В Ашхабаде отметили День основания Корейской Нации и День Вооруженных сил Республики Корея

2 октября 2025 года Временный поверенный в делах Республики Корея в Туркменистане г-н Ким Джун Чоль провел в Ашхабаде торжественный прием по случаю 4357-го Дня основания Корейской Нации. Мероприятие также было приурочено к 77-й годовщине Дня вооруженных сил Республики Корея.

Главным гостем от правительства Туркменистана выступил председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров. В мероприятии приняли участие послы зарубежных стран, аккредитованные в Туркменистане, члены дипломатического корпуса и почетные гости.

Мистер Ким проследил легендарную историю Кореи с 2333 года до нашей эры, когда была основана первая корейская нация, руководствуясь принципом “Хонгик инган” – философией, означающей “на благо человечеству”. Он описал праздник, известный под названием Гэчхончжол – или “день, когда разверзлись небеса”, – как празднование становления Кореи в качестве нации с пятитысячелетним наследием. Несмотря на “бесчисленные испытания”, Корея добилась замечательного экономического роста и демократизации, позиционируя себя как “ответственного члена международного сообщества”, который лидирует в решении глобальных проблем на основных международных площадках, таких как ООН.

Переходя к двусторонним отношениям с Туркменистаном, г-н Ким рассказал о более чем трех десятилетиях дипломатической деятельности с момента установления связей в 1992 году, которые в 2008 году переросли во “взаимовыгодное партнерство”. Обмены мнениями на высоком уровне укрепили эти связи, в том числе состоявшийся в 2022 году визит Национального лидера туркменского народа и председателя Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Корею и ответная поездка Президента Кореи в Туркменистан в прошлом году.

Посол высоко оценил статус Туркменистана как постоянно нейтрального государства, отметив 30-ю годовщину его нейтралитета в этом году. Дипломат подчеркнул международный вклад Ашхабада в области мира и безопасности, изменения климата, охраны окружающей среды, культуры, транспорта, логистики и энергетики, в том числе инициативу страны объявить 2025 год “Международным годом мира и доверия”.

«Я придерживаюсь мнения, что Туркменистан является динамичным игроком в международном сообществе, тесно сотрудничающим с Кореей», – сказал г-н Ким, отметив “активную поддержку и чуткое внимание” Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова в укреплении этого взаимодействия. Он выразил особую благодарность руководству Туркменистана и еще раз выразил признательность всем присутствующим, пожелав им “крепкого здоровья, счастья и радости”.

Полный текст выступления временного поверенного в делах Республики Корея в Туркменистане г-на Ким Джун Чоля:

Уважаемый Председатель Правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана г-н Рахимберды Джепбаров, уважаемые послы различных стран и члены дипломатического корпуса, присутствующие здесь, и все почетные гости из Туркменистана и из-за рубежа!

Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность от имени 50 миллионов граждан Кореи и 7 миллионов зарубежных соотечественников за то, что Вы присоединились к нам в честь празднования Дня основания государства и Дня вооруженных сил.

Завтра, 3 октября, в Корее отмечается 4357-й День основания государства. День основания государства (개천절(開天節)) означает «день, когда открылись небеса», и это день в 2333 году до нашей эры, когда была основана первая корейская нация с духом «Хонгик Инган» (홍익인간(弘益人間)), что означает«на благо человечества».

Это также день празднования рождения новой страны, как культурной нации.

Между тем, вчера, 1 октября, также была 77-я годовщина основания Вооруженных сил Республики Корея, отмечаемая как День вооруженных сил.

Вооруженные силы Республики Корея являются элитными вооруженными силами, основанными на передовой науке и технологиях, и занимают 5-е место в мире по военной мощи и вкладу в мир на Корейском полуострове и по всей Земле.

Корея пережила бесчисленные испытания и трудности, продолжив свою пятитысячелетнюю историю и достигнув выдающегося прогресса.

Корея достигла как экономического роста, так и демократизации, и в качестве ответственного члена международного сообщества взяла на себя ведущую роль в решении глобальных задач на основных международных площадках, таких как ООН, способствуя свободе и миру во всем мире.

С момента установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Туркменистаном в 1992 году сменилось поколение. С момента повышения наших двусторонних отношений до взаимовыгодного партнёрства в 2008 году, наши две страны углубляют и расширяют сотрудничество в различных областях.

В ноябре 2022 года Его Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедов, Национальный Лидер Туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, совершил визит в Корею, а в прошлом году Президент Республики Корея посетил Туркменистан.

Корея и Туркменистан ведут тесное сотрудничество в широком спектре секторов, включая энергетику, транспорт и транспортные средства, судостроение, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и медицинские услуги, развитие новых городов, текстильные технологии и управление водными ресурсами.

В результате, Туркменистан стал для Кореи шестым по величине зарубежным строительным рынком, и ведущие корейские компании, признанные во всём мире за высокий уровень качества, имеют честь вносить свой вклад в экономическое развитие Туркменистана.

В частности, я искренне надеюсь, что запуск прямых пассажирских рейсов между столицами наших двух стран в июле этого года послужит катализатором не только для расширения контактов между людьми в сфере туризма и культурного обмена, но и для расширения сотрудничества в различных других областях.

Я не сомневаюсь, что наши страны достигнут успешных результатов во всех областях сотрудничества, основанных на широком взаимном доверии и взаимопонимании, которые продолжаются на протяжении более 2000 лет со времён Шелкового пути.

Уважаемые гости,

Как постоянно нейтральная страна, Туркменистан в этом году отмечает 30-летие своего постоянного нейтралитета и продолжает вносить значительный вклад, играя важную роль на международном уровне в таких областях, как мир и безопасность, изменение климата, защита окружающей среды, культура, транспорт, логистика, энергетика и многое другое.

В частности, этот год был объявлен Организацией Объединенных Наций «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана. В рамках этого года, Туркменистан организовывает различные мероприятия и вносит значительный вклад в мир и устойчивое экономическое развитие международного сообщества.

Я придерживаюсь мнения, что Туркменистан является динамичным игроком в международном сообществе, тесно сотрудничающим с Кореей.

Я считаю, что тесное сотрудничество между нашими двумя странами в международном сообществе и развитие взаимовыгодных отношений стали возможными благодаря активной поддержке и чуткому вниманию Национального Лидера Туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность.

Я хотел бы еще раз поблагодарить всех уважаемых гостей, посетивших сегодняшнее мероприятие в честь Дня основания государства и Дня вооруженных сил, и пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья и радости.

Спасибо! ///nCa, 3 октября 2025 г.

Несколько фото с торжества: