Евразийская Патентная Организация наградила умный город Аркадаг золотой медалью

В Ашхабаде 14-15 октября состоялось заседание Административного совета Евразийской Патентной Организации (ЕАПО) – руководящего органа организации.

Одним из ярких итогов встречи стало награждение Золотой медалью имени В.И. Блинникова первого умного города Туркменистана – города Аркадаг. Данная медаль является наградой ЕАПО, учрежденной в честь первого Президента Евразийского патентного ведомства – основоположника Евразийской патентной организации Виктора Ивановича Блинникова.

Золотой медалью имени В.И. Блинникова награждаются изобретатели, специалисты и юридические лица, внесшие значительный вклад в развитие изобретательской деятельности и правовой охраны изобретений в евразийском регионе с результатами, значимыми для государств-участников Евразийской патентной конвенции.

«Аркадаг — это уникальный город в Туркменистане, в котором передовые технологии интегрированы в повседневную жизнь: для контроля трафика, освещения, коммунальных услуг и безопасности. Город служит живым испытательным полигоном для множества изобретений, патентов и ноу-хау, демонстрируя как инновации и интеллектуальная собственность могут стать основой для устойчивого и процветающего будущего», – отмечают в ЕАПО.

Ключевые итоги заседания

По итогам заседания в Ашхабаде принято решение о присоединении ЕАПО к Женевскому акту Гаагского соглашения. ЕАПО станет участницей международной системы регистрации промышленных образцов.

Также индексированы размеры отдельных пошлин. Новые пошлины будут применяться с 1 февраля 2026 г.

ЕАПО станет стороной Договора о патентном праве от 1 июня 2000 г. Договор упрощает процедурные аспекты патентных процедур. Нормативные акты ЕАПО полностью соответствуют нормам этого международного договора.

Создана рабочая группа по вопросам экспертизы, которая поможет обмениваться опытом и лучшими практиками проведения экспертизы, совершенствовать процедуры патентования.

Уточнены положения Патентной инструкции к ЕАПК, касающиеся экспертизы изобретений и промышленных образцов. Новые положения позволят избежать неопределенности при применении авторской льготы и последовательной подаче нескольких выделенных заявок, уточнить исключения из патентной охраны по морально-этическим принципам, повысить качество экспертизы. Заявители смогут продлевать срок действия патента на промышленный образец в отношении отдельных образцов, указанных в заявке. Третьи лица получат возможность подать возражения о признании евразийского патента недействительным в административном порядке в течение неограниченного срока.

По случаю 30-летия создания ведомства президент Евразийского Патентного Ведомства Григорий Ивлиев награжден ведомственной наградой Министерства юстиции Республики Казахстан. ///nCa, 15 октября 2025 г.