ЕБРР дает позитивный прогноз для экономик Центральной Азии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономики Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Центральной Азии вырастут в среднем на 6,1% в 2025 году, согласно последнему отчету о перспективах региональной экономики.

Этот устойчивый рост поддерживается высоким промышленным производством, устойчивым внутренним спросом, инвестициями, ростом реальной заработной платы и значительным притоком денежных переводов. Перспективы для этих стран остаются позитивными в 2026 году, но ожидается, что темпы роста замедлятся до 5,2 %. В докладе в качестве основных угроз устойчивому экономическому росту рассматриваются волатильность цен на сырьевые товары, зависимость от денежных переводов и ограниченно число рынков.

Крупнейшая экономика Центральной Азии, Казахстан продемонстрировал высокие показатели в 2025 году, чему способствовало увеличение добычи нефти на месторождении Тенгиз. За первые шесть месяцев текущего года объем производства вырос на 11,6%, что способствовало промышленному росту, а также стимулированию трубопроводного транспорта и оптовой торговли. Быстрыми темпами развивался и строительный сектор, темпы роста которого в первой половине 2025 года составили 18,4% в годовом исчислении, чему способствовали крупные инфраструктурные проекты, ремонт инженерных сетей, модернизация и строительство жилых и образовательных зданий. Что касается расходов, то рост был обусловлен устойчивым потреблением и инвестициями. Потребление домашних хозяйств оставалось на высоком уровне, чему способствовал постоянно высокий потребительский спрос.

ЕБРР прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 5,7% в 2025 году, который замедлится до 4,5% в 2026 году. Основные риски снижения включают чрезмерную зависимость от российской инфраструктуры для транзита нефти и волатильность цен на сырьевые товары.

Кыргызская Республика продолжает лидировать в регионе. В 2025 году экономическая активность ускорилась, и в январе-июне реальный ВВП увеличился на 11,4% в годовом исчислении. Высокие государственные инвестиции и активный внутренний спрос способствовали экономическому росту, чему способствовали рост заработной платы и продолжающийся рост денежных переводов. Основными двигателями роста были обрабатывающая промышленность, торговля и строительство, в то время как сектор туризма и гостиничного бизнеса поддерживал высокие темпы роста благодаря увеличению инвестиций. ЕБРР ожидает, что экономика Кыргызстана вырастет на 9,0% в 2025 году и на 6,0% в 2026 году. Банк рассматривает устойчивый внутренний спрос, государственные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты и развитие туристического сектора в качестве основных факторов, обусловливающих этот устойчивый рост, но отмечает риски, связанные с потенциальным ослаблением денежных переводов.

Экономическая активность Монголии оставалась стабильной в первой половине 2025 года, несмотря на снижение активности в горнодобывающем секторе и ухудшение макроэкономической ситуации. Реальный ВВП страны увеличился на 5,6% в годовом исчислении, что было обусловлено главным образом значительным оживлением в сельскохозяйственном секторе (рост на 35,6% в годовом исчислении после двух лет неблагоприятных погодных условий) и продолжающимся расширением сектора услуг. Горнодобывающий сектор был близок к стагнации, поскольку добыча угля сократилась на фоне падения цен, но это было компенсировано резким ростом производства меди. Что касается спроса, то экономический рост был обеспечен устойчивым частным потреблением, подкрепленным ростом реальной заработной платы, активной кредитной экспансией и продолжающимися частными инвестициями. ЕБРР прогнозирует рост экономики Монголии на уровне 5,8% в 2025 году и 5,5% в 2026 году, но отмечает, что более слабый спрос в Китае и волатильность цен на сырьевые товары могут создать проблемы.

Экономика Таджикистана продолжает демонстрировать высокие темпы роста, при этом реальный ВВП вырос на 8,1% в годовом исчислении в первой половине 2025 года. Рост был широкомасштабным и обусловлен внутренней торговлей, сельским хозяйством, транспортом и промышленностью. Горнодобывающая промышленность, на долю которой приходится треть промышленного производства, почти удвоилась благодаря увеличению добычи металлической руды. Потребление домашних хозяйств оставалось на высоком уровне, чему способствовал рост реальной заработной платы на 17,2% в годовом исчислении и увеличение объема денежных переводов на 64%. ЕБРР отмечает успешное сотрудничество Таджикистана с международными организациями, такое как одобрение программы бюджетной поддержки Всемирного банка и текущей программы инструментов координации политики МВФ, как важный фактор для среднесрочного роста страны. По прогнозам ЕБРР, экономический рост составит 7,5% в 2025 году и 5,7% в 2026 году, чему будут способствовать высокие цены на золото, инвестиции в инфраструктуру и денежные переводы, хотя потенциальное сокращение притока денежных переводов остается фактором риска.

Экономика Туркменистана оставалась сильной в первой половине 2025 года, при этом официальные данные свидетельствуют о росте реального ВВП на 6,3% в годовом исчислении. Экономический рост был широкомасштабным и поддерживался торговлей, транспортом, услугами и строительством. Инвестиционная активность также была высокой: капитальные вложения увеличились на 15,6% в годовом исчислении. Согласно прогнозам ЕБРР, официальный реальный ВВП, как ожидается, вырастет на 6,3% как в 2025, так и в 2026 годах, при поддержке текущих инвестиций в энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство и пищевую промышленность.

Экономический рост Узбекистана ускорился в первой половине 2025 года, при этом реальный ВВП увеличился на 7,2% в годовом исчислении. Высокий внутренний спрос, поддерживаемый ростом реальной заработной платы и ростом денежных переводов на 28,7%, привел к значительному расширению сектора услуг на 8,2%. Промышленные показатели улучшились благодаря росту производства продуктов питания и металлургии, в то время как горнодобывающая промышленность выиграла от повышения мировых цен на золото, что компенсировало сохраняющийся спад в добыче природного газа. По прогнозам ЕБРР, экономика Узбекистана вырастет на 6,7% в 2025 году и на 6,0% в 2026 году. Это будет подкреплено устойчивым внутренним потреблением и инвестициями, а также устойчивым расширением диверсифицированного производства, чему будут способствовать продолжающиеся иностранные инвестиции. ///nCa, 25 сентября 2025 г.