День работников здравоохранения и медицинской промышленности в Туркменистане ознаменован открытием высокотехнологичных центров и международным сотрудничеством

10 октября в Туркменистане был широко отмечен День работников здравоохранения и медицинской промышленности. К этой дате было приурочено несколько крупных мероприятий в различных регионах страны – это международный форум в Ашхабаде, открытие новых медицинских учреждений в Мары и столице, церемонии закладки фундаментов новых больниц, медицинских учреждений.

Награждения

В соответствии с Указом Президента Туркменистана свыше 15 работников здравоохранения и медицинской промышленности были награждены медалью «Watana bolan söýgüsi üçin» (За любовь к Родине), некоторым были присвоены почётные звания «Türkmenistanyň halk lukmany» (Народный врач Туркменистана) и «Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri» (Заслуженный работник здравоохранения Туркменистана).

Новые медицинские учреждения: искусственный интеллект и телемедицина

В Ашхабаде заработал Дом здоровья, построенный в жилищном комплексе Гарадашаяк Багтыярлыкского этрапа.

В новом медицинском учреждении имеются служба Центра скорой помощи, лаборатория, отделения рентгенологии, диагностики, женской консультации, семейной медицины, физиотерапии, дезинфекции и стерилизации и др.

Дом здоровья оснащен по последнему слову медицинской техники – здесь даже задействованы искусственный интеллект и возможности телемедицины.

Например, рентгено-флюорографический аппарат «MULTIX Impact» совмещает в себе систему ИИ и позволяет проводить высокоточные рентгеновские исследования, в том числе дистанционно, методом телемедицины.

Офтальмологический лечебно-диагностический комплекс «KR-800» производства японской компании «Topcon Healthcare» определит остроты зрения. Медицинский аппарат «Healthineers AG Acuson NX3» от немецкой «Siemens» предназначен для проведения широкого спектра ультразвуковых исследований.

Марыйская велаятская инфекционная больница на 300 мест распахнула свои двери для первых пациентов.

Центр построила туркменская компания Hil Merkezi на площади около 9 гектаров. Комплекс включает 17 различных отделений, в том числе приёмное, консультативно-диагностическое, рентгенологии, физиотерапии, бактериологии, I, II, III лёгочные отделения, хирургии, костно-суставное, педиатрии, анестезиологии, реанимации, а также лаборатория, диспансер и профилакторий, здания административных и хозяйственно-технических служб.

Оснащение больницы позволяет проводить сложные медицинские процедуры и операции. Так, «барокамера» от американской компании «Perry Baromedical Corporation» позволяет обогощать организм кислородом и улучшать общее кровообращение, что способствует скорейшему восстановлению тканей и заживлению ран.

Комплекс оборудования от компании «Sport-TeC Gmbh» в реабилитационном зале в значительной степени способствует восстановлению мышечной силы и подвижности после травм и операций.

В операционной хирургического отделения установлено оборудование, которое позволяет проводить реконструктивные операции, даже при сложных переломах.

Строительство медицинской инфраструктуры продолжается

По случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 10 октября состоялись церемонии закладки фундаментов современных медицинских учреждений, которые дополнят многопрофильную инфраструктуру системы здравоохранения.

В их числе:

Многопрофильная больница на 500 мест в Ашхабаде

Многопрофильная больница на 300 мест в городе Теджен Тедженского этрапа Ахалского велаята,

Центр охраны здоровья матери и ребёнка на 400 мест в городе Дашогуз Даш­огузского велаята.

Выставка и Конференция

По традиции в эти дни в Ашхабаде прошла ежегодная Международная выставка и конференция, посвященные развитию здравоохранения, образования и спорта.

Масштабный международный форум был организован совместно Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Министерством образования, Государственным комитетом по физкультуре и спорту и Торгово-промышленной палатой.

Конференция собрала около 120 учёных, врачей, специалистов из 40 стран мира. Кроме того, в выставке участвовали представители более 180 ведущих компаний, занимающихся производством медицинского оборудования, технологий и предоставлением услуг в сферах спорта, образования и науки. Зарубежные партнёры и компании, заинтересованные в участии в масштабных проектах, активно участвовали в международном форуме.

Вот лишь некоторые из зарубежных компаний из сектора здравоохранения, которые были представлены на смотре:

Германия: «Siemens Healthineers» (производство рентгеновского оборудования, ультразвуковой диагностики и томографов), «Fresenius Medical Care» (оборудование для диализа), «Berlin-Chemie» (инновационные препараты и вакцинация), Medical ECONET (производство прикроватных мониторов, мониторов пациента, рентгеновского оборудования, электрокардиографов). Посольство Германии также информировало о возможностях получения образования.

«Siemens Healthineers» (производство рентгеновского оборудования, ультразвуковой диагностики и томографов), «Fresenius Medical Care» (оборудование для диализа), «Berlin-Chemie» (инновационные препараты и вакцинация), Medical ECONET (производство прикроватных мониторов, мониторов пациента, рентгеновского оборудования, электрокардиографов). Посольство Германии также информировало о возможностях получения образования. США: Биотехнологическая компания «Illumina» (оборудование для изучения биологической медицины и генетики) и «Aetrex» (ортопедическая обувь).

