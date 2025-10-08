Туркменистан и ПРООН Завершили Региональные Консультации по Обновлению Национальной Стратегии и Плана Действий по Сохранению Биоразнообразия

Ашхабад, 8 октября 2025 года — В рамках глобального проекта Программы развития ООН (ПРООН) «Поддержка ранних действий в рамках Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия», финансируемого Глобальным экологическим фондом (GEF), ПРООН в партнерстве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана успешно завершила региональные консультации по обновлению Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия Туркменистана (NBSAP), включая национальные целевые показатели в области биологического разнообразия.

С 16 сентября по 7 октября 2025 года была проведена серия региональных консультаций в административных центрах велаятов Мары, Дашогуз, Балкан и Лебап. В мероприятиях приняли участие представители национальных и местных органов власти, научные эксперты, руководители природоохранных территорий и представители местных сообществ, которые внесли свои региональные предложения в пересмотренный NBSAP.

Ключевыми результатами консультаций стали согласованные рекомендации по национальным целевым показателям в области биологического разнообразия, которые были переданы национальной рабочей группе по подготовке документа. Эти рекомендации направлены на приведение обновленной стратегии в соответствие с Куньмин-Монреальской Глобальной рамочной программой по биологическому разнообразию, принятой в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD). Среди предложений — создание экологических коридоров и буферных зон, продвижение управления на основе участия местных сообществ и включение оценки экосистемных услуг в отраслевое планирование.

Участники также определили пробелы в кадровых ресурсах и выразили приверженность к укреплению мониторинга биологического разнообразия, проведению целевых тренингов для регионального персонала и тестированию современных технологий мониторинга для поддержки адаптивного управления. Особое внимание уделялось обеспечению значимого участия местных сообществ на всех этапах реализации NBSAP, признавая ценность местных знаний для сохранения биологического разнообразия в пустынных, степных и горных экосистемах Туркменистана.

Джумамурад Сапармурадов, ведущий национальный эксперт по сохранению биологического разнообразия, подчеркнул важность этих консультаций: «Региональные консультации имеют решающее значение для того, чтобы национальная стратегия учитывала местные реалии. Информация, собранная на этих мероприятиях, будет направлять практические действия и служить основой для правовых мер в обновленном плане. Эффективный мониторинг, соблюдение правил и стимулы для сообществ должны работать в гармонии, поддерживая как сохранение биологического разнообразия, так и устойчивые источники средств к существованию. В дальнейшем объединенные региональные предложения будут включены в финальный NBSAP, который будет представлен на официальное утверждение Правительством».

Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия (NBSAP) служат стратегическим документом для сохранения и устойчивого управления биологическим разнообразием, соответствующий целям Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD) и Куньмин-Монреальской Глобальной рамочной программы по биологическому разнообразию. Надежный и инклюзивный NBSAP не только укрепляет национальные усилия по охране природы, но и облегчает доступ к международному финансированию и технической поддержке, способствует межсекторному сотрудничеству и интегрирует вопросы биологического разнообразия в более широкие стратегии развития, внося вклад в глобальные усилия по охране биологического разнообразия и устойчивому развитию. ///nCa, 8 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)