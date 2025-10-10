Более 600 единиц медоборудования Siemens функционирует в Туркменистане

В преддверии Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана исполнительный вице-президент по прямым экспортным продажам компании Siemens (Германия) Даниэль Фриш в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказал о многолетнем партнёрстве с Туркменистаном, достижениях в области медицинских технологий и планах по дальнейшему развитию сотрудничества.

Компания Siemens, мировой лидер в производстве медицинского оборудования, работает в Туркменистане уже более двух десятилетий. «У нашей компании очень долгая история работы в Туркменистане. Мы здесь уже более 26 лет, у нас есть здесь филиал, более 600 единиц медицинского оборудования работает в Туркменистане», – отметил Фриш.

Siemens активно расширяет своё присутствие в Туркменистане, увеличивая штат местного филиала и сотрудничая с туркменскими бизнес-партнёрами.

Одним из значимых шагов стало приобретение компанией Siemens в 2020 году фирмы Varian, специализирующейся на оборудовании и системах для лечения онкологических заболеваний. «В создаваемой сегодня в Туркменистане новой онкологической клинике будет работать наше оборудование, в частности, в области визуализации», – рассказал Фриш.

Даниэль Фриш высоко оценил прогресс в развитии медицинской инфраструктуры Туркменистана. «Я часто бываю в Туркменистане и очень впечатлён инфраструктурой города, то есть теми условиями, что государство создаёт для своего народа, а также большое впечатление производят современные клиники, их оснащение», – отметил он. В качестве примеров он привёл Центр педиатрии и Центр стоматологии в Ашхабаде, подчеркнув их высокий уровень оснащения.

В завершение интервью Даниэль Фриш поздравил туркменских коллег с профессиональным праздником: «В День работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана хочу пожелать моим туркменским коллегам благополучия и здоровья». ///nCa, 10 октября 2025 г.