Биотехнологическая компания «Illumina» (оборудование для изучения биологической медицины и генетики) и «Aetrex» (ортопедическая обувь). Беларусь: BORIMED (поставки лекарственных средств)

BORIMED (поставки лекарственных средств) Швейцария: Компании «Roche» и «Sandoz» (инновационные препараты и вакцинация).

Компании «Roche» и «Sandoz» (инновационные препараты и вакцинация). Франция: «Sanofi» (инновационные препараты и вакцинация).

«Sanofi» (инновационные препараты и вакцинация). Австрия: «Askin&Co» (технологические решения для лечения заболеваний глаз).

«Askin&Co» (технологические решения для лечения заболеваний глаз). Индия: Крупные производители фармацевтической продукции и медицинского оборудования, включая «SR Pharmaceutical Industries», «Healthium», «JMB Pharmaceuticals», «Isshaan».

Крупные производители фармацевтической продукции и медицинского оборудования, включая «SR Pharmaceutical Industries», «Healthium», «JMB Pharmaceuticals», «Isshaan». Пакистан: «Herbion» (косметика на основе натуральных компонентов).

«Herbion» (косметика на основе натуральных компонентов). Великобритания: «Medilain Marketing» (оптовая торговля лекарственными средствами).

«Medilain Marketing» (оптовая торговля лекарственными средствами). Россия: «Tathimfarm» (продукция, применяемая в хирургии).

«Tathimfarm» (продукция, применяемая в хирургии). Литва: «Afono laivas» (средства для обезболивания).

«Afono laivas» (средства для обезболивания). Словения: «Krka» (инновационные препараты).

«Krka» (инновационные препараты). Венгрия: «Gedeon Richter» (инновационные препараты).

«Gedeon Richter» (инновационные препараты). Турция: «Evyap» (средства личной гигиены).

«Evyap» (средства личной гигиены). Китай: Несколько компаний, представляющих традиционную народную медицину, современные методы лечения и аппаратуру.

На выставке были широко представлены достижения Туркменистана в сферах здравоохранения, образования и спорта. Среди участников из Туркменистана – Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерство образования Туркменистана, Государственный комитет Туркменистана по физкультуре и спорту, Академия наук и высшие учебные заведения страны, город Аркадаг, Компания «Arkadag Medisina Klasteri Menejment», павильоны санаториев и оздоровительно-реабилитационных центров, десятки частных компаний.

В рамках международного форума также состоялись:

XI Конгресс кардиологов тюркоязычных стран.

Международный конгресс физиологов стран Центральной Азии.

Международная конференция онкологов стран Евразии.

Международное сотрудничество расширяется

В рамках форума состоялась церемония подписания документов, которые призваны расширить международное партнерство Туркменистана в области здравоохранение и образования:

Туркменистан – Россия: Меморандум о взаимном сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Калмыкским государственным университетом имени Б.Б.Городовикова (Россия);

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Пермским государственным нацио­нальным исследовательским университетом;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Туркменистан – Грузия: Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Сухумским государственным университетом (Грузия);

Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Сухумским государственным университетом (Грузия); Туркменистан – Великобритания: Меморандум о взаимопонимании между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади (Туркменистан) и Нориджским институтом языкового образования (Соединённое Королевство);

Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом гуманитарных наук и развития и Вестминстерским университетом;

Туркменистан – Вьетнам: Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Ханойским университетом науки и технологий (Вьетнам);

Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Ханойским университетом науки и технологий (Вьетнам); Туркменистан – Турция: Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Университетом социальных наук Анкары

Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Университетом социальных наук Анкары Туркменистан – Украина: Меморандум о взаимопонимании между Международной академией коневодства имени Аба Аннаева и Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины;

Меморандум о взаимопонимании между Международной академией коневодства имени Аба Аннаева и Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины; Туркменистан – Германия: Соглашение об академическом и культурном сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Дов­летмаммета Азади и факультетом Философия III – педагогическая наука Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера;

Соглашение об академическом и культурном сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Дов­летмаммета Азади и факультетом Философия III – педагогическая наука Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера; Туркменистан – Азербайджан: Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным финансовым институтом и Азербайджанским государственным экономическим университетом;

Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Туркменистан – ЮНФПА : Рабочий план на 2025 год Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с представительством Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (UNFPA) в Туркменистане

: Рабочий план на 2025 год Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с представительством Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (UNFPA) в Туркменистане Туркменистан – ЮНИСЕФ: Соглашение о закупке вакцин и оборудования для иммунизации на 2026–2028 годы в рамках «Меморандума о взаимопонимании по обеспечению услуг по закупкам между Правительством Туркменистана и Детским Фондом ООН.

///nCa, 11 октября 2025 г.