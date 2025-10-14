PETRONAS – Бриллиантовый спонсор 30-й юбилейной международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT 2025)

Ашхабад, Туркменистан — Организационный комитет 30-й юбилейной Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT 2025) рад объявить о том, что малайзийская энергетическая компания PETRONAS стала Бриллиантовым спонсором этого знакового мероприятия, которое состоится в Ашхабаде 22–24 октября 2025 года.

Это стратегическое партнёрство подчеркивает уверенность PETRONAS в роли Туркменистана как ключевого центра энергетики и демонстрирует приверженность компании делу укрепления глобальной энергетической безопасности, устойчивого развития и инноваций.

Компания PETRONAS была основана в 1974 году и наделена полномочиями по управлению нефтегазовыми ресурсами Малайзии. За прошедшие годы PETRONAS трансформировалась в международную многоотраслевую корпорацию с операционной деятельностью в более чем ста странах. Интегрированный портфель компании охватывает разведку и добычу углеводородов, переработку нефти и нефтехимию, маркетинг и торговлю, а также разработку и внедрение инновационных энергетических решений. В рамках реализации стратегической цели по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году (NZCE 2050) PETRONAS активно продвигает проекты в области улавливания и хранения углерода (CCS), водородной энергетики, возобновляемых источников энергии и других низкоуглеродных технологий.

Компания PETRONAS гордится тем, что 29 лет назад, в 1996 году, получила возможность внести свой вклад в нефтегазовую отрасль Туркменистана посредством инвестиций. Этот стратегический альянс не только делает PETRONAS первым оператором, вложившим средства в морские месторождения этой богатой энергоресурсами страны, но и подчеркивает доверие и приверженность Малайзии Туркменистану. В мае 2025 года компания PETRONAS подписала новый 25-летний Договор о разделе продукции (ДРП) по Блоку I, которое продлит присутствие PETRONAS в Туркменистане до 2050 года.

Выступая в качестве Бриллиантового спонсора OGT 2025, PETRONAS подтверждает свою приверженность укреплению стратегического сотрудничества между Туркменистаном и мировым энергетическим сообществом. Центральная тема конференции — «Энергия. Инновации. Развитие» — полностью отражает приоритеты PETRONAS, направленные на внедрение передовых технологических решений, обеспечение устойчивого и эффективного развития энергетического сектора, а также расширение возможностей для рационального использования и управления энергетическими ресурсами.

Сотрудничество между PETRONAS и OGT 2025 будет способствовать укреплению двусторонних связей и поддержке развития устойчивой и надежной энергетической системы в Туркменистане. Оно отражает общую приверженность формированию будущего, в котором инновации, устойчивое развитие и международное сотрудничество остаются ключевыми приоритетами энергетической отрасли.

В качестве Бриллиантового спонсора PETRONAS оказывает не только финансовую и организационную поддержку, но и вносит глобальную экспертизу, стратегическое видение и лидерство в продвижении перехода к низкоуглеродной и устойчивой энергетике.

На сегодняшний день более 1400 делегатов из свыше 70 стран уже зарегистрировались для участия в конференции OGT 2025, а более 100 компаний-экспонентов представят свои технологии и инновационные решения на OGT EXPO — крупнейшей и наиболее значимой энергетической выставке Туркменистана. Оргкомитет напоминает, что регистрация участников открыта до 10 октября 2025 года. Подробная информация об участии, спонсорстве и программе конференции доступна на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com ///nCa, 14 октября 2025 г. (материал предоставлен организаторами OGT 2025)