казахстана (OEC: Импорт риса из Узбекистана).
Разновидности и объемы
В производстве преобладают местные сорта, в то время как импорт, например риса басмати, дополняет их; приблизительное распределение потребления в странах-производителях составляет 60-70% местного производства (PMC: Потребление риса в Кыргызстане).
Тенденции и прогнозы
Потребление риса постепенно растет, и прогнозы указывают на продолжение умеренного роста в условиях экологической неопределенности (Университет Арканзаса: Международный обзор рынка риса на 2020-2030 годы).
Популярные блюда
Плов занимает первое место по популярности в регионе, за ним следуют манты и лагман (Дегустационный стол: Продукты Центральной Азии).
Роль в обеспечении продовольственной безопасности
Рис способствует разнообразию пищевых продуктов, но сталкивается с рисками, связанными с климатом и торговлей; представляется вероятным, что более эффективная политика может повысить устойчивость (ФАО: Отчет о продовольственной безопасности).
Подробный отчет о рисе в Центральной Азии
Рис занимает важное, но в то же время вспомогательное место в сельскохозяйственном ландшафте Центральной Азии, где пшеница часто доминирует в качестве основного продукта питания.
В настоящем отчете обобщены данные о потреблении, производстве, импорте, сортах, тенденциях, блюдах и продовольственной безопасности в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Для повышения полезности дополнительные разделы посвящены проблемам производства (например, нехватке воды и изменению климата), политике правительства, экономическим последствиям и аспектам питания.
Все цифры являются приблизительными и основаны на последних доступных данных (2022-2024 гг.). Итоговые данные по Центральной Азии рассчитаны в виде сумм по пяти странам.
1. Общее годовое потребление риса в Центральной Азии в разбивке по странам
Потребление риса в биомедицинских целях в Центральной Азии оценивается примерно в 1 миллион метрических тонн в год, что отражает скромное потребление риса на душу населения (обычно 7-15 кг в год) по сравнению с уровнем в Восточной Азии.
Это обусловлено культурными предпочтениями в отношении продуктов на основе пшеницы, но рис обеспечивает существенное диетическое разнообразие. Данные по странам на 2023/2024 год приведены ниже на основе оценок ФАО и Statista, скорректированных с учетом численности населения и торговли:
|Страна
|Годовое потребление (метрические тонны)
|На душу населения (кг/год)
|Казахстан
|350,000
|17.5
|Кыргызстан
|50,000
|7.7
|Таджикистан
|150,000
|15.0
|Туркменистан
|100,000
|15.4
|Узбекистан
|350,000
|10.0
|Всего
|1,000,000
|~12.8 (среднее по региону)
Эти данные получены из перекрестных источников, в том числе (Статистика: Потребление риса в СНГ по странам) с поправкой на последние тенденции и (PMC: Структура потребления риса в Кыргызстане).
Более высокий показатель на душу населения в Казахстане отражает спрос в городах, в то время как более низкий показатель в Кыргызстане соответствует преобладанию пшеницы.
2. Общий объем производства риса в регионе и в каждой стране
В Центральной Азии ежегодно производится около 980 000 метрических тонн риса-сырца, причем производство сосредоточено в орошаемых речных долинах, таких как бассейны Сырдарьи и Амударьи.
Производство зависит от наличия воды, но новые сорта направлены на повышение эффективности. Данные ФАО за 2022 год (последние всеобъемлющие) показывают:
|Страна
|Годовое производство (метрические тонны, рис-сырец)
|Казахстан
|431,000
|Кыргызстан
|13,000
|Таджикистан
|110,000
|Туркменистан
|83,000
|Узбекистан
|341,000
|Всего
|978,000
Лидируют Узбекистан и Казахстан, а Туркменистан, по некоторым данным, демонстрирует рост до более чем 100 000 тонн благодаря расширению посевов в Дашогузской и Лебапской областях (The Times of Central Asia: Производство риса в Туркменистане растет). Кыргызстан и Таджикистан имеют меньшие масштабы, часто ограниченные территорией (Википедия: Список стран по производству риса).
3. Общий объем импорта риса в регионе и по странам, источники импорта риса
Общий объем импорта составляет около 180 000 метрических тонн в год, что позволяет сократить объем производства и удовлетворить спрос на сорта премиум-класса. Данные Всемирного банка за 2023 год показывают следующее:
|Страна
|Годовой импорт (метрические тонны)
|Основные источники (главные экспортеры)
|Казахстан
|29,000
|Россия, Индия, Пакистан
|Кыргызстан
|11,000
|Казахстан, Россия, Индия, Пакистан
|Таджикистан
|32,000
|Казахстан, Пакистан, Индия
|Туркменистан
|~10,000 (оценка)
|Казахстан, Пакистан
|Узбекистан
|109,000
|Пакистан (40%), Казахстан (37%), Таиланд (12%), Турция (6%), Индия (3%)
|Всего
|191,000
|Пакистан (доминирует), Казахстан (региональный экспортер), Таиланд, Индия
Источники делают акцент на внутрирегиональной торговле (например, Казахстан экспортирует рис соседним странам) и азиатских поставщиках продуктов (данные Всемирного банка о торговле рисом). Импорт Узбекистана вырос из-за дефицита на внутреннем рынке (OEC: Обзор торговли рисом в Узбекистане).
