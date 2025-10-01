ЮНФПА провело в Ашхабаде тренинг по методологии исследования репродуктивных устремлений

С 23 по 25 сентября 2025 года Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане организовало трехдневный тренинг по наращиванию потенциала для национальных специалистов в области демографических исследований и анализа данных. Мероприятие явилось ключевым этапом в рамках подготовки к проведению первого в стране исследования репродуктивных устремлений. Обучение провел международный эксперт ЮНФПА, профессор доктор Исмет Коч, директор Института демографических исследований Университета Хаджеттепе, Анкара, Турция.

В ходе тренинга участники освоили теоретические аспекты и методологию проведения обследования, технические навыки определения и вычисления данных для выборки, сборе данных, комплексного анализа результатов и разработки рекомендаций. Данное обследование подразумевает такие цели как понимание репродуктивных намерений, разницу между желаемым и фактическим количеством детей и факторов, влияющих на рождаемость.

Данное мероприятие является частью всесторонней поддержки, которую ЮНФПА оказывает Туркменистану в разработке методологии обследования, его проведении и последующем анализе результатов. Полученные данные будут иметь важное значение для разработки обоснованной политики и программ, направленных на содействие устойчивому развитию в стране и использование текущего прогнозируемого населения трудоспособного возраста в качестве демографических дивидендов.

Профессор доктор Исмет Коч — демограф, обладающий более чем 30-летним опытом в области демографических исследований и крупномасштабных обследований. Он является профессором и директором Института демографических исследований Университета Хаджеттепе, Анкара, Турция. Доктор Коч обладает глубокими знаниями в области разработки, управления и анализа комплексных обследований, о чем свидетельствует его многолетняя роль регионального координатора в рамках многочисленных циклов Турецкого демографического обследования и обследования здоровья (TDHS). Он также имеет международный опыт, в том числе, проводил обучение по демографическому анализу в Ашхабаде в 2002 году. ///nCa, 1 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)