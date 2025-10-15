В Баку открылся Уголок Туркменистана: Дни культуры укрепляют литературные связи Азербайджана и Туркменистана

14 октября в Национальной библиотеке Азербайджана в рамках Дней культуры Туркменистана состоялось открытие уголка Туркменистана и круглый стол, передает агентство Азертадж.

Директор Национальной библиотеки Керим Таиров в своем выступлении рассказал о развитии культурных и литературных связей между Азербайджаном и Туркменистаном. Он отметил, что эти связи служат укреплению дружбы, братства и взаимопонимания между двумя народами.

По его словам, подобные встречи имеют особое значение для проведения обмена мнениями между представителями литературы, науки и культуры, а также для формирования новых проектов сотрудничества.

Заместитель министра культуры Фарид Джафаров подчеркнул, что народы Азербайджана и Туркменистана объединяют древние историко-культурные связи. Он отметил, что гуманитарное сотрудничество активно развивается благодаря государственной поддержке, а подобные мероприятия служат укреплению взаимопонимания и дружбы между народами.

Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов заявил, что встречи, проводимые на темы культуры и литературы, откроют возможности для реализации в будущем новых проектов, в том числе в области издательского дела и перевода.

Он добавил, что эти встречи также создадут условия для взаимного обмена опытом молодых исследователей и писателей, а также для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере культуры.

В ходе встречи выступили представители академических кругов и творческой интеллигенции Туркменистана и Азербайджана. Они подчеркнули, что культурные и научные связи между Азербайджаном и Туркменистаном имеют давнюю и богатую историю. Благодаря взаимному сотрудничеству культурное и литературное наследие Азербайджана и Туркменистана может быть доведено до более широкой аудитории, а также могут быть успешно реализованы совместные публикации и переводческие проекты.

Мероприятие продолжилось открытием уголка туркменской литературы в Азербайджанской национальной библиотеке. На церемонии открытия была подчеркнута значимость этого уголка. Участники мероприятия, знакомясь с уголком, отметили, что представленные книги будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран в области культуры и литературы.///nCa, 15 октября 2025 г.