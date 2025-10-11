Туркменистан на брюссельской площадке GIZ: диалог по приоритетам энергетики

News Central Asia (nCa)

Брюссель, октябрь 2025 г. При содействии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) состоялся рабочий визит делегаций стран Центральной Азии, посвящённый вопросам устойчивого энергетического развития, обмену передовыми практиками и укреплению регионального сотрудничества. Инициатива реализована в рамках проекта EU4SustainableCentralAsia: Renewable Energy in Central Asia (EURECA), поддерживаемого Евросоюзом и Федеративной Республикой Германия. Программа визита включала тематические встречи, технические посещения и региональный диалог по энергетической политике.

В составе туркменской стороны участвовали три представителя Министерства энергетики Туркменистана. Делегации государств Центральной Азии были представлены руководителями и заместителями руководителей профильных ведомств, а также техническими специалистами.

10 октября в брюссельском представительстве GIZ состоялся диалог руководителей энергетического сектора стран Центральной Азии при участии представителей ЕС и GIZ. Повестка встречи была направлена на укрепление консенсуса по приоритетам возобновляемой энергетики и региональной торговли электроэнергией, а также на обсуждение практических шагов по развитию трансграничного сотрудничества, гармонизации рыночных подходов и подготовке совместных заявлений на перспективу. Наряду с руководителями профильных министерств стран Центральной Азии с приветственным словом на открытии выступил Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия Сапар Пальванов.

В своём обращении Посол подчеркнул двойную ответственность Туркменистана как энергетической державы – обеспечивать стабильность и безопасность энергоснабжения в регионе и одновременно выполнять климатические обязательства, продвигая чистую энергетику. Он представил нормативно-стратегическую основу страны и привёл практические примеры: завершение строительства гибридной солнечно-ветровой электростанции 10 МВт и подготовку к запуску солнечной электростанции 300 МВт при активном интересе международных партнёров. Отмечены работы по развитию ветроэнергетики и внедрение «умных» решений, в том числе в Городе Аркадаг. Особое внимание Посол уделил подготовке кадров и практико-ориентированным программам сотрудничества с GIZ.

В Брюсселе параллельно проходил Global Gateway Forum 2025, в рамках которого состоялся цикл сессий по наращиванию флагманских проектов «Global Gateway», среди которых – масштабирование гидроэнергетического потенциала в Центральной Азии. Туркменскую сторону на площадке этой сессии представляли сотрудники Министерства энергетики, Министерства финансов и экономики, а также Посольства Туркменистана в Королевстве Бельгия. Участники приняли участие в профильных дискуссиях с европейскими партнёрами и международными финансовыми институтами по вопросам подготовки и масштабирования «зелёных» проектов, включая региональную гидроэнергетику и модернизацию сетевой инфраструктуры.

Посольство Туркменистана в Бельгии выражает признательность GIZ и команде проекта EURECA за профессиональную организацию визита делегаций стран Центральной Азии в Брюссель и предметное наполнение повестки.  ///nCa, 11 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

