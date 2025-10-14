CNPC – Платиновый спонсор 30-й Международной конференции и выставки “Нефть и Газ Туркменистана – 2025”

В преддверии тридцатилетия одного из самых авторитетных энергетических форумов региона Организационный комитет XXX Международной конференции и выставки “Нефть и Газ Туркменистана – 2025” (OGT 2025) с гордостью объявляет, что China National Petroleum Corporation (CNPC) выступит платиновым спонсором юбилейного мероприятия, которое состоится 22–24 октября 2025 года в Ашхабаде.

Компания CNPC начала свою деятельность в Туркменистане в 2002 году, инвестируя в нефтегазовый сектор и предоставляя инженерно-технические услуги.

В 2007 году между CNPC и Государственным концерном «Туркменгаз» было подписано Договор о разделе продукции (ДРП) по й Договорной территории «Багтыярлык» и долгосрочный контракт на поставку природного газа. В том же году компания приступила к промышленной разработке месторождений на правом берегу реки Амударья.

Договорная территория «Багтыярлык» включает в себя месторождения Саман-Депе, Алтын-Асыр и другие, став ключевым источником поставок туркменского газа по трубопроводу “Туркменистан – Китай”.

Согласно данным СМИ, общие инвестиции CNPC в рамках проекта превышают 9,4 миллиарда долларов США.

В 2024–2025 годах CNPC продолжает активное участие в развитии газовой отрасли Туркменистана, уделяя внимание модернизации производственных мощностей:

Расширение газоперерабатывающего завода ГПЗ-2 в Договорной территории «Багтыярлык» ;

Ремонт и обслуживание компрессорных роторов ;

; Оптимизация производственных процессов для повышения надёжности и пропускной способности объектов.

Эти инициативы демонстрируют стремление CNPC поддерживать модернизацию энергетической инфраструктуры Туркменистана и укреплять её технологическую базу.

Согласно корпоративной стратегии, CNPC придерживается принципов «чистых альтернатив, стратегической замены и зелёного развития», ставя цель достичь почти нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

Компания активно внедряет цифровые и инновационные решения, развивает проекты в области возобновляемой энергетики и улучшает экологические стандарты своей деятельности.

Эти цели созвучны тематике OGT 2025 – “Энергия. Инновации. Развитие.”, подчёркивая единство подходов Туркменистана и CNPC к устойчивому развитию и технологическому прогрессу.

Выступая платиновым спонсором OGT 2025, CNPC подтверждает долгосрочную приверженность развитию энергетического сектора Туркменистана.



Участие компании укрепляет международный статус форума и способствует обмену опытом между мировыми и региональными лидерами энергетической отрасли.

Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com . ///nCa, 14 октября 2025 г. (материал предоставлен организаторами OGT 2025)