Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА в сотрудничестве с Посольством Великобритании  привлекает молодежь к обсуждению вопросов климатической дипломатии

Региональный Центр ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии в сотрудничестве с посольством Великобритании в Туркменистане организовал онлайн-тренинг для слушателей Академии превентивной дипломатии (PDA) 2025 года на тему “Роль дипломатии в борьбе с изменением климата – взгляд Великобритании”.

Сессию вела г-жа Клэр Олблесс, заместитель главы представительства Посольства Великобритании в Ашхабаде, которая поделилась своим обширным опытом в переговорах по климату, включая ее роль в подготовке к Парижскому соглашению (COP21). Она представила участникам из Центральной Азии и Афганистана обзор глобальных механизмов управления климатом, включая РКИК ООН, Киотский протокол и Парижское соглашение, а также рассказала о последних результатах, таких как Рамочная программа ОАЭ по глобальной устойчивости к изменению климата (COP28) и Соглашение о финансировании борьбы с изменением климата на сумму 300 миллиардов долларов (COP29).

Г-жа Олблесс рассказала о лидирующей роли Соединенного Королевства в области климата, в том числе о скорейшем принятии законодательства о климате, стремлении к нулевому уровню выбросов к 2050 году и шести ключевых приоритетах КС30. Были также отмечены региональные достижения, в том числе принятие Региональной климатической стратегии, инициатива “Зеленая Центральная Азия” и создание совместного регионального павильона на КС28 и КС29. В частности, были отмечены национальные успехи:

• Кыргызстан: пропаганда горных экосистем в рамках глобального обзора РКИКООН;

• Казахстан: сделки по “зеленой” энергетике на сумму 3,7 миллиарда долларов;

• Узбекистан: резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Аральскому морю и усилиям по облесению;

• Туркменистан: Предложение о создании Регионального климатического центра ООН в Ашхабаде

• Таджикистан: Объявление 2025 года Международным годом сохранения ледников.

В ходе интерактивной дискуссии участники PDA рассмотрели роль молодежи в климатической дипломатии на местном, региональном и глобальном уровнях. Они отметили, что инклюзивный диалог, региональное сотрудничество и молодежные инициативы являются ключевыми для продвижения действий в области климата. Сессия завершилась выступлением команды PDA, подтвердившей приверженность РЦПДЦА расширению возможностей молодых лидеров в области превентивной дипломатии и устойчивого развития. ///РЦПДЦА, 2 октября 2025 г.