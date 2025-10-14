Стратегическое партнерство в фокусе: Президент Туркменистана принял российского вице-премьера

13 октября Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Российский вице-премьер выразил благодарность Главе Туркменистана за возможность обсудить вопросы стратегического партнёрства между странами и отметил, что в России высоко ценят стратегическое партнёрство с Туркменистаном.

Президент Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, также подчеркнул, что Туркменистан придаёт особое значение расширению и укреплению стратегического партнёрства с Россией.

Было констатировано, что туркмено-российское сотрудничество эффективно развивается не только в двустороннем, но и в многостороннем формате – в рамках ООН и СНГ. Важную роль играет взаимодействие в формате «Центральная Азия–Россия».

В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Россия является одним из ведущих торговых партнёров Туркменистана.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества в ключевых отраслях. В том числе стороны обсудили транспортные вопросы, а также вопрос обмеления Каспия, наметили пути дальнейшего взаимодействия.

Большое значение также придаётся культурно-гуманитарному сотрудничеству, в котором особое место занимают контакты в области науки, образования, культуры и здравоохранения.

В завершение встречи, стороны подтвердили готовность обеих стран к последовательному наращиванию традиционно дружественного межгосударственного диалога.

«Хочу подчеркнуть выдающуюся роль Национального Лидера туркменского народа, Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в развитии российско-туркменистанского сотрудничества.

Именно он, будучи Президентом Туркменистана, вместе с Президентом России стоял у истоков стратегического партнерства между нашими государствами. Президент Сердар Гурбангулыевич глубоко погружен во все вопросы. Сегодня лидеры наших стран уделяют постоянное внимание укреплению двусторонних отношений», – отметил Марат Хуснуллин в своих соцсетях.

* * *

В тот же день, в Торговой промышленной палате состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также 13-е заседание МПК.

Кроме того, Марат Хуснуллин в ходе своего рабочего визита в Туркменистан посетил умный город Аркадаг, где ознакомился с опытом туркменских коллег в области жилищного строительства, комплексного развития территорий и благоустройства. Также в программу визита было включено посещение Международной академии коневодства им. Аба Аннаева, городского цирка и мечети страны «Туркменбаши Рухы» в селе Кипчак. ///nCa, 14 октября 2025 г.