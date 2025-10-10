Торговля, транспорт, энергетика и безопасность: инициативы Президента Казахстана на саммите Центральная Азия – Россия

Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Центральная Азия – Россия в Таджикистане.

«Отрадно, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру Российского государства», – подчеркнул Токаев. В качестве первого приоритета развития

взаимодействия стран региона и России он назвал развитие торговли и кооперации в индустриальной сфере.

«По итогам 2024 года товарооборот вырос на 20% и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она достигла 28 млрд долларов», – отметил Президент Казахстана.

Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 млрд долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33%, превысив 4 млрд долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов.

Он сообщил, что стороны выступают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота.

«В настоящее время в Центральной Азии формируется сеть совместных торгово-промышленных зон и индустриальных хабов. На этих площадках создаются условия для локализации производства, кооперации по всей цепочке добавленной стоимости и обеспечения стабильных поставок. Участие российского бизнеса в таких проектах способствует долговременному присутствию товаров российского происхождения на наших рынках», – полагает Президент.

Еще одним приоритетным направлением Токаев считает укрепление транспортно-логистических связей.

«По территории Казахстана проходят 11 международных транспортных коридоров, включая пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется порядка 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. За последние 15 лет в целях комплексной модернизации отрасли туда направлено свыше 35 млрд долларов», – отметил Токаев.

По его словам, железнодорожный транзит грузов из России в Центральную Азию через Казахстан за последние три года вырос на 26%, превысив 30 млн тонн. При этом транзит в обратном направлении увеличился почти на 50%.

Президент Казахстана акцентировал внимание на развитии восточной ветки транспортного коридора «Север – Юг» совместно с Россией и Туркменистаном.

«Планируем удвоение пропускной способности данной транспортной артерии к 2027 году. По итогам прошлого года грузопоток там составил почти 2,5 млн тонн», – сказал он.

По мнению Токаева, для полного раскрытия потенциала маршрута необходим запуск Совместной программы по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора «Север – Юг». К этой инициативе Казахстан сможет подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды.

По мнению Токаева, перспективными видятся и проекты развития транспортных коридоров через Афганистан на рынки Южной Азии. Для координации усилий и оперативного решения данных вопросов предлагается создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг». Его могли бы возглавить главы транспортных ведомств с участием экспертов.

Далее Глава Казахстана высоко оценил колоссальный потенциал для сотрудничества в сфере энергетики: создан трехсторонний газовый союз России, Казахстана, Узбекистана; большое значение имеет Каспийский трубопроводный консорциум. Казахстан выступает в качестве транзитного звена транспортировки российской нефти в Китай объемом до 10 млн тонн в год. Также строительство первой АЭС в Казахстане с участием «Росатома» открывает новую страницу стратегического партнерства двух стран.

Токаев выступил с предложением создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла и обращения с радиоактивными отходами.

Говоря об беспрецедентных экологических вызовах, с которыми сталкивается Центральная Азия, лидер Казахстана предложил учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам.

Казахстан также обеспокоен состоянием водной безопасности. «Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул Токаев.

Глава Казахстана назвал важнейшим вопросом обеспечение безопасности, выразив беспокойство по поводу незаконного оборота наркотиков, особенно синтетических.

«Для устранения этих угроз нужны согласованные действия компетентных органов, постоянная поддержка специализированных межгосударственных структур, таких как ЦАРИКЦ, Антинаркотический центр ШОС и других. Полагаю необходимым продолжить совместную работу секретарей Советов безопасности в формате «Центральная Азия – Россия». Считаю важным принять меры по обеспечению киберзащиты и противодействия киберпреступлениям, в том числе с применением искусственного интеллекта», – сказал Президент.

По его мнению, неотъемлемым фактором укрепления региональной безопасности остается ситуация в Афганистане.

Токаев высказал предложение об обращении к Генеральному секретарю ООН с настоятельной рекомендацией назначить на должность главы Миссии ООН по содействию Афганистану. «компетентного, опытного специалиста, не зацикливаясь на пресловутых принципах «инклюзивности» и «гендерного равенства».

В завершение Президент Казахстана выразил уверенность в том, что итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве во имя стабильности и прогресса стран Центральной Азии и России. ///nCa, 10 октября 2025 г.