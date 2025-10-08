Отчет о ситуации с пшеницей в Центральной Азии: Сезон 2024-2025 гг.

nCa Report

Основные положения

Ситуация с пшеницей в Центральной Азии в сельскохозяйственном сезоне 2024-2025 годов в целом оценивается как позитивная, несмотря на значительные климатические проблемы. Регион успешно завершил осенний сев при благоприятных условиях, в большинстве стран были получены урожаи от среднего до выше среднего, а также наблюдался устойчивый экспортный спрос, особенно из Казахстана в соседние страны. Однако постоянный дефицит воды, прогнозируемое количество осадков ниже среднего и температура выше среднего создают постоянные риски для будущего производства зерна.

Обзор регионального производства

Результаты сбора урожая (2024)

Урожай озимой пшеницы 2024 года в Центральной Азии продемонстрировал устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям:

Страны с урожайностью выше среднего уровня:

• Таджикистан: урожайность выше среднего уровня, несмотря на нерегулярное выпадение осадков

• Узбекистан: Урожайность выше среднего уровня, что способствует региональной продовольственной безопасности

Страны со средней урожайностью:

• Кыргызстан: Достиг среднего уровня производства

• Туркменистан: обеспечит объемы урожая среднего уровня при сохранении национальных целевых показателей

Страны с урожайностью ниже среднего:

• Север Кыргызстана: урожайность снизилась из-за засушливых условий и высоких температур

• Южная часть Казахстана: урожайность была ниже среднего уровня, поскольку ускоренное созревание зерна, вызванное температурами выше среднего, в сочетании с засухой сократили период вегетации

Факторы производства

Несмотря на то, что с ноября по декабрь 2024 года количество осадков было нерегулярным и ниже среднего, а с апреля 2025 года температура была выше средней, перспективы производства озимой пшеницы в регионе оставались благоприятными. Этот успех можно объяснить следующими факторами:

1. Ирригационная инфраструктура: Доступ к оросительной воде компенсирует нехватку осадков в ключевых районах производства

2. Благоприятные условия в начале сезона: Хорошая влагообеспеченность на критических этапах роста

3. Управление сельским хозяйством: Внедрение улучшенных агротехнических приемов и использование семян высококачественных сортов

Уровни роста в конкретным странах

Казахстан: региональный лидер по экспорту

Казахстан стал доминирующим экспортером пшеницы в Центральной Азии, объем торговли значительно вырос в течение сезона 2024-2025 гг.:

Показатели экспорта (сентябрь 2024 г. – июль 2025 г.):

• Значительное увеличение экспорта пшеницы, пшеничной и фуражной муки по сравнению с предыдущим годом

• Высокий спрос со стороны многочисленных региональных покупателей

Основные направления экспорта:

1. Узбекистан: Значительный рост закупок, представляющий крупнейший рынок сбыта

2. Таджикистан: Заметный рост импорта пшеницы из Казахстана

3. Афганистан: Сохраняется значительный спрос

4. Китай: Расширяется рынок сбыта казахстанской пшеницы

Текущее состояние сезона:

• В большинстве регионов Центральной Азии наблюдается нормальный рост озимых сортов пшеницы

• В северных районах-производителях продолжается сев яровой пшеницы

• В северном и центральном Казахстане благоприятные условия для выращивания яровой пшеницы, что контрастирует с южными регионами, пострадавшими от засухи

Туркменистан: Посевная кампания под руководством правительства

Туркменистан приступил к организованной осенней посевной кампании пшеницы:

Посевная кампания 2025 года:

• Официальная дата начала: 2 сентября 2025 года

• Одобрение Президента: Президент Сердар Бердымухамедов санкционировал проведение общенациональной посевной кампании

• Географический охват: Все велаяты участвуют в осенней посевной.