4. Различные сорта риса, потребляемые в регионе, и приблизительные объемы урожая и импорта
На местных рынкам можно встретить местные и импортные сорта, причем предпочтение отдается сортам с длинными зернами, которые отличаются твердостью при приготовлении. Годовое потребление в разбивке по сортам является приблизительным, исходя из доли рынка (всего ~1 миллион тонн):
|Тип сорта
|Приблизительное годовое потребление (метрические тонны)
|Выращивается ли сорт в регионе?
|Импортируется ли в регион?
|Озген (напр., Чемпион, Баткен, Какыр)
|200,000
|Да (Кыргызстан, Узбекистан)
|Нет
|Сыр Сулу
|150,000
|Да (Казахстан)
|Нет
|Басмати/Пакистанский
|300,000
|Нет
|Да (Пакистан, Индия)
|Жасмин/Таиланд
|150,000
|Нет
|Да (Таиланд)
|Прочие (напр., Элита из России, Капчигай)
|200,000
|Частично (Казахстан)
|Да (Россия)
Местные сорта составляют 50-60% потребления в странах-производителях и ценятся за вкусовые качества таких блюд, как плов, в то время как импорт (40-50%) обеспечивает разнообразие (PMC: Сорта риса и потребление в Центральной Азии).
Объёмы производства для местных жителей, таких сортов как Озгон, выше в Кыргызстане (выращивается около 20 000 тонн), тогда как импорт заполняет сегмент премиальной продукции. (Источник: The Times of Central Asia — «Казахстанский водоэффективный сорт риса»)
5. Тенденции общего потребления в регионе и по странам за последние 10 лет и прогнозы
С 2014 по 2024 год потребление росло на 1-2% в год, что обусловлено увеличением численности населения (численность населения в регионе с ~65 млн до 78 млн человек), урбанизацией и изменениями в рационе питания, хотя показатель на душу населения остается стабильным или слегка снижается из-за предпочтения пшеницы. Исторические данные (тонны, измельченные):
|Диапазон лет
|Казахстан
|Кыргызстан
|Таджикистан
|Туркменистан
|Узбекистан
|Всего
|Среднее 2014-2018
|300,000
|40,000
|120,000
|80,000
|300,000
|840,000
|Среднее 2019-2023
|340,000
|48,000
|140,000
|95,000
|340,000
|963,000
|Тенденция
|Рост (1.5%)
|Рост (1%)
|Рост (1.5%)
|Рост (2%)
|Рост (1.5%)
|Рост (1.4%)
Прогнозы на 2025-2035 годы предполагают ежегодный рост на 1,2-1,5% до ~ 1,2 млн тонн в регионе, при условии стабильного импорта, но дефицит воды может снизить этот показатель (Университет Арканзаса: Международный прогноз производства риса на 2020-2030 годы). Об этом свидетельствуют общеазиатские тенденции, а в Центральной Азии наблюдается замедление роста (ResearchGate: Тенденции в потреблении риса).
6. Роль риса в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны в целом
Рис способствует продовольственной безопасности, обеспечивая разнообразие калорийности (в некоторых районах его потребление достигает 10-20%) и обеспечивая средства к существованию примерно для 1 миллиона фермеров, но он второстепенен по сравнению с пшеницей. На региональном уровне зависимость от импорта (20% поставок) повышает уязвимость перед мировыми ценами, в то время как производство способствует самообеспечению Казахстана и Узбекистана.
В Кыргызстане и Таджикистане рис улучшает питание, но риски, связанные с водой, угрожают доступности (ФАО: Обзор региональной продовольственной безопасности). В целом, рис повышает устойчивость, а политика направлена на снижение зависимости от импорта (Блоги АБР: Повышение продовольственной безопасности в Центральной Азии).
7. Проблемы в производстве риса
Нехватка воды затрагивает 80% посевов, что усугубляется изменением климата. Повышение температуры и истощение запасов Амударьи приводят к миграции фермеров в Узбекистане (ScienceDirect: Влияние климата на рис в Центральной Азии), (Global Voices: Рисоводы в Узбекистане сталкиваются с нехваткой воды).
8. Государственная политика в отношении риса
Политика включает субсидии на семена/водосберегающие сорта (например, казахстанский Сыр Сулу), импортные пошлины и инвестиции в ирригацию. Узбекистан сотрудничает с IRRI в области исследований, в то время как региональное сотрудничество в рамках ЦАРЭС направлено на торговлю (Тейлор и Фрэнсис: Политика адаптации к изменению климата), (IRRI: Сотрудничество в области исследований риса в Центральной Азии).
9. Экономическое влияние рисового сектора
Только в Узбекистане в этом секторе занято более 500 000 человек. Экспорт из Казахстана (около 100 000 тонн) способствует росту торговли, но издержки, связанные с неэффективным использованием водных ресурсов, усугубляют ситуацию (IndexBox: Отчет о рынке риса в Казахстане).
10. Аспекты питания
Рис обеспечивает 20-30% калорий в рационе, богат углеводами, но содержит мало питательных микроэлементов; усилия по биофортификации направлены на устранение дефицита, что соответствует региональным показателям недоедания (15-20%) (MDPI: Питание риса в сельском хозяйстве).
В этом отчете подчеркивается растущая роль риса в условиях воздействия окружающей среды, а также возможности для устойчивых инноваций. ///nCa, 17 октября 2025 г.
