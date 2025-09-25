Президенты Туркменистана и Португалии отметили большой потенциал для развития сотрудничества

В рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, сообщает TDH.

Как отмечалось, Туркменистан и Португалию связывают дружественные отношения, основанные на принципах равенства и взаимного уважения. В данной связи собеседники констатировали, что в настоящее время у обеих стран имеется большой потенциал для развития и укрепления этого взаимодействия.

Как отмечалось, Туркменистан и Португалия регулярно поддерживают конструктивные международные инициативы друг друга и выступают их соавторами в рамках ООН.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Марселу Ребелу де Соуза принять участие в Международном форуме мира и доверия, который состоится 12 декаб­ря в Ашхабаде.

Поблагодарив за приглашение, Президент Португалии отметил, что миротворческая внешняя политика Туркменистана, основанная на позитивном нейтралитете, находит широкую поддержку в мире и укрепляет международный авторитет страны как ответственного участника глобального диалога. ///nCa, 25 сентября 2025 г.