Основы сельскохозяйственной политики:

• Упор на высококачественные сорта семян

• Строгое соблюдение агротехнических стандартов

• Внедрение более широких сельскохозяйственных квот (в том числе на производство хлопка-сырца в объеме 2100 тонн)

• Нацеленность на обеспечение национальной продовольственной безопасности

Текущее состояние посевов:

• Озимая пшеница развивается в благоприятных условиях

• Уровень биомассы сельскохозяйственных культур близок к среднему, несмотря на проблемы с осадками

Узбекистан: Активное производство и торговля

Узбекистан продемонстрировал высокие показатели в сельском хозяйстве:

Производственные достижения:

• Урожайность озимой пшеницы в 2024 году будет выше среднего

• Успешный сбор урожая, несмотря на климатические проблемы

• Сохранены позиции как производителя, так и крупного импортера казахстанской пшеницы

Текущий сезон:

• Озимая пшеница продолжает расти в благоприятных условиях

• Состояние посевов остается благоприятным, несмотря на погодные проблемы в регионе

Таджикистан: Показатели выше среднего

Таджикистан добился заметных успехов в производстве пшеницы:

Результаты сбора урожая:

• Урожайность озимой пшеницы выше среднего уровня

• Высокие показатели, несмотря на неравномерность выпадения осадков

• Продолжающаяся зависимость от импорта пшеницы из Казахстана в дополнение к внутреннему производству

Текущее развитие:

• Озимая пшеница развивается благоприятно

• Озвучиваются опасения по поводу предстоящего дефицита осадков в долгосрочных прогнозах

Кыргызстан: региональные различия

В разных регионах Кыргызстана наблюдались неоднозначные результаты:

Проблемы северного региона:

• Урожайность озимой пшеницы ниже среднего из-за засухи и теплового стресса

• Ускоренное созревание зерна снизило потенциальную урожайность

• Нехватка воды повлияла на производство

Общие показатели по стране:

• Средний уровень производства, достигнутый по стране

• Южные и центральные регионы показали лучшие результаты, чем северные.

Текущий сезон:

• В большинстве районов озимая пшеница развивается в благоприятных условиях

• Сев яровой пшеницы продолжается, но есть некоторые проблемы с ирригацией

Климатические проблемы и риски

Исторические климатические условия (сезон 2024-2025 гг.)

Характер выпадения осадков:

• С ноября по декабрь 2024 года выпадало нерегулярное количество осадков и их уровень был ниже среднего

• Засуха была особенно сильной в Южном Казахстане и северном Кыргызстане

• Дефицит осадков сохранялся в течение всего периода зимнего покоя и весеннего роста посевов

Температурные аномалии:

• С апреля 2025 года наблюдались температуры выше среднего

• Тепловой стресс ускорил созревание сельскохозяйственных культур в уязвимых районах

• В ряде регионов температура превысила норму на 1-3°C

• В некоторых районах на критических этапах роста температура была на 6°C выше средней

Перспективы изменения климата на будущее

Краткосрочный прогноз (прогноз на две недели):

Осадки:

• Ожидаемое количество осадков выше среднего: Северный и центральный Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан

• Ожидаемое количество осадков ниже среднего: Восточный Казахстан, западный Туркменистан

• Критический период для развития сельскохозяйственных культур и планирования орошения

Температура:

• В Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и северном Туркменистане вероятны температуры выше средних значений

• Сохраняется риск теплового стресса для сельскохозяйственных культур в уязвимых районах

Долгосрочный прогноз (июнь-июль-август 2025 г.):

Осадки:

• Прогноз осадков ниже среднего в некоторых районах Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

• Потенциальное негативное воздействие на яровую пшеницу и яровые культуры

• Ожидается, что более засушливые, чем в среднем, условия сохранятся как минимум до апреля 2025 года в некоторых районах

• Наличие оросительной воды будет иметь решающее значение для выживания урожая

Температура:

• По всему региону, за исключением северной части Казахстана, вероятны температуры выше средних значений

• Повышенное суммарное испарение усугубит нехватку воды

• Риск аномальной жары в южных регионах

Последствия для водных ресурсов

Климатические прогнозы обещают серьезные проблемы для сельского хозяйства Центральной Азии:

1. Зависимость от орошения: При прогнозируемом количестве осадков ниже среднего наличие воды для орошения становится критическим

2. Уровень заполняемости водохранилищ: Имеющийся объем в водохранилищах будет определять результаты производства в ключевых районах выращивания

3. Риск для яровой пшеницы: Яровая пшеница особенно уязвима к прогнозируемым засушливым условиям

4. Межсезонное планирование: Фермеры и правительства должны подготовиться к возможному нормированию воды

Динамика торговли и продовольственная безопасность

Региональная сеть торговли пшеницей

Рынок пшеницы в Центральной Азии демонстрирует сильную региональную интеграцию:

Доминирующее положение Казахстана в экспорте:

• Выступает в качестве основного поставщика пшеницы в соседние страны

• Рост экспорта отражает как производственные мощности, так и региональный спрос

• Инфраструктура поддерживает эффективное перемещение зерновой продукции через границы

Страны, зависящие от импорта:

• Узбекистан, Таджикистан и Афганистан полагаются на казахстанскую пшеницу в сочетании с внутренним производством зерновых

• Торговые отношения укрепляют региональную продовольственную безопасность

• Диверсификация поставщиков (включая Китай в качестве покупателя) повышает стабильность рынка

Продовольственная безопасность

Позитивные факторы:

1. Региональное производство превысило базовые ожидания, несмотря на климатические проблемы

2. Развитые торговые сети способствуют поставкам зерна в дефицитные районы

3. Внимание правительства к производству пшеницы (особенно в Туркменистане) свидетельствует о политической приоритетности

4. Урожаи выше среднего в Узбекистане и Таджикистане обеспечивают региональное предложение

Факторы риска:

1. Климатические прогнозы указывают на повышение уязвимости к засухе

2. Неопределенность в отношении наличия воды для орошения угрожает будущему производству

3. Сохраняющаяся острая нехватка продовольствия в Афганистане (затрагивающая 10 миллионов человек из 42 миллионов) создает гуманитарные проблемы

4. Геополитическая напряженность может нарушить торговые потоки

5. Затраты на сырье (удобрения, топливо) могут сдерживать инвестиции фермеров

Управление сельским хозяйством и технологии

Посевные кампании и практика

Системный подход Туркменистана:

• Утвержденные правительством графики сева обеспечивают своевременную посадку

• Меры контроля качества при отборе семян

• Соблюдение агротехнических стандартов

• Скоординированное региональное внедрение

Лучшие региональные практики:

• Во всем регионе все шире используются высококачественные сорта семян

• В коммерческих хозяйствах Казахстана внедряются методы точного земледелия

• В мелких фермерских хозяйствах сохраняются традиционные методы ведения сельского хозяйства

Ирригационная инфраструктура

Способность региона получать урожай от среднего до более высокого, несмотря на дефицит осадков, подчеркивает важнейшую роль орошения:

Сильные стороны:

• Налаженные ирригационные сети в Узбекистане и Туркменистане

• Северные регионы Казахстана получают больше естественного увлажнения

• Горные водные ресурсы Таджикистана обеспечивают сезонные стоки

Уязвимости:

• Стареющая инфраструктура требует инвестиций в техническое обслуживание

• Изменение климата угрожает источникам ледниковой воды

• Обострение конкуренции за воду между сельским хозяйством и другими секторами

Прогноз

Краткосрочный прогноз (урожай 2025 года)

Оптимистичный сценарий:

• Если краткосрочные прогнозы осадков оправдаются (в северо-центральном Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане выпадет больше среднего количества осадков), урожайность озимой пшеницы в текущем году, вероятно, составит средние или выше среднего показатели

• Благоприятные условия для развития сельскохозяйственных культур, наблюдавшиеся по состоянию на конец мая 2025 года, свидетельствуют о том, что посевы хорошо прижились

• Яровая пшеница в северном и центральном Казахстане выигрывает от благоприятных условий увлажнения

Пессимистический сценарий:

• Долгосрочный прогноз осадков на летние месяцы с уровнем ниже среднего может значительно снизить урожайность яровой пшеницы и яровых культур

• Сохранение температуры выше среднего приведет к усилению дефицита воды

• Южная часть Казахстана и северная часть Кыргызстана остаются особенно уязвимыми

• Нехватка оросительной воды может привести к сокращению посевных площадей

Среднесрочные задачи (2025-2030)

1. Адаптация к климату: Регион должен инвестировать в засухоустойчивые сорта и водосберегающие технологии

2. Модернизация инфраструктуры: Ирригационные системы требуют модернизации для повышения эффективности

3. Региональное сотрудничество: Соглашения о совместном использовании водных ресурсов необходимы для устойчивого производства

4. Развитие рынка: укрепление торговых связей и потенциала хранилищ

5. Координация политики: трансграничная гармонизация сельскохозяйственных стратегий /// nCa, 8 октября 2025 г.